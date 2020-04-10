Как оптимизм мешает людям поверить в изменение климата? Объясняет британский ученый

Несмотря на достаточно консолидированное отношение в научной среде к теме изменения климата и зачастую обескураживающие научные данные, люди до сих пор не сильно обеспокоены данной проблемой. Джефф Битти, автор книги «Психология изменения климата» и профессор университета Эдж Хилл в Великобритании, видит объяснение этому в человеческой психологии. «Новый Калининград» объясняет суть подхода, который предлагает использовать ученый.



Изменение климата угрожает основным элементам жизни людей во всем мире, и для того, чтобы избежать климатической катастрофы, миру нужна «зеленая революция»: с точки зрения политики, с точки зрения инфраструктуры, но самое главное — с точки зрения людей. Это касается их поведения, выбора и приоритетов, поэтому психология в данном вопросе занимает ключевую позицию, считает профессор Битти.

«Что касается изменения климата, то, как мы все знаем, по этой проблеме в научной среде достигнут замечательный научный консенсус. „Замечательный“ потому, что редко можно увидеть такую степень научного согласия в чем-либо, — поясняет ученый. — Однако большой вопрос, почему этот месседж об изменении климата так и не дошел до сознания обычных людей. Я не имею ввиду Россию или, например, Великобританию, а говорю о глобальной ситуации».

Несмотря на то, что тема изменения климата в целом широко освещается, просто говорить о ней — недостаточно с точки зрения человеческой психологии. Чтобы объяснить, почему, Битти выделяет пять пунктов:

— понимание,

— вера,

— чувство собственной уязвимости,

— чувство ответственности,

— поведение и действие.

1. Понимание

«Первое, что нужно сказать про понимание изменения климата: существует большое непонимание, — поясняет он. — Люди часто путают определения погоды и климата и используют примеры погоды в качестве доказательств отсутствия изменения климата. Как только начинается снег, они сразу становятся оптимистичными».

В качестве подтверждения своих слов Битти приводит твит президента США Дональда Трампа, который тот написал в декабре 2017 года, будучи во Флориде: «Наверное, это самая холодная предновогодняя ночь в истории. Возможно, нам бы не помешало немного этого старого доброго глобального потепления», — заявил тогда американский президент.

2. Вера (убеждение)

Согласно статистике, лишь 52% граждан США верит в то, что глобальное потепление действительно происходит. При этом 50% из них считают, что оно вызвано естественными причинами. «Что, собственно говоря, различает „верующих“ и „неверующих“ в изменение климата? Во-первых, вера в науку и её понимание. В том числе понимание вероятностных терминов, которыми оперирует наука, — продолжает ученый. — К примеру, Международная группа экспертов по изменению климата использует выражение „extremely likely“ („весьма вероятно“ — прим. „Нового Калининграда“), имея ввиду вероятность возникновения 95%. И, конечно же, критики могут заявить, что 95% — это не точно. Но как сказал Бенджамин Франклин, абсолютно неотвратимыми являются лишь две вещи: смерть и уплата налогов».

Второе важное различие — в политической и идеологической позициях. Существует, к примеру, очень большая разница между тем, как к глобальному потеплению относятся республиканцы и демократы в США: среди первых в потепление верят только 50%, среди вторых — 88%. Кроме того, на убеждения людей влияют образование, возраст, принадлежность к тому или иному социальному классу и даже то, каким СМИ они отдают предпочтение.

«Но есть еще кое-что, о чем обычно не говорят: индивидуальная психология, включая когнитивные предубеждения и лежащие в их основе бессознательные ценности и установки», — добавляет профессор.

3. Чувство собственной уязвимости

Одно когнитивное предубеждение — нереалистичный оптимизм (Битти использует термин «optimistic bias» — прим. «Нового Калининграда») — особенно актуально, поскольку является одним из основополагающих аспектов человеческой сущности. Говоря проще, люди часто переоценивают вероятность того, что с ними произойдет что-то позитивное, и недооценивают вероятность того, что с ними произойдет что-то негативное.

«Если вы спросите людей, вступающих в брак, о том, будет ли их брак успешным, они скажут „Да“. Если вы зададите аналогичный вопрос бизнесменам, только начинающим свое дело, они тоже скажут вам „Да“. Если вы спросите курильщика о том, будет ли у него рак легких, он, конечно, скажет „Нет“, — поясняет ученый. — Этот оптимизм так или иначе все время у нас присутствует. Хотя, конечно, это в немалой степени зависит от личности».

