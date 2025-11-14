Просыпаться под шум Балтики: дом, который может стать личным курортом

Представьте, что вы просыпаетесь под мягкий шепот волн за окном. Из вашей гостиной открывается вид на бескрайнюю гладь Балтийского моря, которое играет всеми оттенками серебра и бирюзы. Вы наливаете чашечку кофе и выходите на террасу, вдыхая свежий соленый воздух. Это не отпуск. Это ваше обычное утро в «Палатиуме».

«КалининградСтройИнвест» раскрыл детали и специальные условия покупки резиденций в жилом доме бизнес-класса «Палатиум» в Светлогорске. Расположенный на первой линии Балтийского моря, этот проект предлагает жителям не просто квартиры, а полноценную инфраструктуру для жизни и отдыха, ранее не представленную в регионе в таком сочетании.

Жизнь на высоте: кинотеатр под звездами

Главной «точкой притяжения» проекта станет эксплуатируемая кровля, превращенная в приватную лаунж-зону для резидентов. Это пространство, с высоты которого открывается панорамный вид на Балтийское море, будет оборудовано всем необходимым для элитного отдыха.

Вы когда-нибудь смотрели фильм под аккомпанемент прибоя? Когда экран светится в сумерках, а над головой зажигаются настоящие звезды? Это тот самый момент, когда понимаешь: жизнь здесь и сейчас, и она прекрасна.

На крыше «Палатиума» разместится зона с шезлонгами для принятия солнечных ванн и даже тропический душ, чтобы освежиться в жаркий день. А вечерами главной «точкой притяжения» здесь станет летний кинотеатр для уютных вечеров с пледами. Это ваша личная смотровая площадка и спа-зона в одном пространстве под открытым небом.







Жизнь, в которой каждая мелочь — про заботу

Что по-настоящему ценно? Когда о тебе думают. Когда не ты подстраиваешься под жизнь в доме, а дом — под тебя.

«Палатиум» — это проект, где внимание к деталям определяет статус. Застройщик отошел от стандартных решений, внедрив целый ряд нестандартных опций.

Ключевые особенности инфраструктуры «Палатиума»:

Приватный двор: закрытая территория с ландшафтным дизайном, центральным элементом которого станет фонтан.

Всепогодный комфорт: пешеходные дорожки во внутреннем дворе будут оснащены системой подогрева, что особенно актуально для балтийского климата.

Продуманное хранение: наряду с подземным паркингом и кладовыми в доме предусмотрена зона для хранения колясок и велосипедов с пунктом быстрого обслуживания (например подкачки шин).

Забота о питомцах: для владельцев животных оборудована лапомойка в холле.

Доступ к морю: рядом с домом расположен благоустроенный спуск к пляжу.







Искусство жить без компромиссов

Высокий класс проекта поддерживается и в технических решениях. В квартирах, представленных в широком диапазоне — от уютных студий до просторных двухуровневых резиденций, — будет установлена увеличенная площадь остекления с использованием цветного 5-камерного профиля «КВЕ», что гарантирует тишину и энергоэффективность.

Архитектура дома также заслуживает отдельного внимания. Высококачественные материалы строительства и отделки натуральных цветов, плавные линии, ассоциирующиеся с мягким климатом приморских городов. Изысканный дизайн мест общего пользования и входной группы. Дом построен в лучших традициях тихой роскоши, естественно вписываясь в окружающую среду и природу, сохраняя при этом свой элитный статус.

«Палатиум» — это искусство жить без компромиссов. Здесь каждая деталь, от подогрева дорожки до возможности посмотреть кино на крыше, работает на комфорт резидента. Здесь пляж — это продолжение двора, а море — часть пейзажа. Всегда.







Индивидуальные условия покупки

Для инвесторов и будущих жителей «КалининградСтройИнвест» предлагает особенные финансовые инструменты: «Палатиум» аккредитован по государственной программе «Сельская ипотека».

Кроме того, действует специальное предложение от застройщика — беспроцентная рассрочка* с фиксацией цены до 1 мая 2026 года.

Вы не просто покупаете квартиру. Вы инвестируете в свой образ жизни. В каждое утро с видом на море. В каждый вечер под звездами на крыше. В уверенность, что ваш дом — это место силы, комфорта и радости для вас и ваших детей.

Ваша история счастливой жизни у моря начинается здесь и сейчас. Просто позвольте себе это.

«КалининградСтройИнвест» — один из ведущих застройщиков Калининградской области, специализирующийся на жилой и коммерческой недвижимости комфорт- и бизнес-класса. За годы работы компания успешно реализовала множество проектов, заслужив доверие клиентов и партнеров благодаря строгому соблюдению сроков и высоким стандартам качества.

Кредит предоставляет АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия ЦБ 3349 от 12.08.2015

Застройщик АО СЗ «Стрела». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

* Рассрочку предоставляет АО СЗ "СТРЕЛА". ИНН 3917056169

Оценивайте свои финансовые возможности и риски.