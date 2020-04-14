Как вы оказались без работы? Расскажите нам, если коронавирус лишил вас заработка

Режим самоизоляции в Калининградской области, введенный 31 марта, очень резко изменил нашу жизнь. Экономические последствия пандемии коронавируса для региона и страны в целом еще только предстоит оценить, но за сухими цифрами официальной статистики реальные человеческие истории едва ли удастся разглядеть. Если вы или кто-либо из вашего окружения остались без работы, были вынуждены уйти в незапланированный отпуск, оказались без денег или без возможности их заработать и не боитесь об этом рассказать, напишите нам.

Расскажите, как это произошло, есть ли у вас финансовые резервы и возможность подзаработать, например, сменив сферу деятельности, хватает ли денег сейчас или их существенно меньше, чем вы привыкли зарабатывать? Если у вас свой небольшой бизнес, снизил ли собственник помещений арендную ставку? Стали ли вы чаще просматривать доску объявлений о работе? Получилось ли встать на учет в центр занятости? Что вообще вы планируете делать в ближайшем будущем? Мы прочитаем все ваши истории, а самые важные, скорее всего, опубликуем на «Новом Калининграде».