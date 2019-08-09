Срывал крыши, валил светофоры: что натворил в Калининграде сильный ветер

В воскресенье в сильный ветер в Калининграде повалил полтора десятка деревьев, повредил крыши нескольких зданий, срывал светофоры и рекламные конструкции. Это при том, что порывы ветра в областном центре достигали лишь 18 м/с, сообщает утром в понедельник городская администрация.

Ветер сорвал часть кровли на спорткомплексе «Юность», Центральном рынке, и Балтийском шоссе 111. Рядом с барахолкой на ул. Ракитной, 3 упавшая с дерева большая ветка повредила две машины. На ул. Черняховского, 6 ветер сорвал рекламный щит, он упал на проезжую часть. На ул. Жукова, 10 повалило 5 пролётов строительного ограждения. На перекрёстке улицы Красносельской и проспекта Победы сорвало светофор, а на Горького 96 оторвало знак «Пешеходный переход».

Кроме того, в воскресенье, 2 февраля, в областном центре повалило 15 деревьев:

— дерево упало на проезжую часть на съезде в мкр. Чкаловск с Большой Окружной,

— на пересечении Советского проспекта и ул. Осенней дерево упало на провода уличного освещения,

— на Химической, 3 дерево упало на проезжую часть,

— провода уличного освещения упавшее дерево повредило и на ул. Бурыхина, 15,

— в мкр. Малое Борисово дерево упало на легковой автомобиль,

— на ул. Орудийной, 49-51 также пострадали электропровода,

— на уличные сети дерево упало и на ул. А.Невского, 231,

— два дерева упали на ограждение детского сада № 123 на ул. Юрия Костикова, 3 и повредили один пролет,

— дерево упало в сквере на ул. Ракитной,

— на ул. Камской, 65 — на проезжую часть,

— на ул. Карташова, 48б — на провода уличного освещения,

— на ул. Дзержинского, 198 — на проезжую часть,

— на ул. 1-й Большой Окружной, 2а — дерева на проезжую часть,

— в садовом обществе «Южный» на ул. Дзержинского дерево упало на придомовую территорию, появилась угроза падения второго дерева на жилой дом.

В результате нагонного ветра уровень воды в Преголе поднялся на метр, часть улиц подтопило:

— на ул. Сусанина, 83, 85 проезжую часть, придомовую территорию и огороды,

— на ул. Полевой, 19 — придомовую территорию и проезжую часть,

— на ул. Левитана, 41-47 — проезжую часть,

— на ул. Сержанта Мишина, 24 участок улицы, там засорилась ливневая канализация,

— на ул. Краснокаменной, 40 д подтопило придомовую территорию и подвал,

— на ул. Красной, 247 — проезжую часть и тротуар,

— дренажными водами также подтопило придомовую территорию частного детсада «Киндер» на ул. Спортивной, 66.