«Все хотят поиграться»: что принесла региону программа по замещению польских яблок

Промышленные яблоневые сады в Калининградской области закладывают с 2013 года. Активнее всего эти работы проводили в 2014-2016 годах, когда региону пришлось искать альтернативу польским и другим импортным плодам после введения контрсанкций. Урожай рассчитывали поставлять не только на рынки, но и в торговые сети. «Новый Калининград» рассказывает, какой эффект дала программа закладки яблоневых садов по прошествии первых пяти лет.



«Два-три года, и проблема будет решена»

Закладка промышленных яблоневых садов в Калининградской области началась семь лет назад. Тогда саженцы на 20 гектарах высадили рядом с посёлком Калиновка в Черняховском округе, где расположено крестьянско-фермерское хозяйство Сергея Чечулина. Для сада закупили саженцы из Белоруссии, там же аграрии «позаимствовали» и технологию производства. Бывший представитель Республики Беларусь в Калининграде Василий Горбатенко, который принимал участие в закладке сада, предположил, что этот проект — первый шаг к тому, что в калининградских магазинах появится собственная качественная фруктово-ягодная продукция.

После того, как в регион после введения Россией продуктового эмбарго из-за западных санкций перестали привозить польские яблоки, поступавшие в больших объёмах, власти всерьёз задумались об импортозамещении и ввели субсидии для аграриев на закладку многолетних садов. «Мы должны, независимо от того, будет продолжаться действие указа [президента] или не будет, обеспечить регион собственными яблоками, грушами и ягодами. Причём в ускоренном порядке», — озадачил тогда чиновников занимавший пост губернатора Николай Цуканов.

Уже в 2014 году в Калининградской области насчитывалось четыре промышленных яблоневых сада общей площадью 75 гектаров. Помимо Черняховского округа саженцы высадили в Гурьевском, Гвардейском, Багратионовском и Полесском округах.

«Самая главная задача — в самый короткий период мы должны обеспечить поставку этих яблок на рынки Калининградской области. И я уверен, что нам это удастся. Два-три года, и проблема для региона будет решена», — уверял Цуканов. До введения контрсанкций в Калининградскую область ввозили порядка 14 тысяч тонн яблок из Польши. Областной Минсельхоз подсчитал, что для замещения этой продукции в регионе нужно заложить минимум 310 гектаров угодий, а урожайность таких садов должна составлять не менее 35 тонн с гектара.

С момента закладки сада до получения хотя бы половины от ожидаемой проектной мощности проходит три-четыре года. Пик приходится примерно на шестой год жизни деревьев, а затем в течение 10-15 лет, по словам специалистов, наблюдается постепенное снижение урожайности. «Для того, чтобы зайти на прилавки, для того, чтобы предложить калининградцам хорошего качества товар, конечно, нужны современные сорта, современные технологии и именно сады интенсивного типа», — пояснял бывший министр сельского хозяйства Калининградской области Владимир Зарудный.

По информации областного Минсельхоза, предоставленной в ответ на запрос «Нового Калининграда», в 2014-2016 годах в Калининградской области заложили в общей сложности 387 гектаров яблоневых садов. Валовой сбор яблок в 2017 году составил 593 тонны, в 2018-м — 1125 тонн, в 2019-м — 1577 тонн. В 2020 году ожидается показатель на уровне 1700 тонн.





«Спасаемся яблоками из Чили, Аргентины и Сербии»

Спустя шесть-семь лет после закладки садов полностью заместить импортную продукцию калининградскими яблоками так и не удалось. По этой причине наблюдаются сезонные скачки цен в торговых точках. По данным Росстата, в мае 2020 года яблоки в регионе подорожали в среднем на 23% по сравнению с апрелем, а за год розничная стоимость продукции увеличилась на 46%. «Ближайшие яблоки нового урожая будут в конце июля — начале августа. Сейчас „спасаемся“ яблоками из Чили, Аргентины, Сербии. Но там закупочные цены совсем другие», — объясняет ситуацию заместитель гендиректора торговой сети «Спар» Алексей Елаев. По его словам, в 2019 году были хорошие запасы большого урожая позапрошлого года, поэтому резкого роста цен на яблоки в мае не наблюдалось.

Как показывает статистика, в последние четыре года средняя продовольственная цена за килограмм яблок в регионе колеблется.

Год Средняя потребительская цена за килограмм яблок в регионе (в рублях)* Январь Май 2017 63,9 81,88 2018 86,85 111,25 2019 72,04 77,32 2020 76,06 113,17

*Данные единой межведомственной информационно-статистической системы

Сами аграрии говорят, что предпочитают сбывать свою продукцию на ярмарках выходного дня либо перепродавать партнёрам. «Мы работаем вплотную с фирмой „Натурово“ (региональную компанию, которая занимается производством натуральных продуктов питания, — прим. „Нового Калининграда“). Они уже сами решают, куда продавать. То яблоко, которое падает или которое нестандартное, отдаём на сок», — поясняет основатель КФХ «Калина» в Черняховском округе Сергей Чечулин.

