В Калининграде 25 апреля в КИУ и ККУ пройдет День открытых дверей

Калининградский институт управления и Калининградский колледж управления приглашают на День открытых дверей, который пройдет 25 апреля 2026 года в 11:00.С 10:00 до 11:00 — регистрация участников мероприятия, работа интерактивных площадок.
День открытых дверей в ККУ и КИУ — это не просто знакомство, а настоящий тест-драйв будущей профессии, где каждый абитуриент сможет примерить на себя роль студента и увидеть реальные перспективы для карьерного старта.
В программе Дня открытых дверей:
- встреча с сотрудниками приёмной комиссии;
- презентации образовательных программ;
- мастер-классы от преподавателей;
- встречи с работодателями: информация о стажировках, вакансиях и реальных карьерных треках;
- выставка достижений студентов;
- открытый диалог и интерактивы от совета обучающихся.
Предварительная регистрация на День открытых дверей доступна:
— на официальных сайтах:
Калининградский колледж управления (программы СПО) — kku39.ru
Калининградский институт управления (программы ВО) — kiu39.ru
— по телефонам приёмной комиссии: 8 (4012) 50 89 40 или 8 (4012) 55 73 82.
С 20 июня 2026 года в КИУ и ККУ стартует приём документов на поступление. Ваш путь к профессиональным знаниям, личностному росту и успешной карьере начинается здесь!
День открытых дверей — ваш первый шаг!
Присоединяйтесь к команде КИУ и ККУ — управляйте будущим вместе с нами!
— г. Калининград, ул. Баженова, 4
— Обособленное подразделение: г. Советск, ул. Школьная, 15
