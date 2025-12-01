Приглашенные врачи в «Клинике Эксперт»: завершаем год с заботой о здоровье!

«Клиника Эксперт» продолжает традицию привозить в Калининград врачей, чей опыт и знания помогают решать даже самые сложные медицинские задачи. В последний месяц года мы подготовили для вас насыщенное расписание консультаций, чтобы вы могли завершить год с уверенностью в завтрашнем дне.

Расписание приёмов на декабрь:

11 декабря — Лоздовский Андрей Андреевич. Травматолог-ортопед, стаж 14 лет.

Специализируется на хирургическом лечении патологий стопы и суставов, реабилитации после спортивных травм и сложных последствий перенесенных повреждений. Проводит отбор пациентов на оперативное лечение по полису ОМС в клинику «Скандинавия». Владеет современными методиками восстановительной хирургии, позволяющими вернуть активность и качество жизни даже в сложных клинических случаях.

11 декабря — Калашникова Мария Романовна.Кистевой хирург, травматолог-ортопед, стаж 6 лет.

Узкопрофильный специалист по патологиям кисти и запястья. Владеет передовыми методами реконструктивно-пластической хирургии, уделяя особое внимание не только функциональным, но и эстетическим аспектам операций на верхних конечностях. Проводит отбор на хирургическое лечение по полису ОМС в клинику «Скандинавия». Использует индивидуальный подход к восстановлению моторики и чувствительности кисти.

12-13 декабря — Бикмуллин Вадим Наильевич. Нейрохирург, стаж 32 года, кандидат медицинских наук

Член Санкт-Петербургского и Российского общества нейрохирургов. Специализируется на лечении дегенеративных заболеваний позвоночника, патологий периферических нервов, последствий травм позвоночника. При наличии показаний проводит медикаментозные блокады и радиочастотную денервацию позвоночника в день обращения.

13 декабря — Щербакова Юлия Владимировна. Акушер-гинеколог, хирург, стаж 26 лет, врач высшей категории

Проводит диагностику и лечение различных гинекологических заболеваний: миома матки, киста яичника, опущение матки и стенок влагалища, недержание мочи, эндометриоз, вопросы бесплодия и невынашивания беременности. Обладает огромным опытом в решении сложных клинических случаев.

15 и 24 декабря — Нагорный Валерий Николаевич. Невролог-нейрохирург, стаж 17 лет

Проходил стажировку в университете Duke (США), постоянно совершенствует свои навыки в области лечения хронических болей. Специализируется на лечении болевых синдромов различного происхождения. Владеет современными методиками медикаментозных блокад под контролем КТ. При наличии показаний проводит процедуры в день обращения.

Пусть этот декабрь подарит вам не только предвкушение праздника, но и уверенность в своем здоровье!

Узнать более подробную информацию и записаться на прием можно:

— по номеру телефона +7 (4012) 98-84-48,

— через сайт клиники,

— в группе ВКонтакте,

— в Телеграм-канале.



Калининград, ул. Букетная, 2





ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА