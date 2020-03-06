Состояние плачевное: Дом Коринта частично разобрали в ходе реконструкции (фото)

В Гвардейске началась подготовка к реконструкции дома, в котором жил немецкий художник Ловис Коринт. Строение частично разобрали, с крыши сбросили черепицу. В региональном минкульте пояснили, что «здание находится в крайне плачевном состоянии» и капремонту там подлежит все — от кровли до внутренних коммуникаций. Дом признали аварийным за девять лет до начала реконструкции, и пять из них он был фактически заброшен, так что теперь в первозданном виде сохранить можно далеко не все строение.



О начале работ в Facebook сообщил краевед Павел Белорецкий. «Территория дома заново огорожена. Расставлены контейнеры для строительного мусора, и многое уже вывезено из того хлама, который загромождал территорию. Огорчила только черепица, которую сняли с крыши и просто накидали валом на землю, разбив её в крошку. Любопытно, неужели черепицу нельзя использовать повторно? „Падающую“ стену подпёрли и аккуратно разобрали сверху», — написал краевед.

По словам Белорецкого, во время его поездки в Гвардейск в пятницу, 28 февраля, у домика на Водной, 12, не было ни рабочих, ни охраны, и ему удалось заглянуть в здание. «Потолки провисли от сырости, стены деформировались, разошлись трещины у фундамента, „раздвоив“ одно окно. Постоял, вздохнул, окинул взглядом пустую комнату. Наверное, сегодня мне последнему выпала возможность побывать внутри этого дома помимо рабочих. Всё строение, видимо, будут разбирать. Ну что же. Пусть уже делают строители свою работу. Процесс пошёл. Будем ждать результата», — написал Белорецкий.

Здание было построено в 1825 году и долго принадлежало семье Ловиса Коринта, который родился и вырос в Тапиау. С перерывами немецкий импрессионист прожил в доме на ул. Вассерштрассе (теперь — ул. Водная) около 15 лет и много раз возвращался в город.

«Новый Калининград» ранее подробно рассказывал о судьбе Дома Коринта и подготовке к его реконструкции.













В советские и постсоветские годы одноэтажный дом с на Вассерштрассе-Водной был жилым и многоквартирным. Постепенно здание пришло в упадок, и в 2011 его признали аварийным, а в 2015-м — расселили. До реконструкции дело дошло только через пять лет, и все это время покинутый жителями дом стремительно разрушался. В ноябре 2017 года проливные дожди повредили часть кровли, черепица обвалилась, вода стала просачиваться внутрь здания, «поползла» торцевая стена здания. Сейчас ее пришлось частично демонтировать.

Министр культуры региона Андрей Ермак отметил, что дому предстоит «капремонт всего» — строение находится в «крайне плачевном состоянии». «Это и кровля, и фасад, и внутренние помещения, и коммуникации, и все», — сказал Ермак.

Как сообщил «Новому Калининграду» начальник управления культуры Гвардейского ГО Лев Суслов, здание точно лишится оригинальной кровли и одной из стен. Какой процент здания в итоге останется оригинальным, сказать сложно. «Фундамент сохраняется однозначно, часть стен сохраняется, кровля меняется вся. Одна стена, западная, торцевая „отошла“ приблизительно на 30 сантиметров, поэтому ее сохранить вообще невозможно. Как бы ее ни усиливали, она не сможет стоять. Все, что возможно сохранить из первозданного вида — все будет сохранено», — сказал Суслов.

Контракт на реконструкцию Дома Коринта выиграла компания ООО «Мириам». Стоимость работ составляет 17,5 млн рублей.





Оригинальной черепицы Домик Коринта также лишится. «Она под воздействием времени и погодных условий сама рассыпается уже. Мы попросили подрядчика сохранить черепицу и сложить аккуратно. Они начали её снимать, и оказалось, что это невозможно — она трескается», — пояснил представитель гвардейской администрации «Новому Калининграду».

Авторский контроль на объекте осуществляет компания-проектировщик ООО «Еврострой». Строительный и технический надзор — ООО «Лестер», обе компании лицензированы для работы с объектами культурного наследия. «Подрядчику не удастся что-то по своему усмотрению помимо проекта что-то заменить, разрушить, перестроить. Контролирующих глаз очень много, и у подрядчика просто не получится где-то что-то заменить помимо проектно-сметной. А проектом предусмотрено максимальное сохранение оригинала, она согласовывалась со Службой госохраны памятников. Так что ни шагу влево, ни шагу вправо», — сказал Суслов.

В областном минкульте считают, что дела с Домом Коринта сейчас в целом обстоят «более чем хорошо». Срок исполнения работ по контракту — 2 октября 2020 года, после чего объект перейдет в областную собственность и станет филиалом Музея изобразительных искусств. «Юридически это будет филиал, а по факту это будет самостоятельный дом-музей, посвященный деятельности и жизни Ловиса Коринта», — пояснил Андрей Ермак.

Министр также отметил, что «сейчас там стоит вопрос с территорией», потому что музейщики захотели увеличить участок вокруг будущего филиала, чтобы была возможность проводить там пленэры и вернисажи. В Гвардейской администрации говорят, что этот вопрос уже решен в пользу музея. «Участок, который они запрашивали, уже объединен с участком под домиком. Мы сделали это еще в ходе подготовки проекта. Все абсолютно требования мы выполнили. Мы и сами очень переживали за этот домик», — заключил Суслов.

В правительстве области также отметили, что надеются на открытие музейного филиала в Доме Коринта уже в 2020 году. «Ну, со следующего года точно уже», — сказал Андрей Ермак.

Текст — Алла Сумарокова, фото — Павел Белорецкий