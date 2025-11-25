В Выксе появится уникальный парк индустриального наследия с башней Шухова

Проект парка «Баташев» признан на премии «Янтарный циркуль» лучшим примером ревитализации исторической территории.

21 ноября в Калининграде состоялась первая региональная конференция «Умный город и энергобезопасность: от нормативов к инновациям» и премия «Янтарный циркуль 2025».

Среди награждённых проектов — амбициозный индустриально-туристский парк «Баташев» в Выксе, который не имеет аналогов в России. Автор проекта Владимир Шульган.

Архитектура инженерного гения

Проект поддержали Ростуризм, Министерство строительства и ЖКХ РФ, правительство Нижегородской области и администрация Выксы. На базе исторического чугунолитейного цеха Выксунского металлургического завода (АО «ВМЗ», входит в состав АО «ОМК») планируется создать кластер культурно-познавательного и промышленного туризма.

Главная достопримечательность парка — знаменитая башня Шухова, один из десяти сохранившихся в России шедевров гиперболоидной конструкции русского инженера Владимира Шухова. Башня будет перемещена с сохранением подлинной конструкции и оригинальных инженерных решений. При подготовке к работам провели 3D-сканирование и создали цифровую модель объекта, что обеспечило высокую точность монтажа. После реставрации башня сохранит около 95% оригинального металла. Работы по перемещению гиперболоидной башни ОМК планирует завершить осенью 2025 года.


Историческое значение

Выксунская башня — одна из последних реализованных конструкций по патенту Шухова, смонтирована в 1933–1934 годах. Конструкция высотой 38,8 метра выполнена из прямолинейных стержней в форме гиперболоида. Уникальность проекта заключается в том, что на территории завода ОМК также находятся своды листопрокатного цеха площадью 2,8 тысяч квадратных метров, созданные в конце XIX века — это единственные сохранившиеся сетчатые перекрытия Шухова в мире.

Инженерная инфраструктура

Наружное и архитектурное освещение индустриального парка будет спроектировано с использованием современного оборудования: светильники от компаний САРОС, IMG, Intiled, Ledvizor, «Промрукав», IEK, «Энергопласт» и других. Проект в настоящий момент проходит экспертизу.
Парк «Баташев» станет главным в стране региональным центром сохранения индустриального наследия и примером ревитализации исторической промышленной территории.

Это не первый проект на территории России, созданный калининградским проектировщиком. В прошлом году проект стадиона «Торпедо» был отмечен в специальной номинации премии.


Премия «Янтарный циркуль» занимает уникальное место в российской системе профессиональных наград — это единственная в стране премия для проектировщиков систем энергоснабжения и освещения. Ежегодное проведение конкурса повышает статус профессии, способствует признанию мастерства проектировщиков и стимулирует развитие инновационных решений в отрасли. Организатором премии является компания «ПРОэлектро».


