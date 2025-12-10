«Калининградтеплосеть» проводит акцию «В Новый год без долгов»

До 25 декабря 2025 года калининградцы, которые по какой-либо причине не успели своевременно оплатить коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению, смогут погасить задолженность без пени при условии единовременной оплаты всей суммы долга.
Важно, что это касается задолженности, по которой еще не получены судебные решения о взыскании! Также обращаем внимание, что в рамках работы с дебиторской задолженностью потребителей, не пожелавших оплатить предоставленные услуги, предприятие будет вынуждено обратиться в суд с целью ее принудительного взыскания. В этом случае списать пеню, а также судебные издержки уже не получится. Поэтому «Калининградтеплосеть» просит жителей города воспользоваться образовавшейся возможностью избежать лишних расходов.
Существует несколько способов принять участие в акции:
- Лично обратиться в центр обслуживания физических лиц предприятия, расположенный по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, 58;
- Обратиться к специалистам через сайт предприятия по адресу: https://www.kts39.ru/ в разделе «Задать вопрос»;
- Написать на электронную почту info@kts39.ru;
- Просто позвонить по телефонам: 667-021, 667-161, 667-160. Специалисты отдела по работе с дебиторской задолженностью дадут потребителям подробные разъяснения по вопросу оплаты долга.