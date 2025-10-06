Он уже в Калининграде: узнайте всё о TENET T8 и протестируйте его всей семьей

На дорогах Калининграда уже появились новые российские автомобили бренда TENET. Они вызывают большой интерес у водителей — ведь это свежий взгляд на надежность и комфорт. И самое приятное — вы можете лично познакомиться с этим новым брендом и даже попробовать его в деле всей семьёй!

11 октября мы приглашаем вас в ТРЦ «Балтия Молл» с 14:00 до 17:00 на специальное мероприятие от официального дилера.

Что вас ждёт:

— Интересная презентация нового автомобиля TENET T8 — почему он уже так нравится многим.

— Весёлые мастер-классы и развлечения для всей семьи, чтобы было интересно и взрослым, и детям.

— И, конечно, возможность прокатиться в новеньком TENET T8.

Что такое бренд TENET?

TENET — российский автомобильный бренд, созданный совместно китайской компанией Defetoo и российским холдингом «АГР». Он связан с известной китайской маркой CHERY, но это российский автомобиль, созданный специально для наших условий. Машины собирают на высокотехнологичном заводе в Калужской области, который раньше выпускал известные немецкие автомобили Volkswagen. Это значит, что в каждой машине — передовые технологии и контроль качества, как в лучших европейских брендах, но с возможностью купить ближе к дому, с удобными условиями кредитования* (в том числе в рамках государственных программ), которые помогают приобрести авто без лишних хлопот.

TENET — это российский бренд с китайскими корнями и немецким качеством.

TENET создает автомобили, которые позволяют быть ближе к себе, к семье и мечтам, запоминая каждый теплый момент своей жизни. С TENET дорога — это не рутинный путь, а возможность для новых открытий, где каждая поездка — история, а каждый день — движение вперед. Ваш путь к большему начинается с TENET.









Почему стоит обратить внимание на кроссовер TENET T8?

Как только сядете в салон, вы сразу почувствуете, что управлять этим автомобилем — настоящее удовольствие. Он большой, просторный, с семью местами — идеально для семьи! Модель оснащена множеством технологий для безопасности и комфорта.

Это полноприводный кроссовер — значит, он уверенно идёт и по городу, и по бездорожью. Внутри много места, а дети будут в восторге от панорамной крыши и современных мультимедийных систем.

Под капотом — мощный 2-литровый турбированный двигатель, быстро разгоняется, а полный привод с шестью режимами позволяет чувствовать себя уверенно даже на сложных дорогах.

И зимой вам не придётся переживать — есть специальные обогревы для лобового и заднего стекол, зеркал, руля и сидений. Всё для вашего комфорта и тепла.

Это отличный выбор для поездок семьей, по магазинам, в офис или даже для дальних путешествий.

А если захочется немного приключений — подходит установка фаркопа! Он позволяет тянуть прицеп или перевозить спортивный инвентарь, лодку или квадроцикл.

Кроссовер TENET T8 — это большой, удобный и современный автомобиль для всей семьи!

Он поставляется в двух версиях — Prime и Ultra.

Что представляет из себя версия Prime:

— Современный дизайн и комфорт: внутри мягкий чёрно-серый салон со светлой крышей, а также климат-контроль с двумя зонами — удобно как дома.

— Холода не страшны: есть полный зимний пакет, чтобы в холод и снег было тепло и безопасно.

— Безопасность и видимость: на машине установлены светодиодные дневные огни, задние фонари, а боковые зеркала складываются и греются. Есть камеры кругового обзора и датчики парковки, чтобы легко припарковать автомобиль.

— Удобство в управлении: большой сенсорный дисплей размером 15,6 дюйма, дополнительно цветной экран приборной панели на 10,3 дюйма, управление музыкой и навигацией. Есть система автоматического торможения и круиз-контроль, чтобы не устать при долгой поездке.

— Комфорт в салоне: передние сиденья с электроприводами и обогревом, вентиляция пропускает свежий воздух, есть память настроек для сидений и зеркал. Внутри приятная подсветка, панорамная крыша с люком и шторкой.

— Дополнительные приятности: беспроводная зарядка для смартфона, автоматическая система запуска двигателя и дистанционное подогрев салона — всё для комфорта и удобства.

Версия Ultra имеет дополнительные функции:

— Внутри — стильный серо-бежевый салон и тёмно-графитовая крыша.

— Большие 19-дюймовые колёса и подсветка под зеркалами и порогами.

— Передние сиденья с вентиляцией, память настроек для сидений и зеркал.

— 10 динамиков и беспроводная зарядка для телефона.

— Встроен проекционный дисплей, показывающий важные данные прямо на лобовое стекло.

— Система помощи водителю — для безопасности и комфорта, включает функции предупреждения о слепых зонах, удержания автомобиля в полосе, автоматической помощи при движении в пробках, предупреждения о столкновениях и многое другое. Всё это помогает путешествовать без стрессов и напряжения, спокойно и уверенно.

В дилерском центре также представлены новые модели от TENET — компактный кроссовер TENET Т4, на который действует госпрограмма по льготному кредитованию, и кроссовер TENET T7, на который действует выгодная кредитная программа.

Приходите 11 октября — познакомитесь с новым автомобилем, прекрасно проведете время всей семьей и, может быть, найдёте новый семейный автомобиль, который сделает каждую вашу поездку проще и приятнее!

Программа мероприятия (6+):

14.00 — встреча гостей, запись на тест-драйв

14.15 — интерактивные программы, фотосессия

14.30 — 16.30 — мастер-классы для детей и взрослых, интерактивная программа от ведущего

16.30 — музыкальная викторина, финальный розыгрыш

В течение всего мероприятия — тест-драйв!



Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

