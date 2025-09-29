Интерес калининградцев к сервисам коротких сериалов вырос в 3 раза

Калининградцы активно осваивают новый формат развлекательного контента — короткие вертикальные сериалы. С начала 2025 года в Калининграде количество пользователей специализированных сервисов для просмотра микродрам выросло в три раза, а по стране — в четыре раза. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе обезличенных данных.

Тройку самых популярных сервисов коротких сериалов у калининградцев возглавляет ShortTV, число пользователей которого выросло в 11 раз с начала года. На второй строчке — DramaBox (рост в 9 раз по аудитории), а замыкает топ-3 ReelShort с ростом аудитории в 8 раз. MoboReels занимает четвертое место по популярности среди калининградских пользователей (рост в 10 раз), пятую позицию удерживает FlexTV (рост в 4 раза).

Любопытно, что пока только ReelShort позаботился о российских пользователях. В приложении есть интерфейс и субтитры на русском языке для отдельных сериалов. Также русский интерфейс есть у MoboReels, однако драмы придется смотреть на языке оригинала.





Вертикальные сериальные драмы — новый формат контента, пришедший из Китая и оптимизированный для мобильного потребления. Эпизоды длятся от одной до трех минут, снимаются в вертикальной ориентации для просмотра на смартфонах и объединяются в сериалы по 60-90 серий. Совокупный хронометраж сезона сопоставим с полнометражным фильмом, но подача разбита на сверхкороткие захватывающие фрагменты, идеально подходящие для просмотра в транспорте или во время перерывов.

Основная аудитория сервисов коротких сериалов: российские пользователи 26-45 лет — на них приходится 53% зрителей и 59% общего времени просмотра. Интересно, что в Калининграде мужчины проявляют к новому формату больший интерес, чем женщины: они составляют 64% аудитории против 36% женской.

Предпочтения сервисов различаются в зависимости от возраста. Пользователи старше 26 лет чаще выбирают ShortTV (59% аудитории), в то время как молодежь 14-25 лет распределяется между ShortTV (42%) и DramaBox (36%).

В пресс-службе МегаФона подтвердили рост интереса к сервисам коротких сериалов. В частности, в Калининграде трафик на профильные сайты увеличился в 3-м квартале текущего года в 2 раза по сравнению с 1-м кварталом. Пик активности в текущем году пришелся на август. Наиболее востребованной платформой стал ShortTV.

Самым популярным устройством, с помощью которого калининградцы смотрят короткие сериалы, остается смартфон — на него приходится 86% трафика.

Аналитики Yota также выяснили, что среди российских локаций рейтинг по количеству времени за просмотром коротких сериалов на пользователя по стране возглавили Химки с показателем 68 минут в месяц. В лидерах на Северо-Западе оказался Сыктывкар (43 минуты). В топ-5 кроме него вошли Северодвинск (38 минуты), Череповец (32 минут), Вологда (26 минут) и Петербург (27 минут).