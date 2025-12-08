Устали от боли: опытный врач устранит причину заболевания на экспертном уровне

Филиал Дальневосточного медицинского центра «Инь-Янь» в г. Калининграде — доверьте ваше здоровье профессионалам.

Центр Восточной медицины «Инь-Янь» — это сеть клиник в России, история которых начинается в 1996 году. Специалисты всех медцентров — квалифицированные сертифицированные врачи с Дальнего Востока, многие из которых прошли подготовку в Корее и Китае, а также имеют опыт работы там.

Филиал Центра Восточной медицины «Инь-Янь» работает в Калининграде 22 года, оказал медицинскую помощь на сегодняшний день нескольким десяткам тысяч пациентов как из Калининграда и области, так и из других регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Сибирь, Урал и т.п.). У нас лечатся пациенты из за рубежа.

Приём пациентов ведётся врачом с клиническим стражем работы более 25 лет, проходившим обучение и стажировку в Китае и Южной Корее.

Колоссальный опыт применения методик рефлексотерапии и восточного массажа позволяет лечить не симптомы болезней, а воздействовать на их причины! Здесь постараются в кратчайшие сроки поставить правильный клинический диагноз и назначить индивидуальный алгоритм лечения для каждого конкретного пациента с особенностями его организма.

«Инь-Янь» является лауреатом медицинской премии «Профессия —Жизнь!» в номинации «Медицинский сервис» (2006 г.)


Наиболее часто встречающиеся виды патологий при обращении к нам — это болезни:

  • опорно-двигательного аппарата (патология позвоночного столба и суставов с неврологическими осложнениями и без, сколиозы),
  • болезни кожи (нейродермит, псориаз и т.п.),
  • болезни нервной системы, как периферической, так и центральной (неврозы, депрессии, невриты, невралгии и т.п.),
  • различные виды зависимостей вне фазы интоксикации (алкогольная, никотиновая и т.п.),
  • болезни дыхательной системы (бронхиальная астма, различные бронхиты, трахеиты, риниты, трахеиты),
  • аллергические заболевания,
  • болезни мочеполовой системы (простатиты, пиелонефриты, циститы, нарушение потенции, нарушения цикла, бесплодие и т.п.), заболевания вен в незапущенных стадиях,
  • состояния после перенесенных травм (восстановление всех функций),
  • болезни желудочно-кишечного тракта (рефлюксная болезнь, гастродуодениты, дискинезии желчевыводящих путей, хронические панкреатиты, синдром раздраженного кишечника и т.п.), 

и это далеко не весь перечень проблем, которые успешно поддаются реабилитации при помощи рефлексотерапии.

При необходимости методики восточной медицины назначаются в комбинации с методами классической европейской медицины, в том числе медикаментозными.

В нашем медицинском центре осуществляются комплексные программы реабилитации алкогольной и табачной зависимости, программы лечения ожирения и нарушения обмена веществ, реабилитации различных состояний после Ковид 19 и других ОРВИ, проводится эстетическая акупунктура для омоложения и сохранения молодости.

Адрес: г. Калининград, ул. А. Невского, д. 11-15.
Администратор ответит на все ваши вопросы и запишет на консультацию и диагностику по телефонам:
8 (4012) 36 88 77 и +7 (906) 217 99 97.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Справка

Инь-Янь Филиал Дальневосточного центра рефлексотерапии и медицинского массажа

г. Калининград, ул. Александра Невского, 11-15
+7 (4012) 36 88 77
+7 (906) 217 99 97
Реклама. ООО «Инь-янь».ИНН 2721056275
Есть мнение

Центральный спуск к морю как лицо приморского города

Дмитрий Востриков в авторской колонке для «Нового Калининграда» — о спуске к морю в Пионерском.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter