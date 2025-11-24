Плов на заказ для любой компании: 6 редких рецептов, чтобы впечатлить гостей

Шесть редких рецептов плова, «Пловные пикники» и десятилетие любви к восточной кухне — так коротко можно описать бренд «Пряности и Папа». Здесь готовят плов по традициям Самарканда, Ферганы, Бухары и Баку, и у каждого — свой характер. Один — рассыпчатый и солнечный, другой — сытный и масляный, третий — с обилием зелени. Такой плов можно заказать на компанию, праздник или просто по настроению — и всегда попасть в точку.

10 лет истории и тысячи счастливых гостей

История мастерской плова «Пряности и Папа» началась в 2015 году на городском фестивале уличной еды. Тогда всё было просто — один казан, хлебная дежа вместо печи и огромное желание приготовить настоящий плов. Сегодня, спустя десять лет, «Пряности и Папа» — это бренд, который знают далеко за пределами Калининграда, и вкус плова, который невозможно забыть.

Екатерина Коваленко — основатель и бренд-шеф мастерской плова «Пряности и папа»: Наши рецепты — не про моду и громкие слова. Это история внимательного поиска и уважения к культуре. Мы собирали эти пловы в разных городах и у разных мастеров — наблюдали, спрашивали, учились у рук, у огня, у тишины, в которой доходит рис. Мы не прото используем хорошие продукты — мы выбираем те, в которых есть вкус памяти. Мы готовим так, чтобы каждая ложка была не просто сытной, а вызывала восторг. За десять лет наш плов попробовали тысячи гостей, мы участвовали в фестивалях и ярмарках, получали награды — но самое важное для нас другое: когда за стол возвращаются семьи на «тот самый плов, как в прошлый раз, который невозможно забыть»

Шесть видов плова — шесть характеров вкуса

«Пряности и Папа» уверены: вкус — это не про жирнее или постнее. Вкус — это характер.

Один плов насыщенный, серьёзный — как разговор двух давних друзей наедине.

Другой — свежий, травяной, лёгкий — как ветер в саду летом.

Третий — праздничный, королевский, для большой компании и громких тостов.

Поэтому в меню — шесть уникальных рецептов собранных по разным регионам и традициям. Каждый — со своей атмосферой, настроением и историей. Шесть поводов собраться за общим столом, шесть способов сказать «мы вместе» и не оставить равнодушным никого.

Хотите проверить, насколько хорошо вы разбираетесь в плове? Посмотрите на 6 фото пловов, приготовленных по разным рецептам, и попробуйте угадать, где какой.







Когда открываешь крышку казана, из-под неё поднимается тёплый аромат специй, масла и дыма. На секунду замираешь — а потом просто берёшь ложку и понимаешь: это и есть тот самый вкус, который невозможно забыть.

А теперь можете проверить себя, угадали ли вы по фото название плова

№ 1. Плов «Бахш»

Редкий, почти забытый рецепт бухарских евреев. Плов без моркови, с печенью, где травы и зелень играют главную роль. Готовится на оливковом масле, с говядиной, говяжьей печенью, кусочками курдюка и немыслимым количеством зелени: кинзой, петрушкой, укропом и зеленым луком. Бахш — выбор для тех, кто ищет новизну вкуса, баланс свежести и чуства насыщения.





№ 2. «Самаркандский» плов

Классика Востока в лучшем её проявлении. Рассыпчатый золотистый рис, сочное мясо говядины или баранины, обжаренное большими кусками на растительном масле и топленом курдюке, изюм киш-миш, нут и аромат специй создают то самое ощущение дома, тепла и уюта.

Каждое воскресенье его можно заказать в особенной упаковке — одноразовом мини-казане на 6 порций. Такой вариант подходит, если вы хотите прийти в гости с особым подарком или вкусно покушать небольшой компанией вне дома.

№ 3. «Афганский» плов

Плов с утонченным и благородным вкусом и пряной сладостью. Молочный рис басмати в сочетании с изюмом, нежной говядиной и поджаренным миндалем создают богатую и по-своему яркую композицию вкусов. Лидер среди пловов по предпочтениям на девичники и семейные праздники с детьми.

№ 4. «Ферганский» плов

Щедрый, сочный, густой — как праздник, в котором всё по максимуму. Рис пропитан маслом, морковь мягкая и сладковатая, мясо баранины тает во рту, а барбарис и топленый курдюк добавляют особые нотки во вкус. Беспроигрышный выбор для праздника в мужской компании.

№ 5. «Шах» плов







Звезда азербайджанской и иранской кухни, его по праву можно назвать королем любого застолья. Это тот самый плов, который превращает любое застолье в настоящий праздник!

Говядина на топленом курдюке, карамелизированный лук, курага, изюм и басмати запекаются под хрустящей корочкой из теста. Плов подаётся как пирог и вызывает вау-эффект у гостей!

№ 6. Плов «Праздник в Ташкенте»

Тёплое и солнечное сочетание вкуса риса лазер, баранины, изюма и нута, приправленных тонким ароматом зигира. Аутентичный конкурент Самаркандскому плову. Яркий вкус, который создаёт настроение праздника в любую погоду.

Можно ли где-то в России или ближнем зарубежье попробовать сразу 6 разных пловов, приготовленных по разным рецептам? Пожалуй, нет! И если вы живете в Калининграде или приехали на отдых или в гастротур, обязательно стоит заказать хотя бы несколько видов плова, чтобы выбрать своего личного фоворита!

И кстати, для этого есть особый день — когда можно заказать разный плов порционно, а потом уже выбрать, какой из них хотели бы заказать казаном.

Порционная доставка — каждую среду вас ждет несколько видов плова, лагман и долма Богов





Плов в казане — готовое решение для праздничного застолья по любому поводу

Казан плова в исполнении мастерской «Пряности и Папа» — готовое решение для семейного торжества, дня рождения, корпоратива, свадьбы, пикника или уютного ужина дома. Когда на столе стоит казан ароматного плова, разговоры становятся теплее, а вечер — по-настоящему душевным.



Не нужно тратить время у плиты — свежеприготовленный плов привезут точно к времени. Просто откройте крышку и подайте блюдо, которое покоряет с первого взгляда и с первой ложки.

Попробуйте все 6 видов плова, приготовленных по разным рецептам, и выберите свой любимый!

Закажите плов прямо сейчас — в мессенджере или по телефону. Подписывайтесь на нас в соцсетях, чтобы не пропустить анонсы меню порционной доставки и узнавать о проведении «Пловных пикников» первыми!

«Пряности и Папа» — плов, который невозможно забыть.

