Изменения в ТК РФ: как не нарваться на штрафы

Приглашаем топ-менеджеров компаний, предпринимателей, специалистов по кадрам, юристов на ежегодный практический курс: «Трудовое законодательство и кадровое делопроизводство: актуальные практические вопросы».

Дата и место проведения:

15-16 декабря, г. Калининград, проспект Советский, д. 285 (Отель «Навигатор»), 2-й этаж.







Организатор:

АНО ДПО «Центр непрерывного образования «Мысль», г. Новосибирск, лицензия № Л035-01199-54/00209950 от 11.04.2018г.

На курсах слушатели получат исчерпывающую информацию о новых и актуальных положениях ТК РФ, ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации», ФЗ «О персональных данных» и принятых на их основе НПА (регулирующих вопросы заключения, изменения и прекращения трудовых договоров, оплаты труда, рабочего времени и времени отдыха, обработки персональных данных работников, особенностей трудовых отношений с инвалидами и совместителями, охране труда и др.).

На курсах будет дан анализ новых постановлений Конституционного и Верховного судов РФ; ведущий даст практические рекомендации по разработке и оформлению кадровой документации (локальных нормативных актов, трудовых договоров, согласий на обработку персональных данных, уведомлений, заявлений, извещений, табелей учета рабочего времени, графиков работы и графиков отпусков, других документов).

Обучение на курсах поможет подготовиться к возможным контрольно-надзорным мероприятиям со стороны надзорных органов (ГИТ, прокуратуры, Роскомнадзора) и избежать административной ответственности за нарушения трудового законодательства и законодательства о персональных данных.

Спикер: Микушина Марина Николаевна (г. Новосибирск)

Практикующий юрист, консультант по вопросам трудового законодательства. Автор серий книг по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, издаваемых более 20 лет; является сертифицированным специалистом в области кадрового менеджмента (обладателем сертификата Национального союза кадровиков).

Всем участникам курсов 2 новые книги автора + электронное приложение с образцами и формами документов!

Увидимся на ежегодном курсе!

Ты с нами?

Регистрация по телефонам в г. Новосибирске: (383) 299-89-86, 8-903-901-69-92 (WhatsApp),

е-mail: seminar@sibmsl.ru или на сайте www.sibmsl.ru

0+