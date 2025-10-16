«Балткран»: 80 лет вызовов и возможностей

Сегодня продукция предприятия «Балткран» представлена на 6 континентах и в 55 странах.

Возрождение из руин

Послевоенный Кёнигсберг лежал в руинах, когда в 1945 году на базе трех немецких оружейных мастерских было решено создать производство для изготовления промышленного оборудования. Первый клепаный кран появился в 1949 году.

Расцвет и модернизация

С каждым годом завод выпускал всё больше моделей кранов, увеличивалась их грузоподъёмность. Полностью модернизированные мощности позволили повысить качество и оптимизировать производство. Техника от «Балткрана» пользовалась огромным спросом.

За десятилетия работы завод стал надежным поставщиком оборудования для масштабных проектов. Его краны работали на нефтяных месторождениях Западной Сибири, на Байкало-Амурской магистрали, Братской ГРЭС, Тольяттинском АвтоВАЗе. География поставок вышла далеко за пределы СССР. Но наступили сложные 1990-е...





Выживание в кризисы

Политический и экономические кризисы 90-х стали серьезным испытанием для предприятия. На руководство легла огромная ответственность за сохранение производства и специалистов.

В итоге «Балткран» стал едва ли не единственным предприятием машиностроительной отрасли региона, которое не только справилось с кризисами, но и продолжило успешно развиваться.

Возрождение экономики

К началу нулевых экономика страны начала оживать.

«Балткран» стал известен как производитель сложной техники, такой как портовые краны, козловые контейнерные краны на рельсовом и пневмоколесном ходу, краны для атомных электростанций и алюминиевых заводов. Предприятие выросло в крупного игрока с лидирующими позициями на российском рынке и активно работающего на внешних рынках.

Санкции и адаптация

После начала СВО последовали экономические санкции со стороны западных стран. Завод работал в СЭЗ, используя европейские комплектующие. На них же были ориентированы и конструкторские разработки предприятия.

Продукция завода попала под категорию товаров двойного назначения, и поставки комплектующих из Европы, в частности из Германии, Голландии и Италии, были ограничены. Предприятие столкнулись с новыми вызовами и трудностями.

Чтобы продолжить производство, пришлось искать новых партнеров. Выбор пал на Юго-Восточную Азию. Нужно было найти замену европейским комплектующим, а также решить задачу с непрохождением платежей.

Проблемы с логистикой

Привезти груз из Юго-Восточной Азии в Калининградскую область и вывезти его стало непростой задачей, т.к. раньше материалы, комплектующие и готовая продукция вывозились по суше через Литву и Беларусь.

С другой стороны, рынок сбыта продукции переместился на Дальний Восток. Затраты на логистику и себестоимость продукции выросли значительным образом. Заводу приходится конкурировать с китайскими компаниями, которые находятся в десятки раз ближе.

Настоящее время

Конструкторский отдел предприятия находит инновационные решения для портовой, логистической, атомной, нефтяной, химической и других отраслей промышленности. Специалисты разрабатывают программное и аппаратное обеспечение, что позволяет контролировать производственные процессы и соответствовать высоким стандартам клиентов.

«Балткран» принимает заказы и изготавливает технику, которую больше никто в России не производит, как, например, краны контейнерные на пневмоколесном ходу.

Сегодня в числе постоянных клиентов предприятия более 140 контейнерных терминалов и морских портов, Росатом, РЖД, нефтяные компании «Лукойл» и «Сургутнефтегаз». Некоторые из них сотрудничают с «Балткраном» более 50 лет, высоко оценивая его технологии и качественный сервис.

Кризис как возможность

«Всегда не хочется кризиса, — говорит директор АО „Балткран“ Олег Ермолаев. — Но если он наступает, всегда успокаиваю себя тем, что кризис — это время возможностей. К примеру, раньше в порту Санкт-Петербурга не было отечественного оборудования. Они много лет работали на европейской технике и не верили, что российское предприятие сможет изготовить что-то подобное. Им невозможно было даже сделать предложение. Но с наступлением кризиса они сразу же начали переговоры. Сейчас они успешно решают свои задачи с помощью нашего оборудования. Современные краны требуют квалифицированных специалистов: программистов, электриков-наладчиков и специалистов по настройке сложных систем. Также нужны токари и сварщики, маляры. Мы всегда рады как профессиональным специалистам, так и молодым талантливым кандидатам».

На предприятии работает более 400 человек, которых привлекают конкурентоспособная зарплата, хорошие условия труда и продукция высокого качества. А главное — оптимизм руководителя, верящего в успешное будущее и вдохновляющего коллектив.





Сегодня «Балткран» — это не просто завод. Это символ мастерства, инноваций и преданности делу. Здесь верят в будущее, знают, что общие усилия приведут к новым успехам и создают историю, которая будет вдохновлять поколения.