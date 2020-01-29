Любовь до смерти: какое будущее хотят устроить Балтийской косе

Во вторник в Общественной палате было не протолкнуться: взволнованные активисты, экологи, чиновники и просто жители пришли, чтобы обсудить катастрофу, происходящую на Балтийской косе. Всеобщее мнение — ее срочно необходимо превратить в Национальный парк (как Куршскую). В противном случае коса может просто исчезнуть, не выдержав всепоглощающей любви «диких» туристов. Региональные власти готовы двигаться в этом направлении прямо сейчас. За поразительным единодушием собравшихся наблюдал корреспондент «Нового Калининграда» — и, как представитель общественности, тоже проголосовал «за».



Так получилось, что Балтийской косе не повезло быть «младшей сестрой» косы Куршской, причем нелюбимой. Во многом схожие, уникальный природный комплекс (фраза затерта до дыр, но она абсолютно верна) представляют обе. Однако вторая оберегается государством, с первой мало-мальский охранительный статус (с 1963 года она была заказником под именем «Вислинская коса») сняли в 2004 году. Но уникальность (пока) никуда не делась: 19 видов редких растений, одно из которых на территории России вообще встречается только здесь и в Крыму (если кому интересно — это пальчатокоренник майский), 115 видов пернатых (Балткоса, как и Куршская, — тоже «птичий мост», путь миграции перелетных птиц).

Балтийская коса фактически предоставлена сама себе: берегоукрепительные работы не проводятся вообще (разве что местными жителями), никто не охраняет лес, здесь нет полиции — поэтому у туристов полностью развязаны руки, рассказала директор парково-музейного комплекса «Балтийский люнет» и жительница местного поселка Валерия Надымова. В мае прошлого года здесь случился крупный пожар (это не доказано, но региональные власти уверены, что виноваты бесконтрольно отдыхающие, скажет позже журналистам областной министр природы Олег Ступин) — выгорело 29 гектаров «противоэрозийного» леса. Туристы гоняют на внедорожниках, разрушая авандюну — в некоторых местах вода сейчас свободно проникает внутрь косы — останавливать их некому. «Черные» копатели в поисках военных «артефактов» перерывают все, что хотят — несколько недель назад оказался перерублен высоковольтный кабель, и были проблемы с электроснабжением поселка и расположенных на косе военных частей. В лесу — горы мусора (только в 2018 году, по данным оператора парома, через пролив переправились 66 тысяч человек), убирать его тоже некому. «Если срочно не решить этот вопрос, через несколько лет такого отношения к косе [...] мы получим большую помойку, лишенную растительности», — заявила Надымова. Ее мнение — Балтийской косе нужно придать статус Национального парка.





Это удивительно по нынешним временам противостояния власти и слишком активных граждан, но министр Олег Ступин с ней оказался абсолютно согласен, назвав ситуацию катастрофической. «Люди рассматривают Балтийскую косу как альтернативу Куршской, [но где можно] пожечь костры, пожарить шашлыки, поездить на джипах», — с ним трудно не согласиться. Несколько лет назад региональные власти подготовили практически все нужные документы для того, чтобы оформить там особо охраняемую территорию (заказник) регионального значения, были получены согласования ФСБ и Минобороны. Однако потом, благодаря майскому указу Владимира Путина, появилась возможность охранный статус усилить: указ дал властям некоторых субъектов (в том числе Калининградской области) шанс создать по новому Национальному парку. Пока «окно возможностей» не закрылось, министр обратился за помощью к экспертам, которые должны завершить комплексное исследование Балтийской косы (на предмет как уникальности, так и разрушительного воздействия людей) — с тем, чтобы уже в будущем году там появилась ООПТ федерального значения, то есть, Нацпарк.

Задача облегчается (или может быть облегчена) благодаря двум факторам. Во-первых, как рассказал эксперт Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Виталий Кремков, часть исследований была проведена еще в начале 2000-х (они, например, показали, что «тело» Балткосы чрезвычайно подвижно и очень легко размывается). Во-вторых, Росприроднадзор предлагает не создавать абсолютно новый Национальный парк, а «расширить» на Балтийскую косу территорию Нацпарка «Куршская коса» — за исключением территории поселка. Ведомство и руководство «Куршской косы» даже подготовили соответствующее постановление правительства России. По мнению Виталия Кремкова, это позволит незамедлительно начать природоохранные мероприятия и поможет, не нанося ущерба, развить «туристическо-рекреационный комплекс».





Местные жители пока инициативу в целом поддерживают — орды «туристов-дикарей», готовых залюбить косу до смерти, надоели им тоже (хотя и сами «аборигены» к ее захламлению приложили немало усилий). Но ответ на прозвучавший вопрос о том, можно ли им будет впоследствии заготавливать дрова так же, как сейчас, очевиден. «[Потом] посадить за сухую сосну могут», — осторожно заговорил глава Балтийского городского округа Сергей Мельников. Он убежден, что люди должны четко знать о тех ограничениях, которые их ждут, — но откровенно на эту тему с ними еще никто не общался, и, похоже, кого-то ждут неприятные сюрпризы.

Но пока главное, чего боятся в поселке Коса, — застройка. Жители говорят об «ускоренном» межевании, которое там проводится в последнее время: вместе с федеральным благоустройством в рамках Нацпарка сюда наверняка придут и большие частные деньги, и им не то чтобы здесь рады. В любом случае, той Балтийской косы — неухоженной, потрепанной, но притягательной в своем декадансе и невинно-прелестной, судя по всему, больше не будет. И к этому — безусловно, самому меньшему из зол — тоже надо готовиться.

Текст - Оксана Ошевская, фото - Алексей Милованов, Виталий Невар / Новый Калининград