Когда дело касается изменения климата, люди, как правило, думают, что данный процесс повлияет не на них, а на какие-то другие места (пространственное смещение) и на будущие поколения (временное смещение). Это своего рода защитный механизм, поддерживаемый необъективной обработкой информации. «Поэтому каждый раз, когда я вижу в качестве иллюстрации проблемы изменения климата фотографию белого медведя или снимок, на котором отец читает про изменение климата ребенку, я думаю, что это неправильный подход», — заключает профессор.





Точечный анализ фиксации взглядов «оптимистов» и «неоптимистов», читающих аргументы «против» (первый абзац) и «за» изменение климата (второй абзац).



Явление нереалистичного оптимизма и избирательной обработки информации человеческим мозгом достаточно детально изучено психологами. Основываясь на этих исследованиях коллеги Битти разработали собственный эксперимент, чтобы выяснить, как люди воспринимают информацию об изменении климата. Участников эксперимента просили прочитать статьи на соответствующую тематику с аргументами «за» («плохие» новости) и «против» («хорошие» новости) изменения климата. В процессе чтения ученые фиксировали направление взгляда и старались измерить уровень оптимизма. В результате выяснилось, что «неоптимисты» более внимательно читают информацию, которую можно отнести к научным доказательствам изменения климата, в то время как «оптимисты» тратят на нее меньше времени, предпочитая фиксировать взгляд на противоположных аргументах.

Когда участников эксперимента попросили резюмировать прочитанное, две трети «неоптимистов» перечислили аргументы, доказывающие, что изменение климата происходит («эта статья посвящена глобальному потеплению и тому, что 95% его вызвано деятельностью человека»). А две трети «оптимистов» заявили, что читали дискуссию между двумя конфликтующими сторонами («речь идет об изменении климата, о попытках понять, что происходит с погодой, и на этот счет есть разные точки зрения»).

«То есть была установлена четкая взаимосвязь между тем, что они читали, и тем, что они запомнили. По сути дела, уровень оптимизма людей влиял на восприятие ими информации. Это очень интересно, потому что мы читаем одни и те же сообщения об изменении климата, и на первый взгляд кажется, что читаем их одинаково, — говорит профессор. — Таким образом месседжи об изменении климата попросту могут не доходить до нас из-за врожденного когнитивного предубеждения, предназначенного для поддержания нашего собственного настроения». По мнению ученого, решить данную проблему возможно за счет более позитивного общего подхода к освещению проблемы.

4. Чувство личной ответственности

Следующий пункт — это вопрос дополнительной персональной ответственности. Поскольку человеческая деятельность является главным фактором столь быстрого изменения климата, люди должны измениться, настаивает Джефф Битти. Особенно это касается потребления и использования энергии, которое растет из-за растущих запросов обывателей — они хотят жить все лучше и лучше.

В качестве примера профессор приводит опыт международной компании Unilever (один из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии — прим. «Нового Калининграда»), которая разработала план устойчивого развития в 2010 году. Целью компании было к 2020 году вдвое сократить выбросы парниковых газов за счет:

— сокращения выбросов парниковых газов в производственной цепочке,

— сокращения процесса обезлесения,

— удвоения объемов использования возобновляемых источников энергии,

— выпуска концентрированных жидкостей и порошков,

— сокращения выбросов парниковых газов от транспорта,

— сокращения выбросов парниковых газов от морозильных установок,

— сокращения количества командировок своих сотрудников.

В результате всех этих мер объем выбросов парниковых газов в расчете на одного потребителя... увеличился на 5%. «Мы добились хорошего прогресса в тех областях, которые находятся под нашим контролем, но большие проблемы вызвали области, находящиеся вне нашего прямого контроля, в том числе потребительское поведение», — заключили в компании.

Другая крупная корпорация, Tesco, возлагала надежды на потребителей. «Клиенты хотят сделать больше в борьбе с изменением климата, если только мы сможем сделать её проще и доступнее», — заявлял в 2007 году генеральный директор Tesco Терри Лихи. В Tesco запланировали промаркировать около 70 000 наименований товаров специальным лейблом с информацией об «углеродном следе» и потратили несколько месяцев на расчеты этого «следа» для каждого отдельного продукта, полагая, что потребители начнут выбирать товары с наименьшими значениями.

Пример маркированной лейблом Carbon Trust продукции и результаты анализа визуального внимания потребителей на экологическую информацию (первые две диаграммы).

«Но кое-что никто не предсказал и не подумал об этом. Потому что все руководствовались нереалистичным оптимизмом. Знаете, как на самом деле повели себя потребители? Они не стали покупать „низкоуглеродные“ продукты, практически не смотрели на эти лейблы», — замечает исследователь.

