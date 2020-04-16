«С разборкой некоторых элементов»: от дома Коринта в Гвардейске мало что осталось

Реконструкция домика Ловиса Коринта в Гвардейске привела к неожиданным (власти уверяют, что промежуточным) результатам. От оригинального здания, судя по фотографиям, остались только фундамент и часть стен. Хотя изначально речь шла о том, что памятник постараются максимально сохранить в первозданном виде. Теперь в областном минкульте утверждают, что домик не рухнул, а был аккуратно разобран, и так оно и было задумано проектом. Который теперь будет корректироваться.



От «плачевного состояния» к фундаменту

О том, что часть здания сохранить не удастся, стало известно в начале марта этого года. Тогда домик лишился одной из стен — она «поехала» в процессе реконструкции. Начальник управления культуры Гвардейского ГО Лев Суслов тогда сообщил «Новому Калининграду», что здание точно лишится оригинальной кровли и торцевой стены. В тот момент здание выглядело так:

Однако о радикальном преображении строения речи тогда не шло. «Все, что возможно сохранить из первозданного вида — все будет сохранено», — сказал Суслов. Он также отмечал, что авторский контроль на объекте осуществляет компания-проектировщик, ООО «Еврострой». Строительный и технический надзор — ООО «Лестер», обе компании лицензированы для работы с объектами культурного наследия. «Контролирующих глаз очень много, и у подрядчика просто не получится где-то что-то заменить помимо проектно-сметной [документации]. А проектом предусмотрено максимальное сохранение оригинала, он согласовывался со Службой госохраны памятников. Так что ни шагу влево, ни шагу вправо», — сказал тогда Суслов. Как относится авторский надзор к нынешнему состоянию объекта, история умалчивает, но выглядит он сейчас так:

На фотографиях видно, что домик лишился по меньшей мере трех внешних стен (внутренние также частично разобраны) и кровли. Осталась только часть внутренних перекрытий с дверными проемами.

Исходя из комментария министра культуры региона Андрея Ермака, предоставленного «Новому Калининграду» пресс службой областного правительства, «капитальная» реконструкция с «разборкой некоторых элементов» была предусмотрена проектом. К которому теперь возникли вопросы.

«Подрядчик при реализации проекта обнаружил несколько достаточно спорных решений в проекте, с которым он начал сейчас работу, потому что те работы, которые сейчас он делает, в проекте были несколько иначе представлены. Но они выявились уже после того, как он приступил к работе, часть дома требует серьезной реконструкции. В том числе и с разборкой отдельных элементов. То есть стена на сегодняшний момент не рухнула, она была разобрана специально. Для того, чтобы сделать ее более ровной, более устойчивой. Она будет восстановлена из того же самого аутентичного кирпича. Кирпич сейчас на участке строительном сложен аккуратненько. И после того, как будут внесены корректировки в проект, стена будет восстановлена», — отметил министр после визита на объект в четверг утром.

По словам Ермака, это же касается и «неких других элементов» здания. И процесс разбора еще даже не завершен. «Мы там на объекте сейчас посмотрели внимательно, увидели, что некоторые стены имеют достаточно глубокие трещины, и их нельзя оставлять в таком виде безусловно. То есть их тоже нужно будет разбирать, укреплять, сажать на новый раствор. Но все будет сделано опять же из того же самого кирпича, из которого эти стены делали. Все, что есть возможность сохранить, будет сохранено. Та же самая стропильная система — она не уничтожена. Ее просто сейчас сняли, чтобы произвести все необходимые укрепительные работы, осуществить заливку необходимую периметра и дальше там, где стропила, что называется, подходят еще, которые соответствуют современным требованиям по безопасности и строительным нормам, они будут восстановлены. Которые не соответствуют — они будут заменены», — сказал чиновник.

Дом, в котором...

Здание было построено в 1825 году и принадлежало семье Генриха и Амалии Вильгельмины Коринт, в которой родился будущий художник. Здесь Ловис Коринт прожил в общей сложности 15 лет своей жизни. Он любил родной город и часто туда возвращался. После очередной поездки в 1906 году его жена Шарлотта Беренд-Коринт написала, что «лицо Ловиса воссияло» при виде отчего дома: «Ты видишь окошко на верхнем этаже? Там была моя комнатка. Там я написал свою первую акварель».

В послевоенной своей истории дом на улице Водной был жилым и многоквартирным, его признали аварийным в 2011 году и расселили в 2015-м. Но к реконструкции никак не могли приступить еще 4 года, и памятник фактически стоял заброшенным, несмотря на попытки «консервации». Разумеется, это сильно усугубило его состояние. Но до начала реконструкции здание все-таки не было руинировано. Оно выглядело вот так:

Зато сложная послевоенная судьба объекта теперь дает властям говорить о том, что и до нынешней экстремальной реконструкции со времен Ловиса Коринта в домике немногое сохранилось.

«Там было очень большое вмешательство со стороны жильцов в сам конструктив; мы посмотрели, что некоторые элементы стен были сделаны гораздо позднее, чем то время, когда там жил Ловис Коринт. Там есть элементы силикатного кирпича и совершенно советские гвозди с советским рубероидом. И говорить о том, что сейчас там разрушается какая-то аутентичность, существовавшая еще со времен Ловиса Коринта, не приходится», — сказал Андрей Ермак.

Музей Коринта

Сейчас здание принадлежит Гвардейскому округу, муниципалитет проводил торги на разработку проекта и процедуры по выбору подрядчика. После реконструкции объект должны передать региону, а точнее областному Музею изобразительных искусств. Там подчеркнули, что оценить ход строительных работ они не могут, не тот профиль. Но нынешнему положению дел, разумеется, не обрадовались.

«Понятно, что мы не можем сейчас выехать на объект. Но то, что мы видим на фотографиях — вряд ли это предусматривалось проектной документацией. Конечно было предусмотрено возведение дополнительных каких-то гипсокартонных стен. Но насколько я знаю, кирпичные стены не должны были быть полностью разобраны. То, что мы видим на фотографиях, конечно, говорит о каком-то противоречии с документацией. Я, конечно, не строитель и ничего вам не скажу, что не сказал бы любой разумный человек и музейщик, который всегда за аутентичность комплекса и максимально бережное отношение к объекту», — сказала корреспонденту «Нового Калининграда» директор музея Галина Заболотская.

Она также подчеркнула, что музей сейчас активно готовится к наполнению нового корпуса и готов приступить к своей части работ, как только объект будет передан учреждению. «У нас сложилась самая большая в России коллекция графических произведений Коринта, мы собрали большой материал по истории Тапиау того периода, когда там жил Коринт, материалы Академии художеств, в которой он учился. Ну и у нас в рамках этого здания был предусмотрен даже небольшой зал, в котором мы могли бы делать выставки современных художников, которые бы корреспондировались с теми темами, к которым обращался Ловис Коринт», — сказала Заболотская.

В чем именно теперь заключается «корректировка проекта», в региональном министерстве культуры и туризма не уточнили. Но отметили, что завершится она к 1 мая 2020 года. Сроки сдачи объекта, по словам министра, остаются прежними — 1 сентября 2020 года. Правда невооруженным взглядом видно, что это будет уже совсем другой объект.