«Шутка-минутка»: прыгнувший к карпам калининградец объяснил мотивы поступка

Скриншот видеоролика на YouTube
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В четверг, 9 января, в интернете появилось видео, на котором калининградец ныряет с головой в аквариум с карпами, расположенный в супермаркете «Виктория» в микрорайоне Сельма. Корреспондент «Нового Калининграда» выяснил, почему молодой человек выбрал такое необычное место для купания.

Главный герой ролика Виталий позиционирует себя как блогер. «У нас [на Youtube-канале будет в основном] контент, связанный с пранками, розыгрышами и нестандартными ситуациями. Первым делом мы с оператором решили: почему бы нет, почему бы не карпы. Такое есть, но в Калининграде такого еще не было. С первого раза я зашел в магазин — до этого даже не видел, где находится этот аквариум — и на одном дыхании [придумал]. Просто фристайл, так сказать», — пояснил Виталий.

Молодой человек признался, что изначально никакой задумки не было, а идея нырнуть к карпам родилась спонтанно. «Такая шутка-минутка, — поделился блогер и добавил, что в ближайшее время команда планирует работать над развитием контента. — Идеи пока все находятся в тайне и в секрете. Если что-то загадал, то нельзя рассказывать, а то не сбудется».

На лицах всех свидетелей пранка, по словам Виталия, были «улыбки и восторг». Ситуация показалась веселой даже маленьким детям, которые также оценили розыгрыш, рассказал молодой человек. «Никому ничего плохого я не сделал и в принципе не хотел. Это все на экране — такой образ и импровизация», — добавил Виталий, пояснив, что он такой же обычный и адекватный человек, а необычное представление — часть идеи.

Ответственности за хулиганство Виталий не боится, несмотря на сообщение полиции о начале проверки. «[Вреда] никому не причинил. Максимум, чем мне это грозит — штрафом, — признался пранкер. — С самой „Викторией“ я планирую сейчас связаться, накинуть премию, потому что за мной там убирали. Это все-таки тоже по-человечески нужно сделать». Виталий считает, что объяснение ситуации поможет избежать дальнейшего недопонимания.

На Youtube-канале блогера пока только два ролика. Комментариями под новым видео Виталий, по его словам, не интересовался: у людей разные вкусы и восприятие происходящего, поэтому спорить смысла нет. Набирать аудиторию на своем канале Виталий планирует именно за счет уникальности материалов. «Кому интересно — сами привлекутся, кому неинтересно — будут обсуждать», — решил он.

Текст — Михаил Баранов

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