Конфликт интересов и конец эпохи: почему в Пионерском вновь пытаются провести референдум

0 0

Активисты из Пионерского подали повторную заявку на проведение городского референдума. Главный вопрос — введение одностороннего движения в центре города. Жители боятся, что это стимулирует многоэтажную застройку и обвиняют главу местной администрации Леонида Шибаева в конфликте интересов. Власти отвечают, что изменения давно назрели и связаны с безопасностью.



Первая попытка провести референдум состоялась в апреле. На него хотели вынести три вопроса: об отмене введения одностороннего движения в центре, о возвращении отданных под застройку земельных участков у моря и о создании городского леса на 130 га в устье реки Чистой. Зимой общественное движение «Совет жителей Пионерского» собирало подписи под петицией против запланированного введения одностороннего движения на 14 улицах (позже власти увеличили их количество). В ней это решение названо «необдуманным, не учитывающим особенности уличной сети города и значительно ухудшающим транспортную логистику густонаселенного центра города Пионерского, а также снижающим уровень комфорта и безопасности горожан и гостей города». Всего удалось собрать чуть более 1400 подписей (для городка с населением в 12,8 тыс. человек внушительная цифра), но администрация округа сделала вид, что этого не заметила.

Однако в местном избиркоме активистам в регистрации инициативной группы отказали. Среди перечисленных причин отказа — опечатки в персональных данных трех человек (активисты утверждают, что замечание было вовремя устранено и что в списке на всякий случай были данные 14 активистов вместо требуемых по закону 10). Также избирком указал, что «инициативная группа, проводя мероприятие по инициированию проведения референдума, не приняла решение о назначении уполномоченных лиц, имеющих право действовать в интересах группы» и что выносимые на референдум вопросы не были сформулированы. «В законе нет ничего об обязательности назначения таких лиц. Группа при своём создании предполагала работу только своих участников, поэтому дополнительной никаких „лиц“ не назначала, — комментировал ситуацию „Новому Калининграду“ один из инициаторов проведения референдума бывший депутат местного окружного совета Антон Гендриксон. — Что касается отсылки на „неправильную сформулированность тем референдума“, то п.5 ст.8 Закона „О местных референдумах в Калининградской области“ № 626 даёт право „менять формулировку выносимых на референдум вопросов не изменяя смысла“, однако комиссия не предоставила пионерчанам такого права».

Хотя активисты с замечаниями не согласны, сейчас их постарались учесть. Основное опасение тех, кто хочет провести референдум — одностороннее движение подтолкнет точечное появление жилых многоэтажек в центре города, поскольку застройщики получат возможность экономить на парковочных местах. «Непрофессиональные действия главы администрации на фоне понимания, что единственным выгодополучателем введения одностороннего движения являются застройщики, спровоцировали жителей на сбор подписей за отставку мэра и подготовку митинга по ситуации в городе», — написал в своем телеграм-канале Антон Гендриксон.

Учитывая строительную вакханалию в других приморских муниципалитетах, опасение небеспочвенное. Однако местные власти утверждают, что причина в другом: число приезжающих в город на своих авто туристах растет и явно будет расти, поэтому изменения «назрели и перезрели» — и опять же, ссылаются на опыт, например, Зеленоградска, где одностороннее движение существует давно. «Все говорят, что это для туристов. Это не для туристов, а для местных жителей, их безопасности и удобства. Туристы все равно будут приезжать и ставить свои машины в обоих направлениях в шахматном порядке. Если ничего не делать, ситуация только ухудшится», — сказал в беседе с корреспондентом «Нового Калининграда» глава администрации Пионерского Леонид Шибаев.

Активисты обвиняют его в конфликте интересов: «Информация из открытых источников даёт все основания предполагать, что и при согласовании новой схемы движения в городе (обоснованности изменений, количества и качества закупаемых для реализации этих изменений дорожных знаков, разметки и пр.), и при составлении заявки на проведение конкурса по закупке дорожных знаков и их установке и нанесению разметки, в также принятию указанных работ могли участвовать родственники главы администрации», — написал Антон Гендриксон в телеграм-чате «Голос Пионерского». Речь о теще сити-менеджера, которая, по данным активиста, работает заместителем директора в МБУ «Заказчик» (судя по информации на портале госзакупок это МБУ является заказчиком по контракту на поставку дорожных знаков для установки в Пионерском) и тесте, что занимает высокий пост в региональном ГИБДД, согласовавшем введение одностороннего движения. Гендриксон убежден, что обнародование этой информации способно откатить изменения назад.

Сам Леонид Шибаев заявляет, что обвинения безосновательны. «Конфликта интересов никакого нет, скорее, конфликт интересов у тех, кто к вам обратился, — сказал он корреспонденту „Нового Калининграда“. — Инициаторы этого всего выбрали удобное время, потому что любые нововведения непривычны и поэтому вызывают у населения негативную реакцию. Инициативная группа — это пять человек, которые пытаются раскачать ситуацию в городе».

Администрация Пионерского схему движения по новым правилам уже утвердила (количество односторонних улиц увеличили до 20), но объявила в соцсетях о приеме замечаний и предложений. Замечания можно присылать на электронную почту — при этом сделать их публичными, продублировав под постом администрации нельзя: комментарии она закрыла. Шибаев при этом обещает, что предложения будут приниматься в течение полугода. По его словам, всего на почту поступило 15 обращений, 8 из них было решено учесть.

Есть у введения одностороннего движения и еще одна причина. Это «губернаторская» велодорожка «от косы до косы». Почти два года назад на отрезке центральной городской улицы — Комсомольской — вырубили придорожную каштановую аллею. Местные власти объясняли это плохим состоянием деревьев, но практически сразу на их месте по тротуару пустили велодорожку. Однако на одном из участков ее строительство пришлось остановить, поскольку в этом месте тротуар нельзя было расширить из-за склона.

Впрочем, ситуация с велодорожкой, да и с новой схемой движения транспорта в целом — скорее, штрихи на картине происходящего с городом вообще. Недавно власти объявили о масштабном проекте в западной части округа (в пос. Рыбном), который предполагает строительство на 50 гектарах фактически второго Пионерского — во всяком случае, «центр» города они хотели бы перенести туда. Для этого была использована примечательная схема «увода» земли из собственности муниципалитета в областную — денег за это Пионерский не получил, но ему обещают «плюшки» в виде развития (читай: застройки). Все это значит, что маленького тихого курортного городка здесь скоро не станет. Если, конечно, не случатся более глобальные катаклизмы.

Текст — Оксана Ошевская, фото: Юлия Власова / Новый Калининград