Устали от боли: опытный врач устранит причину заболевания на экспертном уровне

Филиал Дальневосточного медицинского центра «Инь-Янь» в г. Калининграде — доверьте ваше здоровье профессионалам.

Центр Восточной медицины «Инь-Янь» — это сеть клиник в России, история которых начинается в 1996 году. Специалисты всех медцентров — квалифицированныес Дальнего Востока, многие из которых прошли подготовку в Корее и Китае, а также имеют опыт работы там.

Филиал Центра Восточной медицины «Инь-Янь» работает в Калининграде 22 года, оказал медицинскую помощь на сегодняшний день нескольким десяткам тысяч пациентов как из Калининграда и области, так и из других регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Сибирь, Урал и т.п.). У нас лечатся пациенты из за рубежа.



Приём пациентов ведётся врачом с клиническим стражем работы более 25 лет, проходившим обучение и стажировку в Китае и Южной Корее.



Колоссальный опыт применения методик рефлексотерапии и восточного массажа позволяет лечить не симптомы болезней, а воздействовать на их причины! Здесь постараются в кратчайшие сроки поставить правильный клинический диагноз и назначить индивидуальный алгоритм лечения для каждого конкретного пациента с особенностями его организма.

«Инь-Янь» является лауреатом медицинской премии «Профессия —Жизнь!» в номинации «Медицинский сервис» (2006 г.)





Наиболее часто встречающиеся виды патологий при обращении к нам — это болезни:



опорно-двигательного аппарата (патология позвоночного столба и суставов с неврологическими осложнениями и без, сколиозы),

(патология позвоночного столба и суставов с неврологическими осложнениями и без, сколиозы), болезни кожи (нейродермит, псориаз и т.п.),

болезни нервной системы, как периферической, так и центральной (неврозы, депрессии, невриты, невралгии и т.п.),

различные виды зависимостей вне фазы интоксикации (алкогольная, никотиновая и т.п.),

болезни дыхательной системы (бронхиальная астма, различные бронхиты, трахеиты, риниты, трахеиты),

аллергические заболевания,

болезни мочеполовой системы (простатиты, пиелонефриты, циститы, нарушение потенции, нарушения цикла, бесплодие и т.п.), заболевания вен в незапущенных стадиях,

состояния после перенесенных травм (восстановление всех функций),

(восстановление всех функций), болезни желудочно-кишечного тракта (рефлюксная болезнь, гастродуодениты, дискинезии желчевыводящих путей, хронические панкреатиты, синдром раздраженного кишечника и т.п.),

и это далеко не весь перечень проблем, которые успешно поддаются реабилитации при помощи рефлексотерапии.

При необходимости методики восточной медицины назначаются в комбинации с методами классической европейской медицины, в том числе медикаментозными.

В нашем медицинском центре осуществляются комплексные программы реабилитации алкогольной и табачной зависимости, программы лечения ожирения и нарушения обмена веществ, реабилитации различных состояний после Ковид 19 и других ОРВИ, проводится эстетическая акупунктура для омоложения и сохранения молодости.



Адрес: г. Калининград, ул. А. Невского, д. 11-15.

Администратор ответит на все ваши вопросы и запишет на консультацию и диагностику по телефонам:

8 (4012) 36 88 77 и +7 (906) 217 99 97.



Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.