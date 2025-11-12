Что будет на бесплатной бизнес-конференции в Калининграде 27 ноября?

Бизнес требует максимальной включенности. Как адаптироваться к новым вызовам, сохранять позиции, мотивировать команду и при этом не утонуть в операционке? И кто ответит точно, что делать с ИИ?

Бесконечные вопросы и задачи — но пора перейти на траекторию уверенного роста. Ждем 27 ноября на бесплатной конференции «Траектория`25» в Калининграде.

«Траектория`25» — это одно из главных событий для бизнеса вашего города. Обсудим управление и команду, тренды продаж, возможности ИИ и маркетинг. Ждем собственников бизнеса, руководителей, директоров. Участвуйте бесплатно при предварительной регистрации.

Узнать о конференции

Вас ждёт живой разбор кейсов со сцены в реальном времени!


Вы увидите своими глазами, как бизнес-эксперт:

— позвонит в отдел продаж одного из участников и проанализирует работу менеджеров. Вы тоже можете оказаться в центре внимания;
— предложит конкретные инструменты для решения вопросов из зала. Например, как оптимизировать продажи или повысить эффективность сотрудников.

Что еще ждет вас:

— 4 тематических потока: управление и команда, продажи, автоматизация, маркетинг. Главные тренды, которые волнуют каждого руководителя;

— Экспертные спикеры: Битрикс24, Westpower, 2ГИС, hh.ru, эксперт по организационному и командному доверию Дмитрий Норка, главный редактор «Газеты для профессионалов «ПРОФИ» и другие;

— Нетворкинг в начале конференции. Возможность заявить о себе и завязать сотрудничество с другими владельцами бизнеса из вашего города;

— Гарантированная консультация по автоматизации. Ответы на все ваши вопросы: с чего начать внедрение CRM, как настроить автоматические напоминания для клиентов и т. д.;

— Фирменный мерч, скидки от спонсоров и партнеров. Это всегда приятно.

Полную программу можно посмотреть на сайте

На других мероприятиях часто выступают псевдоэксперты, которые вчера открыли ИП. Рассказывают, как продвигаться, но дают «оторванный» контент от бизнеса. Не учитывают стратегию, позиционирование, продажи. На конференции «Траектория`25» вас ждут предприниматели, CEO, руководители федеральных и местных компаний, которые поделятся своим опытом — успехами и ошибками.

Присоединяйтесь к конференции и прокладывайте свою траекторию роста.

Увидимся 27 ноября в Калининграде по адресу: г. Калининград, проспект Мира, 41-43, кинотеатр «Заря», с 10:00 до 16:00.

Количество участников ограничено вместимостью зала. Регистрация может быть закрыта в любой момент! Станьте участником сейчас.

Уточнить информацию по вопросам участия можно в компании «Westpower» по тел. 8(4012) 770-773 или email: info@westpower.ru

Реклама. ООО «ИНФОТЕХ», ИНН 3906994413
Есть мнение

Есть мнение: с чего начинается Пионерский

Дмитрий Востриков в авторской колонке для «Нового Калининграда» — о том, как встречает гостей курортный Пионерский.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter