«Ощущение тотальной слежки»: калининградец о своем деле за демонстрацию свастики

20-летний калининградец Владислав Шенец стал фигурантом административного дела о публичной демонстрации свастики. Полицейские составили на него протокол за репост «ВКонтакте» сатирического мультипликационного видео. Адвокат калининградца настаивает на том, что в ролике отсутствуют признаки пропаганды нацизма. Однако чиновник и краевед из Черняховска по запросу ФСБ дал экспертное заключение о том, что в данном видео усматриваются признаки правонарушения по ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (карается штрафом или административным арестом). Ранее за публикацию похожего видеоролика в Курске оштрафовали школьника. «Новый Калининград» поговорил с Владиславом Шенецом о том, как юмор в соцсетях может закончиться судебным разбирательством.

За основу сохраненного Владиславом Шенецом видеоролика взят отрывок из мультфильма «Том и Джерри»: два кота, с прикрепленными к ним при помощи монтажа флагами Третьего рейха и СССР, сначала делят мышонка, на котором прикреплен флаг Польши, а потом устраивают дуэль. Когда «советский кот» одерживает победу, то звучит гимн Советского Союза.

— Когда и при каких обстоятельствах вы добавили данный видеоролик к себе на страницу в соцсети?

— Если честно, я не помню, когда это было, но точно больше года назад. Это был даже не совсем репост — я добавил к себе в видеозаписи «ВКонтакте» ролик, который увидел у кого-то в соцсети. Я даже не публиковал это видео у себя на стене. Сейчас она удалена.

— Чем этот мультипликационный ролик вас заинтересовал?

— Не знаю, наверное, показался забавным. Как мне кажется, в этом сатирическом видео высмеивается фашистский режим в Германии того времени. Мне показалось забавным, что конфликтуют два кота и в конце Советский Союз побеждает. Это же хорошо.

— То есть вы считаете, что посыл у видео довольно патриотичный?

— Конечно.

— Когда и как вы узнали, что в отношении вас возбуждено административное дело?

— Три дня назад вечером полицейские пришли ко мне по домой. Меня дома не было — открыли дверь родители. Полицейские сказали родителям, что у меня на странице «ВКонтакте» опубликованы какие-то экстремистские материалы и что мне нужно явиться в отдел полиции для дачи объяснений.

— Протокол об административном правонарушении, составленный в отношении вас, полицейские показывали вашим родителям?

— Да. Но родители на самом деле не поняли, что конкретно мне предъявляют. Там были подверстаны скриншоты видеоролика. Но по снимкам не очень понятно, что именно там изображено. Родители были обеспокоены, все-таки раньше у нас в семье не было ни у кого проблем с правоохранительными органами.

— Вас вызвали на беседу в полицию?

— Да. На следующий день я должен был явиться в участковый пункт полиции. Имени сотрудника, с которым я беседовал, сейчас не вспомню. Он мне сказал, что если я не дам сразу объяснение и не подпишу протокол, то меня отчислят из учебного учреждения и все в таком духе. Я туда шел, уже проконсультировавшись с адвокатом из «Агоры» (знакомые посоветовали туда обратиться), поэтому ничего подписывать не стал. Полицейский остался недоволен. Сказал, что будет суд, и когда все начнется, то мне сообщат.

— А когда вы сохраняли себе этот видеоролик, вы уже слышали о запрете на публичную демонстрацию нацистской символики и об историях со штрафами за публикации в соцсетях?

— О том, что происходят такие движения в обществе, возможно, знал. Но хочу отметить, что когда я сохранял видеоролик, то не считал это публикацией. Сейчас-то я уже посмотрел какое количество таких случаев у нас за последнее время — это, конечно, страшное дело.

— Сейчас у вас появился страх перед соцсетями — будет теперь активно фильтровать все, что смотрите, лайкаете, постите и сохраняете?

— В первую ночь после визита полицейских вообще было ощущение тотальной слежки — как в произведении у Джорджа Оруэлла. Неприятное чувство. Сейчас думаю, что надо быть осторожнее.

— А у вас нет идей, почему вдруг силовики заинтересовались вашими аккаунтами в соцсетях?

— Нет. Лично я после этого случая считаю, что такие проверки проходят в отношении каждого. Я не являлся фигурантом каких-то судебных дел, у меня не было никогда никаких проблем с полицией, какой-либо политической деятельностью я тоже никогда не занимался. В протестных акциях или митингах не участвовал. Поэтому у меня сложилось впечатление, что следят абсолютно за каждым.

Текст — Екатерина Медведева / Новый Калининград