Любит веточки и маму: фоторепортаж из павильона, где живет новорожденный жираф (фото)

В Калининградском зоопарке месяц назад родился жирафёнок. Это уже четвёртый малыш пары Ивы и Меру, предыдущие три погибли. Малыш появился на свет 19 ноября, сотрудники зоопарка на месяц закрыли доступ в вольер к животным, чтобы их никто не беспокоил.

Мать самостоятельно кормит детёныша. За первый месяц он прибавил в весе и вырос на 15-20 см. В павильоне установили систему видеонаблюдения для того, чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение за состоянием новорожденного и его мамы.

Фото — Виталий Невар / Новый Калининград



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