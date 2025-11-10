«Промкомплект» приглашает на черную пятницу: скидки от 10 до 20%!

Распродажа оборудования для летнего стритфуда и другого кухонного инвентаря пройдет с 10 по 21 ноября в магазинах «Промкомплект» на ул. Судостроительной, 75с3,  в ТЦ «Акорус Дом» и на Авито.

«Промкомплект» — один из лидеров калининградского рынка профессионального оборудования для кафе, ресторанов и отелей.

 

Мы предлагаем:

  • оборудование для предприятий общественного питания;
  • кухонный инвентарь и посуду из нержавеющей стали;
  • оборудование для индустрии гостеприимства, прачечных и химчисток;
  • клининговую технику, инвентарь и химию;
  • контейнеры для твердых отходов.

Подпишись на наш телеграм-канал, чтобы первым узнавать новости о поступлениях и акциях!




Справка

Промкомплект

г. Калининград, ул Промышленная, 10, ТЦ Акорус Дом
Telegram

Промкомплект

г. Калининград, ул. Судостроительная, 75с3
+7 (4012) 35 37 77
Telegram
Реклама. ООО «Промкомплект», ИНН 3906405467
