Новый год в «Билайне»: HONOR X9d с выгодой 7 тыс. рублей, бонусами и пауэрбанком

«Билайн» запустил акцию «Новогодняя коллекция выгод», в рамках которой клиенты могут приобрести новый смартфон в комплекте с бонусными рублями и дополнительными товарами.

В новогодней подборке оператора одним из ключевых предложений стал HONOR X9d 256 Гб, который можно приобрести с выгодой в 7000 рублей. За стоимость смартфона при покупке в интернет-магазине «Билайн» клиент получает 6000 бонусных рублей на связь и портативное зарядное устройство. Совершая покупку в офисах обслуживания, клиенты могут выбрать вместо пауэрбанка другие дополнительные товары и услуги.

В акции участвуют устройства и других популярных брендов, а максимальный размер выгоды может составить до 30 000 рублей от розничной цены смартфона, в зависимости от выбранной модели.


HONOR X9d — новинка в линейке бренда, которую производитель презентует как «неубиваемый смартфон». Модель создана с акцентом на повышенную прочность: экран и корпус выдерживают случайные падения и активное использование, оставаясь при этом лёгкими и стильными. HONOR X9d сочетает современный дизайн, длительную автономность и производительную начинку, что делает его надёжным выбором для тех, кто хочет получить новый смартфон, устойчивый к повреждениям и готовый к любым сценариям повседневной жизни.

Предложение действует с 01.12.2025 г. по 29.01.2026 г. Подробнее об условиях и ограничениях — на сайте beeline.ru.

ПАО «ВымпелКом». Подробнее на beeline.ru. г. Москва, ОГРН 1027700166636

Справка

Билайн офис

г. Калининград, ул. Гайдара, 119
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Ленинский, 30, ТРЦ «Калининград-Плаза»
kaliningrad.beeline.ru

Билайн офис

г. Калининград, пр-т Московский, 133А-Б
kaliningrad.beeline.ru

Билайн салон связи

г. Калининград, ул. Профессора Баранова, 34, ТЦ «Акрополь»
+7 4012 66 82 00
kaliningrad.beeline.ru
Все филиалы
