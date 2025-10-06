Клиенты «Билайна» в 2 раза чаще совмещали отпуск с учебой в онлайн-университетах

Ко Дню учителя «Билайн» узнал, какими образовательными приложениями клиенты пользовались во время отпуска. Анализ обезличенных данных роумеров — клиентов «Билайна», которые путешествовали по России — показал, что в сравнении с 2024 годом трафик вырос на онлайн-университеты, сервисы для чтения книг и приложения для видеоконференций.

На 40% выросла популярность онлайн-университетов — сервисов, предоставляющих возможность погрузиться в новую для себя сферу или даже обрести новую профессию. Время в таких приложениях также значительно увеличилось: клиенты «Билайна» этим летом в них проводили в два раза больше времени, чем в 2024-м.

Наиболее популярной категорией по объему трафика оказались сервисы с книгами. В среднем каждый пользователь скачал за лето около 5 гигабайт книг для чтения и прослушивания. Этот вид досуга оказался в приоритете у клиентов «Билайна» старше 40 лет — им занимались 56% взрослых путешественников по России. А вот у молодежи больше были популярны нейросети (у 62%) и сервисы для изучения иностранных языков (у 61%).

По количеству уделенного времени также лидирует чтение — ему каждый отпускник за лето уделил в среднем около 45 часов. На втором месте оказалось обучение в онлайн-университетах (почти 37 часов), а на третьем — сервисы видеоконференций, которые часто используются для общения с репетиторами (16 часов).

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636

Справка

Билайн точка продаж

г. Калининград, ул. Театральная, 30, ТРЦ «Европа»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru
Все филиалы
Реклама. beeline.ru
Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter