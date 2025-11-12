На сети T2 установили 1000-ю отечественную базовую станцию «Булат»

Т2, российский оператор мобильной связи, вывел в эфир 1000-ю базовую станцию российского производителя «Булат». Юбилейный телеком-объект установили в деревне Ключи Иркутской области, жителям доступны передовые технологии 2G и 4G. К концу года общее число базовых станций «Булата» на сети Т2 достигнет 1800 единиц.

На данный момент инфраструктура отечественного производства доступна в восьми макрорегионах присутствия оператора. Цель компании — к концу 2025 году пополнить инфраструктуру еще 800 базовыми станциями «Булат» в малых населенных пунктах страны. С начала реализации проекта на Северо-Западе запустили 33 таких телеком-объекта.

Т2 на основе обезличенных больших данных проанализировала трафик на отечественных базовых станциях за октябрь 2025 года в макрорегионе «Северо-Запад». Ядро аудитории — люди 35-44 лет, на них приходится 34% интернет-трафика, на втором месте — аудитория 45-54 лет с 21% от общего трафика. Среди проживающих в исследуемых малых населенных пунктах клиентов оператора Т2 54% мужчин, однако наиболее активны в сети женщины: на них приходится 66% интернет-трафика.



Среднее потребление трафика на базовых станциях «Булат» по Северо-Западу составляет 1,28 Гб на пользователя. Самые активные пользователи — в Новгородской области: здесь на одного клиента приходится 3,34 Гб трафика. Второе место — у жителей Калининградской области — 1,95 Гб. Замыкает тройку Вологодская область с 1,16 Гб на человека.



Самыми «качающими» оказались пользователи в возрастной группе до 17 лет: в этой категории зафиксировали самое высокое потребление гигабайтов в месяц в расчете на одного пользователя. В целом наблюдается закономерность: чем старше человек — тем меньше интернет-трафика он использует. Обратная тенденция в голосовом канале: по телефону больше общаются представители старшего поколения. Так, по количеству использованных за октябрь минут в расчете на одного клиента в малых населенных пунктах, где связь построена на отечественном оборудовании, лидируют пользователи старше 65 лет. При этом самые разговорчивые абоненты — в Калининградской области: 6,6 минут на человека. Второе место поделили Новгородская и Вологодская области — по 6 минут на человека. Самые длинные разговоры у женщин 65+ — по 17 минут.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2: «Мы активно наращиваем темпы установки отечественных базовых станций на своей сети. В августе этого года мы вывели в эфир 500-ю станцию „Булат“, а уже сегодня делимся своими достижениями по 1000-му телеком-объекту. Синергия трех компаний — Т2, „Ростелекома“ и „Булат“ — вносит значительный вклад в укрепление цифрового суверенитета страны. Развитие связи в малых населенных пунктах также является одним из приоритетов нашей компании: аналогичные работы по расширению сети Т2 идут во всех регионах присутствия».

Фото T2.