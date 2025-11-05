Боты не пройдут: эксперты рассказали, как защитить бизнес от кибератак

Оператор мобильной связи представил бизнес-сообществу Калининграда новые цифровые решения.

Сегодня, когда малый и средний бизнес (МСБ) все глубже интегрируется в онлайн-пространство, безопасность становится жизненно важной необходимостью. Антивируса и брандмауэра тем, кто имеет сайт для ведения бизнеса, уже недостаточно. Телеком-операторы готовы предложить цифровые инструменты комплексной защиты. Об этих и других полезных сервисах для развития своего дела предпринимателям Калининградской области рассказали на воркшопе в торгово-промышленной палате.

Статистика кибератак и ущерб

На коллегии МВД в марте этого года президент Владимир Путин привел неутешительную статистику. «Совокупный ущерб от кибермошенничества в России в 2024 году составил более 200 млрд рублей, тогда как раскрываемость таких преступлений снизилась до 23%», — передает слова главы государства ТАСС.

По данным зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова, ситуация в целом стремительно ухудшается: в последнее время число атак на разные организации выросло в два-три раза. Таким угрозам подвергалась практически каждая вторая компания. Как следствие, происходит утечка конфиденциальных данных, блокировка работы сайта и ущерб как от потери доходов предпринимателем, так и от расходов на восстановление работоспособности сайтов.

Собственные истории

Среди собравшихся в КТПП были те, кто непосредственно столкнулся с атаками хакеров. «Я работала маркетологом в крупном городском учреждении, которое посещают тысячи местных жителей и туристов, — рассказала „Новому Калининграду“ Юлия С. — Однажды наш сайт атаковали: в поисковике при вводе нашей организации вся информация выходила почему-то на китайском языке. На решение этой проблемы у нас ушла неделя. Сайт все это время не работал. И мы вынуждены были платить немалые деньги специалистам, чтобы найти причину и все исправить».

Новое предложение на рынке

Основная проблема заключается в том, что небольшие компании — представители малого и среднего бизнеса зачастую обладают ограниченными ресурсами и не имеют выделенных специалистов по безопасности. А значит, становятся особенно уязвимыми для кибератак..

«Увеличение количества и сложности кибератак вынуждает малый и средний бизнес пересматривать свое отношение к защите, — отметил Александр Коренецкий, директор калининградского филиала T2. — Сегодня кибербезопасность — не разовое мероприятие, а непрерывный процесс, требующий постоянного внимания и адаптации к новым угрозам. Особенно в условиях все более строгих требований законодательства, касающихся защиты персональных данных. Игнорирование вопросов кибербезопасности грозит не только финансовыми потерями, но и серьезными штрафами. Высоки и репутационные риски — потеря доверия клиентов после утечки данных может оказаться фатальной».

Сегодня в портфеле оператора Т2 есть три продукта для киберзащиты сайтов: Web AntiDDoS, Antibot и WAF (Web Application Farewall). Ключевая задача первого сервиса — сделать так, чтобы нелегитимный трафик злоумышленника на сайт не проходил и отфильтровывался, а легитимные пользователи не замечали неработоспособности своего ресурса, к которому они обращаются.

Из названия второго сервиса понятно, что он борется с ботами. С помощью искусственного интеллекта можно настраивать жесткость работы фильтра и сделать так, что заявки от клиентов на сайт приходить будут, а от ботов — перестанут.

Третий продукт предназначен для защиты от вредоносных запросов или веб-атак. Он помогает обезопасить сайты от взломов и утечек. Подобного рода активности от злоумышленников он распознается с высокой точностью.

По словам представителей T2, различные конфигурации настроек трех сервисов и возможность их совместного использования позволяют реализовать киберзащиту комплексно. А стоимость, в зависимости от потребностей, варьируется от 1200 до 15 000 рублей в месяц. При этом все продукты от отечественного производителя программного обеспечения, все данные хранятся на территории Российской Федерации

Возможности «больших данных»

В ходе воркшопа предприниматели также обсудили современные возможности на базе Big Data. Ведь сегодня данные о своих пользователях бережно собирают банки, маркетплейсы, службы такси и другие сервисы.

«Большие данные недаром называют цифровой нефтью, — говорит Денис Гребенюк, руководитель отдела по развитию корпоративного бизнеса Т2-Калининград . — Их роль переоценить сложно. На их основании можно проводить статистические исследования, чтобы решать прикладные задачи: где выгоднее построить магазин, проложить автобусный маршрут».

Наиболее полными данными о своих пользователях владеют именно операторы мобильной связи. Ведь сегодня с помощью смартфонов мы не только звоним, но и оплачиваем покупки в магазине, переводим деньги, скачиваем и пользуемся различными приложениями. Мы даже работу сегодня ищем через телефон! Поэтому телефонные компании ежесекундно обрабатывают огромные пласты информации.

И такой аналитикой, полностью обезличенной, можно делиться с бизнесом. Так, в T2 провели исследование для крупного игрока рынка ритейла, которое подтвердило, что больше 60% клиентов намеренно откладывают свои покупки в ожидании дней распродаж. Также удалось выявить топ товаров, которые покупатели чаще придерживают до «черной пятницы»: среди них оказались электроника, косметика и обувь.

«T2 стремится сделать цифровые технологии доступными для предпринимателей любого масштаба — от крупных федеральных игроков до локальных предприятий, — резюмировал Александр Коренецкий. — Такие встречи с бизнес-сообществом — возможность услышать запросы B2B-сектора, чтобы адаптировать свои продукты под реальные потребности с учетом его специфики и задач».