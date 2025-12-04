«Логистика Запад»: доставляем грузы с терморежимом из Москвы в Калининград

Холодная погода — серьезное испытание для многих видов товаров: от лекарств и косметики до продуктов питания и строительных материалов. В условиях сурового российского климата доставка таких грузов становится настоящим вызовом. Многие компании сталкиваются с проблемами при транспортировке такой продукции: она замерзает в пути, теряет свои изначальные свойства и просто приходит в негодность. В результате организации несут серьезные имиджевые и финансовые потери.

Чтобы ваш груз был доставлен вовремя и с гарантией сохранности, нужно обращаться к проверенным грузоперевозчикам, таким как «Логистика Запад». Компания уже более 20 лет работает на рынке и предлагает доставку грузов с терморежимом из Москвы в Калининград. Еще эту услугу называют «Перевозка температурных грузов» и «Доставка теплых грузов». Её суть в том, что транспортировка товаров осуществляется при одинаковой температуре в любую погоду. Необходимый температурный режим соблюдается, что бы ни происходило: дождь, град, заморозки, метель.

Как же доставляются грузы с терморежимом из Москвы в Калининград:

Груз привозят на теплый склад, расположенный в Подольске (Московская область).

Его аккуратно загружают в автомобиль с рефконтейнером (специализированный транспортный модуль с изолированными стенками и системами охлаждения/обогрева).

Автомобиль следует в порт в Санкт-Петербурге, где контейнер с грузом размещается на судне.

Контейнер доставляется в Калининград, где груз привозят на теплый склад.

Груз готов к выдаче клиенту.

Среди клиентов компании «Логистика Запад» десятки калининградских организаций и предприятий, среди которых, например, такие гиганты рынка, как «Бауцентр» и «Мираторг». Почему же они доверяют доставку грузов с терморежимом компании «Логистика Запад»? Первое — сохранение качества: гарантия того, что ваши товары дойдут до точки назначения в том же виде, в котором были отправлены. Второе — снижение рисков порчи и других негативных последствий. Третье — оптимизация логистических процессов: доставка, позволяющая сократить время простоя и избежать задержек.

Также компания «Логистика Запад» осуществляет перевозку малогабаритных, сборных и тяжеловесных грузов, транспортировку автомобильным и железнодорожным транспортом. Ежедневно «Логистика Запад» выполняет перевозку десятков тонн товаров для частных лиц, торговых, строительных и производственных компаний. Доверьте и вы перевозку температурных грузов профессионалам — компании «Логистика Запад»!