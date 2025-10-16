Как стать лауреатом премии «Янтарный циркуль 2025»?

В Калининградской области продолжается приём заявок на четвертую ежегодную премию «Янтарный циркуль» — единственную в России профессиональную награду для проектировщиков систем энергоснабжения и освещения региона.

Премия служит площадкой для признания лучших инженерных решений и инновационных проектов, меняющих облик области. В 2024 году особое внимание заслужили проекты в области транспортной, социальной и энергетической инфраструктуры.

В номинации транспортной инфраструктуры победила Светлана Марченко с проектом капитального ремонта автодороги «Советск — Гусев», который повысил безопасность и улучшил качество дорожной сети региона.

В сфере социальной инфраструктуры проекты победителей способствовали созданию комфортных условий для жителей — от освещения жилых кварталов до реконструкции образовательных учреждений.

Важной стала номинация электроэнергетической инфраструктуры. Там победил Александр Вялов с проектом подстанции 110 кВ «Заводская» в поселке Ганновка Неманского района, обеспечивающей электроснабжение первой в России гигафабрики по производству литий-ионных аккумуляторов. Этот крупный энергетический объект создаёт свыше 1200 рабочих мест и открывает новые возможности для промышленного и социального развития региона.

В этом году генеральным спонсором премии выступает компания «САРОС» — российский торгово-производственный холдинг, созданный в 1992 году. Это ведущий производитель, проектировщик и поставщик светотехнического оборудования для наружного и внутреннего освещения, включая опоры освещения, осветительные комплексы и светильники.

Среди спонсоров премии также компании:

•    «Промрукав» — российский производитель электрики, продукция которого широко применяется в инфраструктурных проектах.
•    RVElectro — производитель современного освещения для городской и коммерческой среды.

Приём заявок на премию «Янтарный циркуль» продлится до 24 октября 2025 года. Каждый участник может подать до трёх проектов в различных номинациях. Подробности и регистрация доступны на сайте премии.

Премия «Янтарный циркуль» — это шанс не только заявить о своих достижениях, но и внести реальный вклад в развитие Калининградской области, создать комфортную и современную среду для жителей и гостей региона. Присоединяйтесь к профессиональному сообществу проектировщиков, меняющих жизнь к лучшему.

Реклама. ПК «ПРОЭЛЕКТРО», ИНН 3906392391
