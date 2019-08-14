Янтарная козявка: чем закончились первые в Калининграде торги по инклюзам (фото)

В Калининграде прошел первый аукцион, на который был выставлен янтарь с инклюзами. Так называются «включения» в застывшую смолу — разнообразные жучки, червячки и козявки, у которых не было бы никаких других шансов сохраниться в первозданном виде в течение 50 млн лет (таков примерный возраст выставленного на торги янтаря).



Раньше янтарный комбинат специально камни с инклюзами не отбирал (по крайней мере, в последние десятилетия), все выставленные на аукцион 50 образцов были обнаружены в нынешнем году. Общий вес этого янтаря — 769,5 граммов. Общая начальная цена всех лотов — 239,6 тыс. рублей. Камешки начинали отторговываться от 800 до 17 тыс. рублей — начальная стоимость зависела от веса ископаемой смолы и уникальности включения. Помимо них, можно было купить абайи — мусульманские черные женские платья, вручную расшитые янтарем. Их было три, стартовая цена — 70-90 тыс. рублей.

Всего в очном этапе действа (был еще онлайн-аукцион) в отеле Radisson пожелали принять участие десяток человек, в том числе несколько представителей Китая. Удалось продать почти 80% лотов — 39 (что неплохо), вырученная сумма составила 299,8 тыс. рублей (что явно меньше ожиданий — повышение оказывалось каждый раз небольшим). Можно было бы сказать, что мероприятие оказалось имиджевым — но после разрыва контракта с китайцами Янтарный комбинат явно не в той ситуации, чтобы не думать о прибыли совсем.

Фото — Виталий Невар / Новый Калининград