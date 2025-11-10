Изменения в ТК РФ: как не нарваться на штрафы

Приглашаем топ-менеджеров компаний, предпринимателей, специалистов по кадрам, юристов на ежегодный практический курс: «Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство: актуальные практические вопросы».

Дата и место проведения:

15-16 декабря, г. Калининград, проспект Советский, д. 285 (Отель «Навигатор»), 2-й этаж.



Организатор:

АНО ДПО «Центр непрерывного образования «Мысль», г. Новосибирск, лицензия № Л035-01199-54/00209950 от 11.04.2018г.

На курсах слушатели получат исчерпывающую информацию о новых и актуальных положениях ТК РФ, ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», ФЗ «О персональных данных» и принятых на их основе НПА (регулирующих вопросы заключения, изменения и прекращения трудовых договоров, оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, обработки персональных данных работников, особенностей трудовых отношений с инвалидами и совместителями, охране труда и др.).

На курсах будет дан анализ новых постановлений Конституционного и Верховного судов РФ; ведущий даст практические рекомендации по разработке и оформлению кадровой документации (локальных нормативных актов, трудовых договоров, согласий на обработку персональных данных, уведомлений, заявлений, извещений, табелей учета рабочего времени, графиков работы и графиков отпусков, других документов).

Обучение на курсах поможет подготовиться к возможным контрольно-надзорным мероприятиям со стороны надзорных органов (ГИТ, прокуратуры, Роскомнадзора) и избежать административной ответственности за нарушения трудового законодательства и законодательства о персональных данных.

Спикер: Микушина Марина Николаевна (г. Новосибирск)

Практикующий юрист, консультант по вопросам трудового законодательства. Автор серий книг по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, издаваемых более 20 лет; является сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента (обладателем сертификата Национального союза кадровиков).

Всем участникам курсов 2 новые книги автора + электронное приложение с образцами и формами документов!

Увидимся на ежегодном курсе!
Ты с нами?

Регистрация по телефонам в г. Новосибирске: (383) 299-89-86,8-903-901-69-92 (WhatsApp),
е-mail: seminar@sibmsl.ru или на сайте www.sibmsl.ru

0+


Реклама. АНО ДПО «Центр непрерывного образования «МЫСЛЬ», ИНН 5405182710
Есть мнение

Есть мнение: с чего начинается Пионерский

Дмитрий Востриков в авторской колонке для «Нового Калининграда» — о том, как встречает гостей курортный Пионерский.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter