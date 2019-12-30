Немного раскидаться: что делать, если долг за ЖКХ слишком большой

По данным министерства строительства и ЖКХ, жители области задолжали за «коммуналку» порядка 2 млрд рублей. Внушительная часть суммы будет взыскиваться через суд, так как неплательщики чаще всего не в состоянии исполнить свои финансовые обязательства или просто уклоняются от добровольной уплаты. Но для добросовестных потребителей, оказавшихся временно неплатежеспособными, государство предусмотрело поблажки — долги можно закрыть в рассрочку. Что это и как воспользоваться данной возможностью — в материале «Нового Калининграда».

Где выгода?

Рассрочка предусмотрена для потребителей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Если вы вдруг лишились работы, заболели, вас ограбили — то есть произошло что-то, из-за чего вы длительное время были не в состоянии оплачивать счета, управляющая компания (УК) или ресурсоснабжающая организация (РСО) могут «раздробить» долг на равные части, чтобы облегчить ваши финансовые обязательства.

Главная выгода заключается в том, что рассрочка помогает избежать начисления пени. Такие «штрафные санкции» установлены законом и применяются, чтобы подстегнуть вас оплатить долг быстрее — пеня «капает» за каждый день просрочки. Она устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Например, к долгу в 5 тысяч рублей за месяц просрочки пеня составит немногим больше 30 рублей. Но если вы задолжали крупную сумму, которая «висит» уже несколько месяцев, размер пени может достигать до нескольких сотен рублей за день просрочки. Для каждой суммы пеня рассчитывается индивидуально.

А если не платить?

Обязанность потребителя оплачивать коммунальные услуги закреплена законодательно. В случае если гражданин уклоняется от уплаты, к нему возможно применение ограничений, в том числе приостановление поставки услуг (то есть отключение газа, света, воды) уже на третий месяц. Еще одна мера борьбы с неплательщиками — обращение УК/РСО в суд о взыскании задолженности. Чаще всего, если у гражданина не было веской причины не платить, он проигрывает дело.

«Ему арестовывают один из счетов на сумму долга, а в случае отсутствия на нем денежных средств, судебные приставы-исполнители вправе арестовать имущество должника для продажи на аукционе», — рассказывает руководитель управляющей компании «Курс +» Виктор Лешкевич.





Варианты?

Право на получение рассрочки на погашение задолженности по коммунальным услугам есть у каждого собственника. В России практикуется три вида: обязательная, договорная и судебная. Отметим, что наличие договора на рассрочку не отменяет права получать субсидии и льготы, но тариф по каждой услуге должен быть уплачен в полном объеме.

Вариант 1. Обязательная



Обязательная рассрочка предоставляется в случае, когда цена услуги за расчетный период оказалась выше цены за аналогичный период прошлого года на 25%. Например, если за тепло в ноябре-декабре 2019 года вам выставили сумму, превышающую сумму за эти два месяца 2018 года более чем на 25%, для оплаты вы имеете право получить рассрочку. О ее предоставлении вас в обязательном порядке должна уведомить организация, предоставляющая услугу. Однако на практике маленькие компании часто умалчивают о такой возможности, так как либо не имеют квалифицированного специалиста для оформления рассрочки и ведения подобной работы, либо хотят воспользоваться случаем повысить доход за счет выставления пени.

«Претендовать на данную услугу не могут те собственники, у которых увеличение суммы платежа связано с прибавлением числа проживающих в квартире людей», — отмечает Виктор Лешкевич.

За услугу обязательной рассрочки организация вправе взимать с вас проценты. Их размер не должен превышать увеличенной на 3% ставки рефинансирования ЦБ, действующей на день предоставления рассрочки (на конец января 2020 года — это 6,5%). То есть потребителю за пользование рассрочкой придется заплатить 9,5% от суммы долга. Предоставляется рассрочка на 12 месяцев. Собственник на свое усмотрение может выплачивать долг как равными долями ежемесячно, так и вносить деньги сразу за несколько месяцев.

Вариант 2. Договорная



Этот вид рассрочки является правом организации на помощь вам, если вдруг вы оказались неплатежеспособным на некоторое время. Стоит учесть, что вам вправе отказать, если причина окажется необоснованной или вы числитесь в злостных неплательщиках. Для получения договорной рассрочки нужно написать заявление на имя руководителя организации, предоставляющей вам услугу. В заявлении обязательно надо указать причину, по которой вам необходима рассрочка, и период предоставления.

«Наличие подтверждающих документов не просто желательно, а обязательно. На слово вам никто не поверит. Такими могут быть, например, приказ об увольнении или сокращении, справка о постановке на учет в центре занятости, больничный лист. Подойдут любые документы, подтверждающие затруднительное материальное положение», — уточняет эксперт.

Стоит приложить также копии оплаченных ранее квитанций, чтобы доказать вашу добросовестность как потребителя услуг. Учтите, что на договорную рассрочку тоже начисляются проценты. Перед подачей документов обратитесь за консультацией к организации, по услугам которой накопился долг, так как в каждой компании есть внутренние правила предоставления договорной рассрочки. Например, в МП «Калининградтеплосеть» получить ее могут определенные категории граждан: инвалиды, многодетные и малоимущие семьи, ветераны труда.

Вариант 3. Судебная



Если дело дошло до судебного разбирательства, вы вправе ходатайствовать о предоставлении рассрочки. Суд почти всегда удовлетворяет подобные просьбы. Длительность периода рассрочки назначит суд на свое усмотрение — все зависит от нюансов ситуации неплательщика.

«Важно понимать, что рассрочка не избавляет вас от уплаты текущих начислений. Это лишь способ облегчить вам выполнение финансовых обязательств», — напоминает эксперт.

Также независимо от размера долга нужно ежемесячно передавать показания счетчиков — это предотвратит начисления по нормативу (которые зачастую превышают реальное потребление), а также позволит вносить платежи в точных суммах, избегая переплаты.

Специалисты, впрочем, придерживаются мнения, что рассрочка — это вариант только для погашения именно очень крупных долгов, так как избавляет от обязательства разово внести оплату. «Если доход потребителя не позволяет ему оплачивать коммунальные платежи вовремя, рассрочка может стать финансовой кабалой, — считает Виктор Лешкевич. — Помимо ежемесячного платежа вам нужно будет оплачивать часть по рассрочке плюс проценты за ее пользование. Долги до 20 тысяч целесообразней самостоятельно разбивать и оплачивать частями без применения рассрочки».