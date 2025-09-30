На «АВТОТОРе» определили лучших профессионалов в честь Дня машиностроителя

В преддверии Дня машиностроителя на калининградском автомобилестроительном предприятии «АВТОТОР» состоялся финал 21-го конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии».

Конкурс, ставший доброй традицией завода с 2005 года, в этом году охватил шесть ключевых профессиональных номинаций.

«В это непростое время мы выходим на новый уровень технологического развития, осваиваем новые продукты, наращиваем объемы. Общие задачи и вызовы сегодня как никогда сплотили коллектив, закалили наш командный дух. Ваша стойкость и профессионализм многократно подтверждаются каждодневной напряженной работой», – отметил в своем обращении к коллективу основатель и главный акционер «АВТОТОРа» Владимир Щербаков. 


Особенностью конкурса 2025 года стало возвращение номинации «Сварщик на машинах контактной сварки» в связи с перезапуском полного цикла производства и запуском новой роботизированной линии сварки. Победитель в этой номинации Владимир Меньшов, работающий на предприятии 19 лет, поделился своими впечатлениями о модернизации производства: «Новое оборудование — это как новое поколение. Здесь постов больше, узлы расширены. Технологический процесс стал более эффективным».

В номинации «Слесарь механосборочных работ» первое место заняла Валентина Меньшенина, работающая на предприятии с 2011 года. «Я даже не ожидала победы. Конкурсные задания включали новые для меня операции, но благодаря внимательному изучению технологических карт и правильному подходу к работе удалось достичь высокого результата», — рассказала победительница.

Алина Коршик, победитель в номинации «Контролер управления входного контроля», отметила возросшую ответственность в связи с расширением производства: «За пять лет работы на предприятии объем задач значительно увеличился. Мы успешно адаптировались к новым условиям и готовы к дальнейшему росту производства».

Конкурс проходил в несколько этапов и включал теоретическую часть с тестированием и практические задания по каждой номинации. Победители получили денежные премии в размере 50 тысяч рублей, серебряные призеры — 30 тысяч, бронзовые — 20.

«Сегодня производственный процесс строится в условиях ежедневного преодоления множества мощнейших внешних вызовов. Но, несмотря ни на что, мы продолжаем работать. Мы идем вперед, когда все останавливается, верим в успех, когда никто не верит. Мы продолжаем развиваться, достигать результата и строить новые планы. Так было всегда на протяжении 30 лет», – подчеркнул Председатель Совета директоров ООО «АВТОТОР Холдинг» Валерий Горбунов.
В рамках празднования Дня машиностроителя также состоялось награждение работников медалями «АВТОТОРа» «За доблестный труд», грамотами и благодарственными письмами от Президента России, губернатора Калининградской области, Министерства промышленности и торговли РФ, администрации Калининграда, руководства компании и профсоюза.



«Каждый день я вижу, как ваш профессионализм, целеустремлённость и преданность делу помогают нам достигать новых высот в развитии производства. Особенно хочу отметить беспрецедентный пример взаимовыручки, когда инженерно-технические работники, понимая важность производственных задач, помогают в работе на конвейере. Отдельную благодарность хочу выразить нашим ветеранам производства. Ваша готовность делиться опытом с новыми сотрудниками, поддерживать их в освоении профессии — это неоценимый вклад в развитие нашего коллектива», — отметил в своем выступлении Президент-генеральный директор производственного комплекса «АВТОТОР» Руслан Назидинович Садыков.

Возможность присоединиться к дружной семье автоторовцев и получить стабильную и достойно оплачиваемую работу сегодня открыта для всех. В связи с расширением производства «АВТОТОР» приглашает слесарей механосборочных работ, сварщиков на машинах контактной сварки, автомаляров. Компания предлагает зарплату до 157 000 рублей, полный соцпакет, льготное питание, обучение и карьерный рост. Задать вопросы можно по телефону 8 (4012) 59-01-44 или по электронной почте lukaninatv@kld.avtotor.ru. Не упустите свой шанс!

