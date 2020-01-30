На жителя области завели дело о демонстрации свастики из-за репоста мультфильма

На жителя Калининградской области полиция возбудила административное дело о демонстрации свастики (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ) за репост отрывка мультипликационного ролика во «ВКонтакте». Об этом сообщает в своем telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.



По данным правозащитников, Владислав Шенец репостнул на свою страницу сатирический видеоролик, в котором объединены кадры из мультфильма «Том и Джерри», изображения свастики, герба и мелодии гимна СССР.

«По запросу ФСБ замначальника управления культуры города Черняховска Игорь Ерофеев провел исследование и пришел к выводу, что Владислав Шенец демонстрировал нацистскую атрибутику и символику», — сообщает Чиков.

В «Агоре» напоминают, что в середине ноября депутаты Госдумы внесли изменения в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Теперь нацистская символика допустима, если она формирует негативное отношение к нацизму и отсутствуют признаки пропаганды. «В проведенном замначальника управления культуры исследовании вопрос об осуждении или одобрении идеологии фашизма и нацизма не поднимался», — отмечают в правозащитной организации.

Ранее стало известно, что в Калининграде в отношении 34-летнего блогера Николая Горелова (псевдоним — Кириченко) Следственный комитет возбудил уголовное дело за реабилитацию нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) из-за поста в «ВКонтакте». По версии следствия, калининградец опубликовал у себя на странице текст, оскорбляющий память о Великой Отечественной войне. В нескольких российских городах представители Либертарианской партии России устроили серию одиночных пикетов в поддержку калининградца.