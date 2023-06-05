Место силы с ошибками: почему архитекторы не поддержали застройку напротив Центрального парка

На последнем заседании градосовета стало известно, что владелец земельного участка напротив Центрального парка в Калининграде намерен построить там трехэтажный комплекс с гостиницей. Концепция, которую представил архитектор Игорь Ли, была воспринята участниками с редким единодушием: против застройки выступили как архитекторы, так и власти. Почему эксперты и чиновники посчитали неприемлемым строительство на месте цветочного павильона — в материале «Нового Калининграда».



Цветы, гостиница и фонтан

Проект многофункционального здания на пересечении проспектов Мира, Победы и улицы Елены Ковальчук вошел в повестку областного градосовета 2 июня. Речь идет о земельном участке с кадастровым номером 39:15:111007:17. По данным публичной кадастровой карты, его площадь составляет 2285 кв. м, разрешенное использование — «под существующее здание крытого цветочного рынка». Застройщиком выступает владелец рынка — ООО «Муниципальная агрофирма Город-сад», гендиректор — Наталья Белик.

Компания планирует разместить в трехэтажном здании несколько объектов. На первом этаже, согласно концепции, будет два помещения со стеклянными витринами под цветочный рынок, на втором — развивающий центр для подростков, на третьем — гостиница на 40 постояльцев. Встроенная автостоянка рассчитана на 12 машин, еще несколько паркомест планируется разместить снаружи комплекса. Общая площадь здания по проекту составляет почти четыре тысячи квадратных метров.

Участникам градосовета представили три варианта отделки фасада. Первый предполагает использование патинированной меди и крупноразмерной керамической плитки, второй — эмалированной стали и керамической плитки под кирпич, третий — кортеновской стали и керамической плитки. Игорь Ли охарактеризовал эти варианты как «эмоциональный, нейтральный и региональный», уточнив, что сам он склоняется к последнему. Со стороны проспекта Мира в концепции предусмотрен небольшой фонтан.

Большинство участников заседания выступили с резкой критикой планируемой застройки. «Мне кажется, если мы такой объект там возведем, то мы убьем тогда парк Центральный с его входной группой как приемную зону, зону исторического парка с элементами исторического наследия, которые находятся внутри парка», — отреагировал на выступление Игоря Ли первый замглавы администрации Калининграда Игорь Шлыков. Он напомнил, что несколько лет назад в ЦПКиО проходил воркшоп, на котором «эта площадь обсуждалась совсем в другом контексте». «Площадь виделась как открытая территория, которая примет к себе посетителей парка Центрального, которая откроет хорошие виды на театр кукол, на исторические объекты», — напомнил чиновник. В архитектурно-градостроительной концепции проспекта Мира, которую в 2016 году по заказу властей Калининграда разработали уральские архитекторы из мастерской «ПрофГеоПроект», в этом месте предусматривалась Площадь цветов.

«Въездной вестибюль из Хуфена в Амалиенау»

Помимо областного театра кукол — здания кирхи памяти Королевы Луизы — вблизи цветочного павильона находится еще один объект культурного наследия — приют для бедных имени Карла Альбрехта, известный сегодня как Дом художника. Для этих строений установлены охранные зоны, но, как выяснилось на заседании, эти зоны были «неправильными». «Для них (зданий кирхи и приюта для бедных, — прим. „Нового Калининграда“) в 2007 году еще питерцы разработали какой-то совершенно ущербный проект зон охраны, он не выполняет своих задач в настоящее время», — констатировал глава областной службы охраны памятников Евгений Маслов.

Руководитель ведомства призвал «жалеть прошлое, жалеть настоящее, уважать друг друга и горожан» и выразил сожаление по поводу того, что несколько лет назад не прислушался к общественникам, которые предлагали поставить участок, оказавшийся под угрозой застройки, на учет в качестве охраняемого историко-культурного сквера. «Вот это место — правильно говорят, место силы, очень важное место для многих калининградцев — изначально задумывалось градостроителями, Фридрихом Хайтманном в совершенно другой градостроительной функции. Понятно, через какое-то время там появился этот радужный цветочный павильон, еще раньше — бомбоубежище, сейчас вот — ВДНХ. Это ошибки. Ошибки, которые необходимо исправлять», — добавил Маслов, пообещав, что власти разработают новый проект охранных зон для здания театра кукол и, возможно, также для Дома художника.

Тему ошибок продолжил развивать архитектор Олег Васютин. На презентацию Игоря Ли он ответил собственной презентацией, которой попытался объяснить «весь исторический и современный концепт» территории. Васютин показал авторский чертеж Фридриха Хайтманна и карты Кенигсберга разных лет, указав, что «статус этой территории — зеленый сквер». «Я абсолютно уверен, что этот зеленый треугольник, который сегодня существует, был выбран в качестве такого концепта, что это должен быть „въездной вестибюль“ из Хуфена в Амалиенау, который акцентировался шпилем кирхи Королевы Луизы. И была проложена еще улица Красная, которая также соединила бы Хуфен с Амалиенау», — пояснил архитектор. Зеленым этот участок простоял и «почти всё советское время», уточнил он, за исключением непродолжительного периода, когда там находился памятник Ленину.

