Травму можно получить, даже вставая с дивана

В Калининграде работает платный травмпункт полного цикла клиники «СитиДок». Врач-травматолог Вадим Леонов рассказал, чем травмпункт полного цикла отличается от обычного, с какими травмами чаще всего сталкиваются жители города и чем ортез отличается от гипса.

— Что включает в себя травмпункт полного цикла?

— Это прием травматолога-ортопеда без ожидания и проведение рентгенографии. В травмпункте полного цикла врач определяет дальнейшую тактику лечения сразу же после дообследования. «Малые» оперативные вмешательства, такие как первичная хирургическая обработка ран, проводятся в манипуляционной сразу же после обращения. Если пациенту требуется вправление вывиха сустава или репозиция перелома, то данные манипуляции выполняются также в процессе приема. В дальнейшем пациент наблюдается у травматолога, проходит осмотры и контрольную рентгенографию. После пациент направляется к физиотерапевту или на курс массажа. Таким образом, осуществляется полный цикл лечения.

— С какими травмами чаще всего обращаются пациенты?

— Получение той или иной травмы зависит от нескольких факторов: это возраст пациента — например, у пожилых пациентов чаще всего встречаются переломы на фоне остеопороза (т.е. переломы на «хрупких» костях) без значительной травмы. Вторым фактором выступают погодные условия: в зимние месяцы из-за гололеда люди получают ушибы, растяжения, в более тяжелых случаях — переломы в области голеностопного сустава, лучевой кости. В летние месяцы среди травм преобладают ожоги, укусы, порезы, ушибы, переломы и вывихи из-за падения с велосипеда или электросамоката. Третий фактор, влияющий на характер травмы, — образ жизни пациента.







— Технологии не стоят на месте, и в клинике «СитиДок» пациентам устанавливают пластиковые отрезы. В чем их особенность и преимущества? При любом ли переломе можно их использовать?

— Основное их преимущество — это легкость самой конструкции в сравнении с гипсовыми повязками. Пластиковые ортезы «дышат», имеют специальные отверстия, в них можно мыться.





— Спорт — лучшая профилактика?

— Мое мнение: профессиональный спорт «калечит», спортсмены добиваются результатов, но при этом на пути достижения этих результатов неизбежно возникают травмы, которые негативно сказываются на дальнейшей жизни даже после завершения профессиональной карьеры. А вот регулярные занятия ходьбой, к примеру, положительно сказываются на опорно-двигательном аппарате и организме в целом.

Запишите номер телефона травмпункта в свою записную книжку:

+7 (4012) 30-30-13 (многоканальный).

*Для вашего удобства запишитесь заранее

Режим работы:

Ежедневно с 08:00 до 20:00

Подробнее об услугах можно узнать на сайте www.klg.citidoc.ru

ВКонтакте

Telegram

Rutube

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста