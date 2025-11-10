«Промкомплект» приглашает на черную пятницу: скидки от 10 до 20%!

Распродажа оборудования для летнего стритфуда и другого кухонного инвентаря пройдет с 10 по 21 ноября в магазинах «Промкомплект» на ул. Судостроительной, 75с3, в ТЦ «Акорус Дом» и на Авито.

Мы предлагаем:

оборудование для предприятий общественного питания;

кухонный инвентарь и посуду из нержавеющей стали;

оборудование для индустрии гостеприимства, прачечных и химчисток;

клининговую технику, инвентарь и химию;

контейнеры для твердых отходов.

«Промкомплект» — один из лидеров калининградского рынка профессионального оборудования для кафе, ресторанов и отелей.

Подпишись на наш телеграм-канал, чтобы первым узнавать новости о поступлениях и акциях!