«Промкомплект» приглашает на черную пятницу: скидки от 10 до 20%!

Распродажа оборудования для летнего стритфуда и другого кухонного инвентаря пройдет с 10 по 21 ноября в магазинах «Промкомплект» на ул. Судостроительной, 75с3, в ТЦ «Акорус Дом» и на Авито.«Промкомплект» — один из лидеров калининградского рынка профессионального оборудования для кафе, ресторанов и отелей.
Мы предлагаем:
- оборудование для предприятий общественного питания;
- кухонный инвентарь и посуду из нержавеющей стали;
- оборудование для индустрии гостеприимства, прачечных и химчисток;
- клининговую технику, инвентарь и химию;
- контейнеры для твердых отходов.
