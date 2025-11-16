K8 дарит: с лёгким паром — и новой квартирой!

Крупнейшие спа-комплексы региона «K8 СПА» и «Баден Аква СПА» запустили масштабную новогоднюю акцию под брендом «K8 ДАРИТ». Главный приз — квартира* в строящемся ЖК «Теодор Кроне» в Калининграде.

В отличие от героев культовой «Иронии судьбы», попадать в «чужую» квартиру не придётся — свою можно выиграть, просто наслаждаясь отдыхом.

Как принять участие:

✔ Каждый 8 888 ₽ безналичной оплаты = 1 купон.

Сумму можно копить: несколько визитов и оплат складываются, пока общая сумма не достигнет нужного порога. Участвует любая безналичная оплата: посещение спа-зон, массажи, рестораны, покупка подарочных сертификатов и др.



✔ Регистрация чеков проходит на сайте darit.k8.ru

Участник загружает на сайт PDF чек из онлайн-банка, проходит модерацию и получает купоны.

Больше шансов = больше возможностей

Помимо основной механики, можно получить дополнительные купоны:

привести 5 друзей — получить +3 купона; Купон активируется тогда, когда приглашенный друг посетит спа-комплекс.

оставить отзыв или сторис с отметкой @k8_spa и @badenspa39 — +1 купон;

следить за «днями х3 и х5» — когда купоны начисляются в несколько раз быстрее.

Главный приз будет разыгран 18.01.2026 г. на финальном шоу (0+) с ведущими, прямой трансляцией и подарками. Чтобы получить приз, победителю необходимо присутствовать на событии лично — это сделано специально, чтобы максимизировать прозрачность и доверие.

Почему акция вызывает доверие

K8 — девелопер, который бережет нервы покупателей.

В Калининграде K8 знают давно: строят спокойно, без драм и лишних поводов переживать. Европейская архитектура, комфортная среда, планировки, где всё на своих местах — неудивительно, что проекты стабильно получают «лайк» от жителей и покупателей.

Новый ЖК Теодор Кроне от K8, где разыгрывается квартира — это современный стиль без лишних выкрутасов, планировки, в которых мебель сама удачно встает, и тишина, за которую готовы платить даже экстраверты.

Плюс фитнес-центр и спа прямо в доме — тот редкий случай, когда можно «выгореть» на работе, но восстановиться в шаговой доступности. Такой вот «урбан-комфорт», собранный как по инструкции Икеи: просто, понятно и удобно.

И да, это не мечта из буклета и не «мы вам потом покажем». Это конкретная, настоящая квартира в «Теодор Кроне» — проекте, в который люди реально хотят переехать. Тот случай, когда выигрыш чуть напоминает случайное чудо, но заселяться хочется очень осознанно.

— Главный приз юридически закреплён: победителю передаётся право требования по договору долевого участия (цессия) в ЖК «Теодор Кроне».

— Все правила опубликованы в открытом доступе на сайте.

— Механика максимально понятная: чем больше посещений — тем больше шансов.

Правила, описание призов, сроки и форма регистрации на сайте https://darit.k8.ru/.

________________________________

*Квартира в строящемся ЖК «Теодор Кроне» (ID: 68054 на сайте наш.дом.РФ). С победителем заключается договор уступки прав и обязанностей (цессии) по Договору долевого участия в строительстве на право требования от Застройщика — ООО «Специализированный застройщик «Эко-Город» ИНН 3907206489 передачи в собственность его доли, входящей в состав многоквартирного жилого дома, в виде однокомнатной квартиры. Акция проводится с 8 ноября по 28 декабря 2025 года включительно. Дата определения Победителя — 18 января 2026 года. Акция не является лотереей, азартной игрой, основанной на риске, пари или публичным конкурсом. Не является публичной офертой. К участию допускаются дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. Организатор акции ООО «Калязинские бани» ИНН 3906358873, ОГРН 1173926024964, подробная информация об организаторе акции, о правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей по результатам акции, сроке, месте и порядке их получения можно узнать на сайте http://darit.k8.ru/ (раздел Правила акции) или по телефону 84012338338.