ГК «ТВН» запустила программу поддержки участников СВО и медиков в Светлогорске

Застройщик «ТВН» жилого комплекса «Морская нота» в Светлогорске объявляет о запуске социальной программы для участников специальной военной операции и медицинских работников.

С 15 октября по 31 декабря 2025 года действует скидка 5% на покупку квартир в новом жилом комплексе комфорт-класса «Морская нота».

Условия участия

Программа распространяется на участников СВО (при подтверждении прохождения службы) и медицинских работников (при подтверждении профессиональной деятельности).

Скидка предоставляется на просторные 1- и 2-комнатные квартиры (за исключением студий).

Акция не суммируется с другими предложениями застройщика.

Это возможность приобрести современное комфортное жильё на специальных условиях в одном из самых красивых и экологичных городов Калининградской области.

«Морская нота» — симфония комфорта и природы

Новый жилой комплекс комфорт-класса «Морская нота» — проект надёжной группы компаний «ТВН», хорошо известной жителям региона своими успешными реализованными проектами: «Балтийская гавань» в Балтийске, «Санландия» в Светлогорске, а также ярким проектом «Престиж Парк».

Теперь компания представила новый проект — в курортной жемчужине западного побережья. «Морская нота» — это 16 пятиэтажных домов комфорт-класса, строительство которых ведётся поэтапно. Всего предусмотрено шесть очередей, и сегодня стартует первая: три одноподъездных дома с лифтами.

В первом и третьем домах предусмотрены кладовые помещения (продаются отдельно). Во втором доме — коммерческие площади для магазинов и сервисов повседневных услуг. Завершение строительства первой очереди запланировано на I квартал 2027 года, передача ключей — июль 2027 года.

Каждый дом комплекса символично посвящён великому русскому композитору — Римскому-Корсакову, Чайковскому, Скрябину. Это не только дань культуре, но и отражение идеи гармонии архитектуры, природы и моря.

Комфорт и продуманность во всём

ЖК «Морская нота» расположен в зелёной зоне Светлогорска — рядом лес, свежий воздух, морское побережье и развитая городская инфраструктура. Это место, где можно почувствовать спокойствие, вдохнуть глубже и по-настоящему отдохнуть.

Инфраструктура комплекса продумана с заботой о комфорте и безопасности жителей:

Дворы без машин — парковочные места вынесены за периметр домов;

Детские и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велопарковки, уютные зоны отдыха;

Современное освещение и обширное озеленение — деревья, кустарники, цветочные композиции;

Территория активного отдыха «Аккорд парк» — зелёное пространство для прогулок, спорта и семейного отдыха;

Физкультурно-оздоровительный комплекс, с крытыми теннисными кортами и близость к морю делают жизнь в комплексе активной и гармоничной.

Во всех квартирах предусмотрено автономное газовое отопление, что обеспечивает независимость, комфорт и экономию. Проект соответствует стандартам энергоэффективности класса А+, что снижает коммунальные расходы и повышает качество жизни.





Социальная ответственность и поддержка

Группа компаний «ТВН» последовательно реализует политику социальной ответственности.

«Для нас важно поддерживать тех, кто защищает интересы страны и тех, кто ежедневно спасает жизни. Эта программа — наш вклад в создание комфортных условий для людей, проявивших мужество, профессионализм и самоотдачу», — отмечают в компании.

Как воспользоваться предложением?

Для получения скидки необходимо обратиться в отдел продаж по телефону 8(4012)530-100 и предоставить документы, подтверждающие участие в СВО. Специалисты подробно расскажут о доступных планировках и условиях покупки.

ЖК «Морская нота»: создаем комфорт для тех, кто заслуживает этого больше всего.

Строительство ведётся при поддержке АО «Банк «ДОМ.РФ». Универсальная лицензия № 2312. Проектные декларации размещены на сайте ЕИСЖС наш.дом.рф. Застройщик ООО Специализированный застройщик «ТВН».