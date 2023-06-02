Полуаварийное состояние: в Светлогорске опять объявили торги на проект капремонта «серпантина» (фото)

«Балтберегозащита» вновь ищет организацию, которая спроектирует капитальный ремонт серпантинного спуска к морю в Светлогорске. Информация опубликована на портале госзакупок.



Согласно аукционной документации, подрядчику нужно будет выполнить ряд обследований и «разработать технические решения по укреплению (при необходимости — решение по замене) элементов конструктива серпантинного спуска»; предусмотреть инженерную защиту примыкающих к сооружению склонов с устройством дренажной системы; разработать технические решения по замене покрытия серпантинного спуска антискользящим покрытием, по капитальному ремонту дождевой канализации, по капремонту наружного освещения с применением антивандального оборудования.

Отмечается, что серпантинный спуск построен в начале 20 века, а покрытие спуска было «одето в бетон» в 30-е годы. Протяженность спуска — 280 метров, площадь 1407 кв. метров, м2; капремонт требуется на 256 метрах.

Согласно техническому заключению по результатам экспертизы несущей способности конструкции, на ней наблюдаются просадка покрытия и трещины, в бутовых подпорных стенках дренажные трубки забиты грунтом и не пропускают воду, водосточные лотки находятся в неудовлетворительном состоянии и не выполняют свою функцию. «Основной причиной имеющихся повреждений подпорных стенок, появления провалов и просадок покрытия является разрушительное воздействие дождевой воды ввиду отсутствия организованного стока, так как существующая система водоотвода практически не работает. При визуальном обследовании выяснено, что на территории, примыкающей к склону (район у кафе „Корвет“), отсутствуют уличные лотки, дождеприемники и организованные водотоки. Во время дождей вся вода с площади 2000-2500 кв. метров сбегает по уклону планировочной поверхности к бровке склона и потоком стекает по склону и серпантинному спуску», — говорится в документе.





В нем указано, что все основные элементы сооружения находятся в «ограниченно работоспособном» состоянии. «Для восстановления эксплуатационных качеств поврежденных конструкций серпантинного спуска необходимо провести капитальный ремонт... Рекомендуется установить маяки на трещины в поверхностях конструкций подпорных стенок для мониторинга их состояния», — отмечается в технической документации.

Проектирование (включая прохождение госэкспертизы) нужно завершить до 10 декабря. При этом необходимо будет учесть ограничения, связанные с охранной зоной горельефа «Нимфа», созданного в 1938 году.

Начальная (максимальная) цена контракта — 5,9 млн рублей.

Аналогичный конкурс пытались провести в октябре прошлого года, однако на него не поступило ни одной заявки. Власти тогда готовы были заплатить за ПСД капремонта серпантинного спуска 5,8 млн рублей.

В августе прошлого года верхнюю часть серпантинного спуска закрыли из-за его аварийного состояния.



Фото из документации к торгам и из аккаунта администрации Светлогорска в Telegram