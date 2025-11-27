Балтийские ангусы «Мираторга» отправились на зимовку

Признаки приближения зимы в Калининградской области бывают трёх видов. Климатические — пасмурная и сырая погода, туманы, чередование температур, многократное выпадение и таяние мокрого снега. Эмоциональные — появление в магазинах витрин с новогодними украшениями и монтаж новогоднего убранства городов. Необычные — из калининградского пейзажа пропадают гурты балтийских ангусов, лоснящихся чёрными смоляными боками. Их можно с апреля по октябрь видеть на пастбищах, раскинувшихся вдоль традиционных дорог, обсаженных вековыми деревьями. Если они отправились с прекрасных балтийских полей на «зимние квартиры» — верный признак скорого Нового года.

Поголовье абердин-ангусов компании «Мираторг» — почти 800 тысяч голов — вольно пасётся на ста фермах в шести регионах. В Калининградской области у «Мираторга» 12 ферм в Озёрском, Неманском и Черняховском районах. Общее «восточнопрусское» поголовье — почти 82 тысячи голов (десятая часть от общего мираторговского). Из них больше половины — 44 тысячи голов — маточное, остальные — телята и бычки.

Постановка в зимники завершится по плану — 30 ноября. У представителей породы отличный иммунитет, помимо знаменитых жировых прослоек ангусам помогает спастись от холода короткая, но достаточно густая черная шерсть. Поэтому они, по большому счёту, и зиму проводят на вольном воздухе, восстанавливаясь после дневных прогулок у кормушек с правильно подобранным даже не кормом, а питанием, основу которого составляют кукурузный силос (его уже заготовлено 167 тыс. тонн, и кормозаготовка продолжается) и кукуруза плющенная (заготовлено 7,8 тыс. тонн). Именно такой рацион является одной из основ уникальной мраморной говядины — мяса с тончайшими жировыми прослойками, которое в калининградском варианте называется «Балтийский Black Angus».

Балтийский Black Angus выращивается на зелёных прусских лугах, где вегетативный период у растений благодаря морскому климату длится дольше, чем в Центральной России. Оттого пастбищные травы ещё более сочные и питательные, бычки на вольном выпасе получают все необходимые микроэлементы для здорового роста, набирают силу, мощь. Климат влияет на благополучие животных — приморский воздух делает своё дело. За ними следят ветеринарные специалисты и русские ковбои, которые объезжают калининградские пастбища на лошадях. Никуда не девается влияние морского воздуха и зимой и дополняется специально выращенной (и специально выведенной) кукурузой.

«Балтийский Black Angus» — локальный бренд мраморной говядины. Мясо бычков Black Angus идеально подходит для приготовления сочных стейков. Правильно приготовленные стейки «Балтийский Black Angus» — настоящий балтийский вкус, одновременно брутальный и нежный. Их можно купить в супермаркете «Мираторг» и приготовить самому или съесть в фирменной бургерной «Стейк&Бургер».

После комфортной зимовки балтийские ангусы в апреле вернутся гулять в поля. Калининградский пейзаж примет привычный вид. С апреля по июль пройдут отёлы, поголовье вырастет, балтийский Black Angus выйдет на новый жизненный круг...





Активы компании «Мираторг» в Калининградской области включают растениеводческий дивизион, 12 животноводческих ферм с совокупным поголовьем мясного скота порядка 80 тыс. голов, мясоперерабатывающий завод, логистическую, транспортную и дистрибьюторскую компании, а также проект по селекции картофеля и розничную сеть. Калининградское подразделение логистической формы компании — одно из крупнейших специализированных перевозчиков в РФ.

Построен комплекс по утилизации падежа и отходов мощностью до 9 тонн в сутки.

В 2023 году компания приступила к созданию в Калининградской области предприятия полного цикла по производству семенного картофеля высших категорий. Проект призван заместить импортный посевной материал.

