Изменения в ТК РФ: как не нарваться на штрафы

Приглашаем топ-менеджеров компаний, предпринимателей, специалистов по кадрам, юристов на ежегодный практический курс: «Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство: актуальные практические вопросы».
Дата и место проведения:
15-16 декабря, г. Калининград, проспект Советский, д. 285 (Отель «Навигатор»), 2-й этаж.
Организатор:
АНО ДПО «Центр непрерывного образования «Мысль», г. Новосибирск, лицензия № Л035-01199-54/00209950 от 11.04.2018г.
На курсах слушатели получат исчерпывающую информацию о новых и актуальных положениях ТК РФ, ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», ФЗ «О персональных данных» и принятых на их основе НПА (регулирующих вопросы заключения, изменения и прекращения трудовых договоров, оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, обработки персональных данных работников, особенностей трудовых отношений с инвалидами и совместителями, охране труда и др.).
На курсах будет дан анализ новых постановлений Конституционного и Верховного судов РФ; ведущий даст практические рекомендации по разработке и оформлению кадровой документации (локальных нормативных актов, трудовых договоров, согласий на обработку персональных данных, уведомлений, заявлений, извещений, табелей учета рабочего времени, графиков работы и графиков отпусков, других документов).
Обучение на курсах поможет подготовиться к возможным контрольно-надзорным мероприятиям со стороны надзорных органов (ГИТ, прокуратуры, Роскомнадзора) и избежать административной ответственности за нарушения трудового законодательства и законодательства о персональных данных.
Спикер: Микушина Марина Николаевна (г. Новосибирск)
Практикующий юрист, консультант по вопросам трудового законодательства. Автор серий книг по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, издаваемых более 20 лет; является сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента (обладателем сертификата Национального союза кадровиков).
Всем участникам курсов 2 новые книги автора + электронное приложение с образцами и формами документов!
Увидимся на ежегодном курсе!
Ты с нами?
Регистрация по телефонам в г. Новосибирске:
е-mail: seminar@sibmsl.ru или на сайте www.sibmsl.ru
0+