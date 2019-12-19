Любит веточки и маму: фоторепортаж из павильона, где живет новорожденный жираф (фото)

В Калининградском зоопарке месяц назад родился жирафёнок. Это уже четвёртый малыш пары Ивы и Меру, предыдущие три погибли. Малыш появился на свет 19 ноября, сотрудники зоопарка на месяц закрыли доступ в вольер к животным, чтобы их никто не беспокоил.



Мать самостоятельно кормит детёныша. За первый месяц он прибавил в весе и вырос на 15-20 см. В павильоне установили систему видеонаблюдения для того, чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение за состоянием новорожденного и его мамы.

Фото — Виталий Невар / Новый Калининград