В развитии проекта индустриального сада с 2013 года крестьянско-фермерское хозяйство дошло до урожая 300 тонн — это только половина от запланированной мощности. «Есть свои причины. Один год был заморозок, он немножко побил урожай, второй год шёл град весной, тоже побил. Поэтому мы пока на проектную мощность не вышли. В этому году мы с заморозками поборолись, применили защитные мероприятия. Яблоки есть», — говорит фермер, оговариваясь, что урожай нынешнего года оценивать преждевременно.

Фермер Алёна Андрейчикова, которая занимается производством яблок в Гвардейском округе, рассказывает, что её хозяйство производит максимум 20 тонн плодов за сезон. «С таким объёмом мы не интересны торговым сетям. Им интереснее закупать десятками тонн. Свои яблоки мы продаём на ярмарке выходного дня. Нереализуемую продукцию сдаём на сок в „Натурово“. Есть часть совсем нетоварная, которую мы выбрасываем, но это уже при сборе перебирается. Она небольшая, процентов десять. Как правило, если мы понимаем, что что-то не уходит, мы сдаём в „Натурово“», — поясняет Андрейчикова.

Сад, который в её хозяйстве заложили несколько лет назад, только начинает плодоносить. «Говорить о том, насколько хорошо развивается проект, пока не приходится. У нас ещё есть среднерослая часть сада, которая плодоносит уже лет 15 или больше. Эта часть плодоносит хорошо, но проблема в том, что сорта не такие новые, как высаживают сейчас, и они очень плохо крепятся на ветке. Поэтому там большой падёж, особенно если бывают штормовые ветра. Есть потери, но урожай в целом хороший», — рассказывает фермер.

Цена на ярмарках, по её словам, зависит от качества продукции. «В прошлом году цена была 50-70 рублей, возили и по 20. Первое яблоко — несколько дороже, естественно, а потом цена падает, когда выходят основные сады, потому что, как правило, все сажают поздние сорта, которые могут полежать, а у нас есть ранние, которые не лежат, их надо быстро реализовывать, и в это время другого яблока нет. Соответственно, и конкуренции нет», — поясняет аграрий.





«Связываться не очень выгодно»

В правительстве Калининградской области сообщают, что местные яблоки продают в различных торговых точках. «Весь объём полученного урожая реализуется на территории Калининградской области, в том числе через торговые сети, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, рынки и ярмарки выходного дня», — говорится в ответе на запрос «Нового Калининграда».

По словам директора калининградской агрофабрики «Натурово» Александра Иванова, его предприятие получает яблоки на продажу более чем от двух десятков местных аграриев. В торговые сети и другие точки компания поставляет от 100 до 300 тонн плодов в месяц. Ещё порядка 2,5 миллионов килограммов яблок в сезон «Натурово» получает на переработку. Эту продукцию используют для изготовления сока. «Калининградский яблочный сектор ещё только развивается. Индустриальные сады были посажены, и сейчас начались первые урожаи, — говорит Иванов. — Цена, по которой реализуют яблоки, — это плавающая величина. В сезон урожая они имеют одну цену, после Нового года — другую, ближе к весне — третью. Здесь очень сильная корреляция по размеру и сорту».

Рассуждая о нехватке местной продукции в торговых сетях, аграрии указывают, что для регулярного заполнения прилавков плодов пока недостаточно. Однако есть и другие причины, по которым калининградские яблоки чаще продают на рынках и ярмарках выходного дня. «В основном фермеры не хотят связываться с торговыми сетями, потому что процент возврата достаточно большой. Может быть, мы ещё не наработали такого качества яблока, чтобы оно лежало, как импортное, по полгода без единой червоточинки. Поэтому идёт большой возврат, и, конечно, связываться с сетями не очень выгодно. Оплату переводят через несколько месяцев, это тоже не очень удобно. Ещё и вернуть могут половину товара», — поясняет один из местных аграриев, заложивших яблоневые сады.

Руководитель КФХ «Калина» Сергей Чечулин отмечает, что при прямом взаимодействии с торговыми сетями не всегда удаётся договориться об условиях сбыта. «Вот я вам скажу. Была у нас одна торговая сеть. Звонит мне девушка и говорит: „А чего вы с нами не работаете?“. Я говорю: „А вы ж на моих условиях не будете работать, а на ваших мне неинтересно. Ваши условия: мы яблоки привозим, 60 дней вы их реализуете, через 60 дней мне платите. Такие условия?“ — „Ну, да“. Ещё, может, и за вход надо заплатить, чтобы туда попасть — я сейчас не могу судить, но раньше были такие моменты. А мои условия следующие: вы мне за 60 дней платите, и через 60 дней я вам поставляю. А девушка отвечает: „Ну вы вообще“, — вспоминает фермер. — Все на крестьянах хотят, как говорится, поиграться. А у крестьян, извините, годовой цикл. Я начинаю работать за год до реализации продукции. Я вкладываю, вкладываю, несу риски с морозами, с погодными условиями, с финансовыми кризисами. И только через год я свою продукцию выращу и смогу продать».

С хранением яблок, как утверждают аграрии, проблем у них пока не возникает: в хозяйствах обходятся собственными силами. Однако в областном правительстве по-прежнему заявляют о планах построить специализированные хранилища для плодов. Как сообщили в пресс-службе, на ближайшие три года запланирована реализация трёх подобных инвестпроектов.

Текст: Елена Калугина. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград