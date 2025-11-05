В ноябре в «Клинике Эксперт» пройдут приемы врачей из федеральных центров

«Клиника Эксперт» продолжает важную традицию — привозить в Калининград врачей из федеральных медицинских центров. Каждый месяц у жителей города есть возможность получить консультацию высококлассных специалистов, не уезжая из родного города. В ноябре мы рады представить вам трёх замечательных докторов с разным профилем экспертизы.

Расписание приёмов на ноябрь:

13 и 26 ноября — Нагорный Валерий Николаевич. Невролог-нейрохирург, стаж 17 лет. Проходил стажировку в университете Duke (США), постоянно совершенствует свои навыки в области лечения хронических болей. Специализируется на лечении болевых синдромов различного происхождения. Владеет современными методиками медикаментозных блокад под контролем КТ. При наличии показаний проводит процедуры в день обращения.

14-15 ноября — Бикмуллин Вадим Наильевич. Нейрохирург, стаж 32 года, кандидат медицинских наук. Член Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов. Специализируется на лечении дегенеративных заболеваний позвоночника, патологий периферических нервов, последствий травм позвоночника. При наличии показаний проводит медикаментозные блокады и радиочастотную денервацию позвоночника в день обращения.

16 ноября — Щербакова Юлия Владимировна. Акушер-гинеколог, хирург, стаж 26 лет, врач высшей категории. Проводит диагностику и лечение различных гинекологических заболеваний: миома матки, киста яичника, опущение матки и стенок влагалища, недержание мочи, эндометриоз, вопросы бесплодия и невынашивания беременности. Обладает огромным опытом в решении сложных клинических случаев.

Как подготовиться к приему?

— Возьмите с собой медицинские документы (анализы, МРТ, УЗИ, выписки)

— Запишите вопросы, которые хотите задать врачу

— Запишитесь заранее — количество мест ограничено

Возможность проконсультироваться с врачами такого уровня — это не просто удобство, а реальный шанс получить квалифицированную помощь по самым современным медицинским стандартам. Многие пациенты уже оценили преимущества такого формата, когда не нужно ехать в другой город, тратить время и силы на дорогу и организацию поездки.

Каждый из этих специалистов привозит с собой не только знания и опыт, но и особый подход к пациенту — внимательный, вдумчивый и максимально ориентированный на решение именно вашей проблемы.

Мы верим, что качественная медицинская помощь должна быть доступной и своевременной, и продолжаем работать над тем, чтобы лучшие врачи страны были рядом с вами.

Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники,

— в группе ВКонтакте,

— в Телеграм-канале.



Калининград, ул. Букетная, 2





