В Калининграде 25 апреля в КИУ и ККУ пройдет День открытых дверей

Калининградский институт управления и Калининградский колледж управления приглашают на День открытых дверей, который пройдет 25 апреля 2026 года в 11:00.

С 10:00 до 11:00 — регистрация участников мероприятия, работа интерактивных площадок.

День открытых дверей в ККУ и КИУ — это не просто знакомство, а настоящий тест-драйв будущей профессии, где каждый абитуриент сможет примерить на себя роль студента и увидеть реальные перспективы для карьерного старта.

В программе Дня открытых дверей:

  • встреча с сотрудниками приёмной комиссии;
  • презентации образовательных программ;
  • мастер-классы от преподавателей;
  • встречи с работодателями: информация о стажировках, вакансиях и реальных карьерных треках;
  • выставка достижений студентов;
  • открытый диалог и интерактивы от совета обучающихся.



Предварительная регистрация на День открытых дверей доступна:

— на официальных сайтах:
Калининградский колледж управления (программы СПО) — kku39.ru
Калининградский институт управления (программы ВО) — kiu39.ru

— по телефонам приёмной комиссии: 8 (4012) 50 89 40 или 8 (4012) 55 73 82.

С 20 июня 2026 года в КИУ и ККУ стартует приём документов на поступление. Ваш путь к профессиональным знаниям, личностному росту и успешной карьере начинается здесь!
День открытых дверей — ваш первый шаг!

Присоединяйтесь к команде КИУ и ККУ — управляйте будущим вместе с нами!


Контакты приёмной комиссии
— г. Калининград, ул. Баженова, 4
Телефон: 8 (4012) 55-73-82 /8 (4012) 50-89-40
— Обособленное подразделение: г. Советск, ул. Школьная, 15
Телефон: 8-963-291-63-72

Следите за новостями
ККУ:
— ВКонтакте: vk.com/kku39ru
КИУ:
— ВКонтакте: vk.com/kiu39ru
Справка

Калининградский колледж управления

г. Калининград, ул. Баженова, 4
+7 (4012) 50 89 40

Калининградский институт управления

г. Калининград, ул. Баженова, 4
+7 (4012) 55 73 82
Реклама. Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Калининградский колледж управления», ИНН 3906051560
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter