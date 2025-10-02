«Билайн» запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник

«Билайн» объявил о создании нового неформального праздника — Дня сотовой независимости. Он символизирует переход к новой эпохе мобильной связи, где базовая потребность людей в общении обеспечивается доступным способом без ежемесячных платежей.

Чтобы обеспечить право каждого быть на связи, компания запустила новую форму предоставления услуг — бесплатную подписку на связь. На смену привычным тарифам с абонентской платой пришёл современный формат, знакомый пользователям по цифровым сервисам. Теперь, подключив подписку, клиент получает безлимитные звонки на номера «Билайна» навсегда, без необходимости следить за балансом, остатками минут и риском блокировки номера.

При подключении подписки клиенту необходимо внести совсем небольшую сумму на свой баланс — этими средствами можно оплатить различные дополнительные опции. Подписка bee предусматривает стартовый уровень bee START* с безлимитными звонками внутри сети и 1 ГБ интернета**, а также входящими звонками с номеров любых сторонних операторов. Даже с таким небольшим набором клиент сможет всегда оставаться на связи с близкими и общаться без ограничений в сети «Билайна». При необходимости клиент может в любой момент расширить набор услуг — докупить интернет, подключить безлимитный трафик на мессенджеры или перейти на другие уровни подписки в приложении «Билайна» (12+) или в личном кабинете на сайте оператора. Все подключённые услуги прозрачны и находятся под полным контролем клиента. Отключить платные опции или изменить уровень подписки и пользоваться только стартовой подпиской на связь можно в любой момент.

««Билайн» внимательно изучает изменения на рынке и ожидания клиентов. Пользователи всё чаще выбирают мобильную связь, ценя её надёжность и безопасность, и не намерены за это переплачивать. Мы с этим согласны и убеждены, что право на связь — базовое и должно быть доступно каждому. Подписка на связь bee START от «Билайна» — наш ответ на вызовы современности и символ нового подхода к услугам связи. Это возможность оставаться на связи всегда и самим решать, когда и какие дополнительные сервисы необходимы. Наше решение отражает потребности клиентов и драйвит рынок к изменениям. Клиенты не готовы переплачивать за базовое право оставаться на связи, и мы их в этом поддерживаем. Это настолько меняет сложившиеся подходы на рынке телеком-услуг, а также вызывает отклик со стороны людей, что мы решили отметить этот поворотный момент как День сотовой независимости», — прокомментировал генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин.

День сотовой независимости, объявленный «Билайном», призван подчеркнуть, что быть на связи — это больше не платная привилегия, а базовое право людей, и теперь его реализация может быть свободной, прозрачной и доступной для каждого.

*Би СТАРТ
**Доступно только для клиентов, получающих новую сим-карту «Билайна», или при переносе своего номера от других операторов по MNP

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636

Справка

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
+7 4012 66 82 00
kaliningrad.beeline.ru
Все филиалы
Реклама. beeline.ru
Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter