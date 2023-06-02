Полуаварийное состояние: в Светлогорске опять объявили торги на проект капремонта «серпантина» (фото)

Полуаварийное состояние: в Светлогорске опять объявили торги на проект капремонта «серпантина» (фото) Полуаварийное состояние: в Светлогорске опять объявили торги на проект капремонта «серпантина» (фото) Полуаварийное состояние: в Светлогорске опять объявили торги на проект капремонта «серпантина» (фото) Полуаварийное состояние: в Светлогорске опять объявили торги на проект капремонта «серпантина» (фото) Полуаварийное состояние: в Светлогорске опять объявили торги на проект капремонта «серпантина» (фото) Полуаварийное состояние: в Светлогорске опять объявили торги на проект капремонта «серпантина» (фото) Полуаварийное состояние: в Светлогорске опять объявили торги на проект капремонта «серпантина» (фото) Полуаварийное состояние: в Светлогорске опять объявили торги на проект капремонта «серпантина» (фото) Полуаварийное состояние: в Светлогорске опять объявили торги на проект капремонта «серпантина» (фото)
Все новости по теме: Безопасность

«Балтберегозащита» вновь ищет организацию, которая спроектирует капитальный ремонт серпантинного спуска к морю в Светлогорске. Информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно аукционной документации, подрядчику нужно будет выполнить ряд обследований и «разработать технические решения по укреплению (при необходимости — решение по замене) элементов конструктива серпантинного спуска»; предусмотреть инженерную защиту примыкающих к сооружению склонов с устройством дренажной системы; разработать технические решения по замене покрытия серпантинного спуска антискользящим покрытием, по капитальному ремонту дождевой канализации, по капремонту наружного освещения с применением антивандального оборудования.

Отмечается, что серпантинный спуск построен в начале 20 века, а покрытие спуска было «одето в бетон» в 30-е годы. Протяженность спуска — 280 метров, площадь 1407 кв. метров, м2; капремонт требуется на 256 метрах.

Согласно техническому заключению по результатам экспертизы несущей способности конструкции, на ней наблюдаются просадка покрытия и трещины, в бутовых подпорных стенках дренажные трубки забиты грунтом и не пропускают воду, водосточные лотки находятся в неудовлетворительном состоянии и не выполняют свою функцию. «Основной причиной имеющихся повреждений подпорных стенок, появления провалов и просадок покрытия является разрушительное воздействие дождевой воды ввиду отсутствия организованного стока, так как существующая система водоотвода практически не работает. При визуальном обследовании выяснено, что на территории, примыкающей к склону (район у кафе „Корвет“), отсутствуют уличные лотки, дождеприемники и организованные водотоки. Во время дождей вся вода с площади 2000-2500 кв. метров сбегает по уклону планировочной поверхности к бровке склона и потоком стекает по склону и серпантинному спуску», — говорится в документе.
Pe0myOt8MWM.jpg

В нем указано, что все основные элементы сооружения находятся в «ограниченно работоспособном» состоянии. «Для восстановления эксплуатационных качеств поврежденных конструкций серпантинного спуска необходимо провести капитальный ремонт... Рекомендуется установить маяки на трещины в поверхностях конструкций подпорных стенок для мониторинга их состояния», — отмечается в технической документации.

Проектирование (включая прохождение госэкспертизы) нужно завершить до 10 декабря. При этом необходимо будет учесть ограничения, связанные с охранной зоной горельефа «Нимфа», созданного в 1938 году.

Начальная (максимальная) цена контракта — 5,9 млн рублей.

Аналогичный конкурс пытались провести в октябре прошлого года, однако на него не поступило ни одной заявки. Власти тогда готовы были заплатить за ПСД капремонта серпантинного спуска 5,8 млн рублей.

В августе прошлого года верхнюю часть серпантинного спуска закрыли из-за его аварийного состояния.

Фото из документации к торгам и из аккаунта администрации Светлогорска в Telegram

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]


Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Полулегальные методы

Замглавреда «НК» Вадим Хлебников о том, почему власти скрывают от горожан свои планы по застройке.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter