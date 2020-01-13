Долгострой с опережением: как идет строительство нового корпуса ДОБ (фото)

Строительство нового корпуса Детской областной больницы на месте комплекса зданий бывшей Медсанчасти №1 перестало отставать от графика, для этого подрядчику строительства пришлось нанять субподрядчика. Объект можно смело записывать в долгострои, сдать его в региональном правительстве надеялись еще в 2019 году, но из-за проблем с финансированием сроки сместились. Сейчас ввести комплекс в эксплуатацию власти надеются с небольшим опережением в 2021 году, но отмечают, что от серьезных проблем с медицинскими стройками никто не застрахован. Во вторник, 4 февраля, на стройплощадке побывал губернатор Антон Алиханов.



Работы на объекте начались летом прошлого года, строителям пришлось сначала разобрать примерно половину зданий бывшей «Больницы рыбаков». В оставшихся зданиях продолжает работать диагностическо-поликлиническое отделение Детской областной. Пристройка, в которой сейчас стоит оборудование для КТ и МРТ, разобрана частично — к этому зданию планируется присоединить новострой.

Новый корпус ДОБ рассчитан на 99 коек, здание будет состоять из разноуровневых блоков высотой от двух до шести этажей. В главном корпусе на первом этаже планируется разместить приемное отделение с экстренной травматологией и диагностикой. На втором — отделения сочетанной травмы на 15 коек и травматологии и ортопедии на 39 коек. Третий этаж отводится под отделение хирургии на 45 коек, четвертый — под блок из пяти операционных, реанимации и интенсивной терапии на 10 коек («мощный операционный блок с мошной реанимацией», отметил главврач ДОБ Александр Маляров). Здание будет оборудовано тремя лифтами.

С существующими корпусами Детской областной больницы новый комплекс планируется соединить надземной галереей порядка 90 метров длиной. «У нас корпуса все разные. Есть здания довоенной постройки, есть 60-го года, есть 80-го года, все вот так. Эта галерея нам позволит сделать все корпуса переходными, чтобы мы не по улице возили пациентов, а по больнице уже. Сейчас нам приходится детей на тяжелые исследования, КТ и МРТ, возить на машине к этим аппаратам, а так они будут на каталке по всей больнице передвигаться, им не надо одеваться-раздеваться, очень удобно», — пояснил главврач ДОБ.

В июле 2017 года стало известно, что здание Медсанчасти № 1 восстановлению не подлежит, было принято решение снести часть зданий. Обязанности по софинансированию строительства нового корпуса ДОБ взяла на себя компания «ЛУКОЙЛ». Изначально планировалось, что строительство завершится в 2019 году.





















Сейчас строятся здания лечебного корпуса и патологоанатомического отделения, уже готова трансформаторная подстанция. Подрядчик отметил, что контур зданий планируется закрыть к лету, после чего можно будет приступить к внутренним работам и на финальном этапе — к монтажу оборудования, часть которого будет закуплена в в рамках отдельных контрактов. На это планируется потратить еще около полумиллиарда рублей плюс к тем 962 млн, в которые обойдется строительство. «Есть монтируемое и не монтируемое оборудование. Часть будет отыгрываться этим подрядчиком, а часть будем выставлять на другие аукционы. Там будет все — аппараты УЗИ, рентгены, комплексы», — пояснил Маляров.

Кроме того, параллельно со строительством корпусов руководство Детской областной надеется полностью оградить территорию и оснастить ее камерами видеонаблюдения. «Мы делаем проектно-сметную документацию на полностью ограждение с видеонаблюдением. Там стоимость порядка 9 млн, но мы надеемся, что региональный бюджет нам эти деньги выделит. И где-то в конце года мы начнем этим заниматься. Потому что надо территорию огораживать, она довольно большая, порядка 7 га», — отметил Маляров.

Кроме того, в этом году планируется разработать проектно-сметную документацию на капремонт кровли и фасада здания поликлиники, к которому будет примыкать новый корпус, добавили в региональном минздраве. Весь комплекс, расположенный на территории бывшей Медсанчасти, в итоге должен быть выполнен в едином стиле.

А вот планы по строительству паркинга на 75 машино-мест пока пришлось отложить, в нынешнем проекте есть только «небольшая парковка». Ее стоимость в 2017 году оценивалась в 8,5 млн рублей, и эту сумму сочли слишком большой. «Пока мы этот проект остановили, потому что у нас есть более важные задачи. Все вместе в комплексе не охватить, когда сдадим тот корпус,, тогда дальше уже будем заниматься, чтобы всем было удобно. У нас документация готова», — сообщил главврач медучреждения журналистам во вторник.

В областном минздраве также отметили, что в штате будущего лечебного корпуса должно быть 92 специалиста, включая технический, средний и младший медперсонал. По словам Александра Малярова, за прошлый год удалось принять на работу 11 новых врачей. «В основном приезжают из других регионов, есть из ближнего и дальнего зарубежья. Приезжают из Питера уже, что очень отрадно, то есть ребята молодые заканчивают федеральные центры, учатся там, пишут кандидатские и приезжают к нам. Из Молдовы несколько человек к нам приехало», — сказал главврач. По его словам, еще требуется порядка 10 врачей различных специальностей.

Почти миллиардный контракт на строительство в апреле прошлого года выиграла компания «Янтарьсервисбалтик» из Светлогорска, она же занималась строительством школы на ул. Аксакова. Но после того, как генподрядчик начал отставать от графика, региональные власти настоятельно рекомендовали позвать на помощь субподрядчика и на объекте появился «Чистоград» экс-депутата из Янтарного Виталия Козлова. Его компании, в частности, занимались достройкой калининградских очистных и ремонтом набережной Нижнего озера.

«У нас было небольшое отставание после заключения контракта по Детской областной больнице, по новым корпусам. Сейчас субподрядчика генерального, если можно сказать, нашли адекватного, который нагнал отставание и сейчас объект в графике», — пояснил Алиханов.

Областные власти надеются, что первых пациентов новый корпус Детской областной сможет принять уже в конце 2021 года, но этот план может сорваться из-за темпов финансирования стройки — часть денег федеральный бюджет должен перечислить только в 2022 году, хотя согласно контракту объект должен быть достроен в декабре 2021-го. «Мы надеемся, что у нас получится в рамках поправок в бюджет каким-то образом сместить это влево и сделать этот объект, построить чуть раньше, чем это планируется, и в 2021 году его уже окончательно ввести в эксплуатацию и принимать первых пациентов», — сказал Алиханов.

Губернатор также отметил, отметил, что он не может дать гарантий, что подрядчики справятся, и в случае с ДОБ не будет тех же проблем, что возникли при строительстве онкоцентра в пос. Родники. «Тяжело что-то гарантировать, у нас свобода договора. И, к сожалению или к счастью, заказчик строительства — не правоохранительная структура и не может заниматься отслеживанием всех взаимоотношений этих контрагентов. Это достаточно трудоемко и не сильно нужно, для этого есть соответствующие структуры», — заключил Алиханов.