Ученые провели еще один эксперимент, в ходе которого показывали людям упаковки различных продуктов (лампочка, апельсиновый сок и жидкий стиральный порошок) и фиксировали направление их взгляда. Оказалось, что визуальное внимание участников эксперимента почти не касается информации об углеродном следе. «Главный вывод такой: потребители вовсе необязательно будут делать то, что мы от них ожидаем. Существует разница между ценностями, которых люди могут придерживаться, и тем, что они на самом деле делают, и эта разница проявляется в различных аспектах нашего „экологического“ поведения», — заключает Джефф Битти.

5. Поведение и действие

«Если спросить людей об их предпочтениях в случае с маркированными лейблом Carbon Trust (международная организация, предоставляющая в том числе услуги добровольной „углеродной“ сертификации — прим. „Нового Калининграда“) продуктами, 70% участников опроса сообщат вам, что отдают предпочтение продуктам с низким углеродным следом. 26% — что не имеют никаких предпочтений, и 4% — что отдают предпочтение продуктам с высоким углеродным следом, — продолжает ученый. — Но что на самом деле интересно — и об этом в свое время говорил Гордон Олпорт (американский психолог, разработчик теории черт личности — прим. „Нового Калининграда“) — очень часто наше отношение даже не фиксируется в сознании, если не считать какого-то неясного чувства необходимости и не вполне четкого, не поддающегося анализу чувства сомнения, убеждения, согласия или попытки. А если наше отношение даже не фиксируется в сознании, с чего мы взяли, что люди будут демонстрировать то же самое отношение, которое декларируют на словах?»



Исследования показывают, что люди действуют в соответствии с декларируемыми ими ценностями, только в случаях, когда на принятие решения есть достаточно времени. Если период для размышлений слишком короткий, то действовать они могут совершенно по другому. «Как связаны эксплицитные и имплицитные установки? Никакой существенной корреляции в этой области нет. Многие „поверхностные зеленые“ с декларируемым позитивным отношением к продукции с низким значением углеродного следа на самом деле демонстрируют позитивное скрытое отношение к обратному. Понимание индивидов, которые так себя ведут, достаточно критично. Но самое главное, вот это имплицитное отношение мы на самом деле можем изменить.», — говорит Джефф Битти.

Мобилизация общественности: как заставить людей измениться?

В качестве примера успешной работы с имплицитной памятью (тип памяти, который обеспечивает использование информации, полученной на основе неосознаваемого прошлого опыта — прим. «Нового Калининграда») он приводит опыт табачной промышленности. Среди глубинных психологических функций курения фигурирует функция снятия напряжения. Как следствие, многие табачные компании стремились простимулировать неосознанную тревожность у людей для того, чтобы убедить их начать курить — и избавиться от этой тревожности.

Постер, описываемый ученым, и детали на нем (МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ОПАСНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ)

«У Marlboro была очень успешная такая кампания, которая работала на разных уровнях. И частью этой кампании стали рекламные постеры. Все они были очень хорошо продуманы, — рассказывает профессор. — Видите ли вы что-нибудь интересное на этой картинке? Присмотритесь ко второй лошади. Это действительно лошадь? Или это волк? Какие ассоциации у вас вызывает волк? А как насчет черепов, видите их? Эту кампанию на самом деле сделал психоаналитик, который работал над бессознательным. Идея заключается в том, чтобы, посмотрев на этот постер, вы закурили. В этом весь подход: игнорируйте все что, вам говорят, идентифицируйте психологические функции и работайте с ними на более глубинном уровне. И мы должны учиться на таких кампаниях».

Вернемся к «зеленой революции». Что же нам нужно делать для того, чтобы ее осуществить? «Следует помочь науке в ее стремлении объяснить происходящее как можно лучше. Месседжи об изменении климата нужно формулировать таким образом, чтобы они проходили сквозь преграду нашего нереалистичного оптимизма. Но в то же самое время нельзя просто пугать людей — нужно повысить их способность осознавать, что они в состоянии что-либо сделать, и способность предпринимать что-либо, когда ситуация доходит до действия», — считает Джефф Битти. Наука должна найти новые способы идентификации индивидов, склонных к нереалистичному оптимизму, и разработать различные стратегии для различных групп и стран, которые будут отвечать запросам, на которые эти индивиды реагируют. И табачная индустрия уже доказала, что такие значительные поведенческие изменения возможны.

Подготовил: Денис Туголуков. Иллюстрации из презентации проф. Джеффа Битти