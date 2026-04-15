В Калининграде 25 апреля в КИУ и ККУ пройдет День открытых дверей

Калининградский институт управления и Калининградский колледж управления приглашают на День открытых дверей, который пройдет 25 апреля 2026 года в 11:00.

В программе Дня открытых дверей:

встреча с сотрудниками приёмной комиссии;

презентации образовательных программ;

мастер-классы от преподавателей;

встречи с работодателями: информация о стажировках, вакансиях и реальных карьерных треках;

выставка достижений студентов;

открытый диалог и интерактивы от совета обучающихся.

С 10:00 до 11:00 — регистрация участников мероприятия, работа интерактивных площадок.День открытых дверей в ККУ и КИУ — это не просто знакомство, а настоящий тест-драйв будущей профессии, где каждый абитуриент сможет примерить на себя роль студента и увидеть реальные перспективы для карьерного старта.— на официальных сайтах:Калининградский колледж управления (программы СПО) — kku39.ru Калининградский институт управления (программы ВО) — kiu39.ru — по телефонам приёмной комиссии: 8 (4012) 50 89 40 или 8 (4012) 55 73 82.. Ваш путь к профессиональным знаниям, личностному росту и успешной карьере начинается здесь!День открытых дверей — ваш первый шаг!

