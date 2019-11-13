Право за наклейку: почему за изображение Кафедрального собора нужно платить?

В понедельник, 10 февраля, областной арбитражный суд вынес решение по делу о незаконном использовании изображения Кафедрального собора. Предпринимателя признали виновным в использовании чужого средства индивидуализации — он продавал магниты с фотографией памятника культуры. Но оказалось, что некоторые изображения собора — зарегистрированные товарные знаки, коммерческое использование которых преследуется законом. Корреспондент «Нового Калининграда» разобрался в правовых тонкостях этого вопроса.

Что случилось?

Осенью прошлого года типографии, художники, продавцы и производители сувениров — все, кто подпадает под условное название «имеющие отношение к производству и продаже продукции, на которой размещено изображение здания Кафедрального собора», получили уведомления. В тексте было указано, что ГАУ КО «Кафедральный собор» разработало и утвердило порядок предоставления права на изображения здания. Учреждение предлагало заключить договор и приобрести специальные номерные этикетки с голографическим эффектом для размещения их на продукции. Стоимость одной этикетки — 5 рублей для съедобной продукции, 10 — для всех остальных товаров. Потом стоимость для «кондитерки» была снижена до 2,5 рублей. В региональном культурном сообществе такой подход вызвал множество вопросов. В том числе, должен ли художник платить, если он нарисовал здание?

«Судя по документам, которые на сайте собора опубликованы, речь идет о зарегистрированном товарном знаке — конкретном изображении. Если я придумаю в своей голове и нарисую собор — это авторское изображение», — говорит калининградский художник Ольга Дмитриева. По её мнению, собор очень широко трактует понятие товарного знака, а правила использования изображения написаны слишком размыто. Из них непонятно, в чей огород камень — сувенирщиков или вообще всех, кто изображает собор?

«Нужно четко оговорить, что есть фотография, что есть товарный знак. У них речь идет о товарном знаке, а это конкретно зарегистрированное изображение — вот его нельзя использовать. Они трактуют очень широко», — считает Дмитриева

С правовой точки зрения, действия руководства собора ставят палки в колеса только «разленившимся» сувенирщикам, считает основатель дизайн-бюро Pictorica Максим Попов. По его словам, такая инициатива «прошерстит» рынок сувениров, который страдает от низкого качества предлагаемой продукции.

«Производители ленятся думать, экономят на дизайне и делают самые очевидные вещи. И работают на демпинге, производя продукцию низкого качества и стоимости. Так что есть позитивный момент в том, чтобы отсечь такого рода производителей от „нефти, которая внезапно стала ворованной“», — считает Попов. По мнению дизайнера, производители, которые не захотят играть по правилам собора, просто «вымарают» его изображение с продукции.









Исключительное право

«Кафедральный собор» является автономным учреждением культуры, то есть все расходы по использованию и сохранению памятника несет самостоятельно.

«Товарный знак — абсолютно коммерческое право, и ясно, что это своеобразная кость от государства в пользу музеев и иже: бюджетных денег нет, вот и держите товарный знак и музейное право на экспонаты, а там уже сами — сколько потопаете, столько и полопаете», — считает обудсмен по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов.

Грубо говоря, с помощью наклеек «Кафедральный собор» зарабатывает. По данным пресс-секретаря учреждения, на сегодняшний день с помощью стикеров уже собрано почти 600 тысяч рублей. Это деньги будут потрачены на реставрацию купели.

«Мы являемся, согласно Уставу, учреждением культуры, имеем полное право заключать соответствующие договоры. Аналогичные процедуры осуществляют ведущие музейные и культурные учреждения России», — пояснил юрисконсульт Кафедрального собора Сергей Чистяков.

Позицию собора поддерживает и московский омбудсмен Семенов: «Если рассуждать с этической точки зрения, логика в этом есть — почему на некоем изображении должны зарабатывать те, кто не вкладывает в его сохранность ни копейки?».







А где так же?

По действующему законодательству, зарегистрировать объект культурного наследия или его изображение как товарный знак может собственник. ГАУ КО «Кафедральный собор» является балансодержателем и единственным пользователем здания, что приравнивается к полномочиям собственника. Подобную практику используют также Казанский Кремль, Эрмитаж, Московский Кремль, Владимиро-суздальский музей-заповедник, а также белорусский национальный музей-заповедник Несвиж.

Смысл в том, что для объекта культуры такая регистрация разрешена — учреждение не видит основной целью заработок. Да, оно зарабатывает деньги, но не для обогащения, а с целью сохранения объекта культурного наследия. То есть регистрация изображения Кафедрального собора самим ГАУ КО «Кафедральный собор» легитимна. Регистрация изображения собора для эмблемы, скажем, кафе — незаконна, если изображение похоже на собор до степени смешения.

Правовые коллизии

Что касается приговора суда: предпринимателя привлекли к ответственности за незаконное использование чужого товарного знака. То есть любое коммерческое использование изображения собора будет вызывать претензии со стороны руководства учреждения.

«В случае с архитектурным объектом может быть предоставлена двойная правовая охрана. По умолчанию он защищается как объект авторского права, — считает юрист по интеллектуальной собственности фирмы «Солнцев и партнеры» Илья Кунинец.

Черно-белое изображение Кафедрального собора со стороны главного входа зарегистрировано как товарный знак еще в 2002 году. В начале 2019 года учреждение зарегистрировало еще два изображения — цветное фронтальное и вид сбоку. Причем руководство ГАУ не скрывало этого — на сайте опубликовано положение, в котором изложены условия использования изображений третьими лицами.









«Таким образом, привлечение к ответственности предпринимателя за незаконное использование возможно как в административном, так и гражданско-правовом порядке. Тем не менее необходимо оценивать каждую ситуацию индивидуально: насколько имеется сходство изображения на товаре и самого товарного знака», — отмечает юрист.