Олег Васютин назвал территорию в границах проспектов Мира, Победы и улицы Елены Ковальчук уникальным градостроительным решением и «шедевром градостроительного искусства». «Я не только против вообще строительства на этом зеленом пятачке — я категорически против. Это убьет вообще последнюю изюминку нашего города. Необходимо просто остановиться сейчас, внимательно посмотреть, отрегулировать все те ошибки, которые были совершены в отношении этой территории, и двигаться дальше, — призвал эксперт. — Никто же не помышляет о застройке треугольника возле Драмтеатра, там, где фонтан стоит, потому как это ценность, которая подчеркивает общую значимость этого театра. Та же самая ситуация — по проспекту Победы, кирха Адальберта: зеленый партер с памятником Реза. Никто же не помышляет о строительстве?».





«Особых противоречий не вижу»

К критике, связанной с концептуальным развитием территории напротив Центрального парка, добавились опасения по поводу транспортной доступности будущего комплекса и транспортной безопасности в этом районе. «Мы совсем недавно запустили там движение трамвая. Мы еле победили историю парковки машин на трамвайных путях. Создание такого большого объекта притяжения, на мой взгляд, усугубит ситуацию раз в десять еще от того, что там есть», — заявил первый замглавы администрации Калининграда Игорь Шлыков, высказав мнение, что для строения с таким набором функций потребуется «не 12, а 70-80 машиномест».

В ответ Игорь Ли заметил, что перед авторами не стоит задачи спроектировать городскую и улично-дорожную сеть, и высказал мнение, что здание не слишком сильно увеличит нагрузку на территорию. «Столько машин, сколько вы сказали, не поместится, даже если бы мы просто сделали на весь участок открытую парковку. Как вы думаете, сколько парковочных мест на сегодня вокруг этого небольшого квартала? Одиннадцать на проспекте Мира, двадцать — там, где перпендикулярная парковка, по улице Елены Ковальчук. Это стационарные места. Плюс люди паркуются вдоль улицы Елены Ковальчук и на трамвайных путях», — парировал автор проекта.

Министр градостроительной политики Калининградской области Вера Касьянова и вовсе заявила, что не понимает, каким будет вид разрешенного использования для предложенного комплекса. «Гостиница вам не подходит. Торговый центр вам не подходит. Деловое управление не подходит, — пояснила она. — С правовой точки зрения этот объект с таким набором функций не может существовать, потому что как только в объекте появляются гостиничные номера, он рассматривается как гостиница и должен проектироваться по гостиничным нормам».

В ответ Игорь Ли повторил, что авторами задумано многофункциональное здание: «С правовой точки зрения есть выданный градостроительный план земельного участка, есть градостроительное зонирование, есть утвержденные зоны охраны объекта культурного наследия. То есть всё всему соответствует. Разрешенное использование — мне кажется, тут абсолютно всё нормально. Все виды, обозначенные на данной территории и в представленном проекте, есть в Правилах землепользования и застройки. Есть у нас СП (свод правил, — прим. „Нового Калининграда“) „Многофункциональные здания“, где здания, вмещающие различные функции, имеют право быть. Я здесь никаких особых противоречий не вижу».





«У немцев там ничего не было»

Наряду с Олегом Васютиным концепцию трехэтажного комплекса не поддержали архитекторы Петр Черненко и Вячеслав Генне. «Как ни крути, со стороны проспекта Мира визуально полностью перекрывается вот этот ансамбль — театр кукол. Для меня это какая-то вещь принципиальная», — пояснил Генне.

Вероятно единственным участником заседания, не разглядевшим катастрофы в планах по застройке на месте цветочного павильона, оказался архитектор Олег Копылов. «Обратите внимание: немцы там никогда не ставили памятников, никогда не благоустраивали это место, не превращали его в площадь. То есть нельзя сказать, что мы, варвары, пришли, разрушили и на этом месте чего-то построили. У немцев там тоже ничего не было. Но сейчас жизнь меняется», — заметил эксперт.

Копылов усомнился и в масштабе транспортных проблем, которые спрогнозировали собравшиеся. «Здесь все ходят пешком, ездят на общественном транспорте. Это прогулочная зона, и пользоваться объектами — и этим, и другими — будут пешеходы, скорее всего. Ну а тем, кто живет в гостинице, иногородним, машина не нужна. Никто сейчас в Калининград на машине не сможет приехать в любом случае», — напомнил архитектор о новых реалиях. «В конце концов, это небольшой трехэтажный объект. Я совершенно не согласен — он никак не давит на памятник архитектуры», — возразил собравшимся Копылов.

Участники градосовета предложили властям Калининграда провести встречу с застройщиком, чтобы обсудить его планы и судьбу территории на месте цветочного павильона. С ними согласился председатель градосовета Евгений Костромин. «Наверное, есть смысл застройщику обсудить вопрос смены земельного участка, чтобы администрация получила возможность реализовать на этом месте какую-то ландшафтную историю, которая не будет воздействовать на расположенные поблизости объекты культурного наследия», — продолжил мысль чиновник, подводя итоги полуторачасового обсуждения. «В данном виде проект не одобрен к дальнейшей реализации», — заключил Костромин.

Текст: Елена Калугина. Фото: Иван Марков, Виталий Невар / Новый Калининград. Изображения многофункционального комплекса — из презентации, представленной на заседании градосовета 2 июня