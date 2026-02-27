Магия бельгийского вкуса в Калининграде: шоколад, который дарят с любовью

Бельгийский шоколад заслуженно считается одним из лучших в мире. Это изысканное лакомство отличается высоким содержанием какао-бобов, оригинальным тонким вкусом и концентрированным шоколадным ароматом.

Для европейца словосочетание «бельгийский шоколад» уже давно звучит как музыка. Качество, основополагающий принцип Granvel («Гранвел»), возведено в ранг абсолюта. Шоколад Granvel («Гранвел») является достойным представителем элитной группы кондитерской продукции, это поистине уникальный продукт — вкусный, незабываемый, неповторимый.

Мы свято верим, что в каждом пралине, изготовленном бельгийским мастером, живет частичка волшебства, созданного и сохраненного первыми бельгийскими шоколатье. Именно поэтому мы ревностно оберегаем традиции бельгийского шоколада и глубоко убеждены, что настоящий бельгийский шоколад может быть произведен только в Бельгии. Именно там рождается тайна этого замечательного деликатеса, и мы бережно и с гордостью стараемся донести её до наших клиентов.

Шоколадный бутик «Granvel» («Гранвел») предлагает широкий ассортимент бельгийского шоколада ручной работы и эксклюзивных шоколадных подарков: от трюфелей и пралине до статусных наборов. Продукция позволяет одновременно восхищаться упаковкой и наслаждаться содержимым, а стильные подарки оставят о вас прекрасное впечатление и обязательно запомнятся. Если вы хотите сделать по-настоящему индивидуальный вип-подарок или приготовить серию оригинальных корпоративных презентов к юбилею компании, наш бутик — идеальный вариант.

В качестве достойного аккомпанемента к изысканным пралине предлагается кофе бельгийского бренда Viva Sara. Кофе Viva Sara — это мягкий классический вкус арабики средней обжарки. Смесь составлена из кофейных бобов, выращенных на солнечных склонах Бразилии, Гватемалы и Мексики, с добавлением Индонезийской арабики.





Лучшие бельгийские бариста ежегодно совершенствуют вкус этого эксклюзивного напитка, и у наших клиентов есть шанс оценить усилия специалистов мирового уровня. Приходите — и вы узнаете, что такое настоящий бельгийский шоколад и каким он должен быть!