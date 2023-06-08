Мигрант из Скандинавии: янтарный комбинат готовит новый аукцион с крупными самородками (фото)

В последнее время Калининградский янтарный комбинат ежегодно добывал около двух десятков уникальных камней весом от килограмма. Сначала их отправляют на оценку в Гохран: самородки, которые по каким-то причинам не подошли для государственной казны, возвращаются обратно, и предприятие может распоряжаться ими по своему усмотрению. Большая часть выставляется на аукцион, который проводится очно во время уже традиционного форума янтарной отрасли «Amberforum». Незадолго до его открытия в Янтарный специально позвали журналистов, чтобы показать будущие лоты.



Балтийскому янтарю — от 40 до 50 миллионов лет. Вопреки расхожему мнению, он образовался не на территории, которой впоследствии было суждено стать Калининградской областью. Янтароносную жилу принес сюда из скандинавских мест ледник. Она залегает на небольшой глубине (ориентировочно метров 50), и поэтому добыча может вестись открытым промышленным способом. Такие же условия сложились разве что в Бирме (вообще, янтарь встречается в разных концах света, но находится, как правило, глубоко, а рыть шахты для его добычи невыгодно), однако эта страна организовать промышленную добычу до сих пор не смогла. Даже в соседней Польше раскопать с этой целью карьер не получается.



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В 2019 году на комбинате появилась традиция давать имена всем особо крупным образцам сукцинита. Например, лидер нынешнего аукциона называется «Московским» — он больше всех и по весу (1 кг 826 граммов) и по стоимости (стартовая цена — 850 тыс. рублей, это лот № 14). А самый «недорогой» — камень под названием «Шагал» (начальная цена — 400 тыс. рублей, лот № 14). Но самый маленький — вовсе не он, а «Танкист» (он весит ровно килограмм и выставлен с ценой 470 тыс рублей, это лот № 12). То есть цена и вес напрямую не коррелируются, потому что имеет значение и форма, и цвет, и отсутствие сколов. Впрочем, последнее — не такой уж большой недостаток. «Нельзя сказать, что это минус, поскольку на сколе мы можем наблюдать уникальный цвет камня», — поясняет геммолог (это специалист в области определения, оценки и сертификации драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней) Калининградского янтарного комбината Анна Дугина. Самые ценные (то есть редкие) у нас цвета — светлые, почти белые, и красноватые.

Всего будет 70 лотов, 24 из них — самородки, а остальное — инклюзы, капли и миксы (лоты из нескольких камней помельче). Инклюзы представлены 25-ю лотами, ценовая вилка на старте на них установлена на уровне от 2 тыс. до 25,5 тыс. рублей. Это, кстати, единственная категория лотов, которую на аукционе разрешено приобретать обычным (и необычным тоже) людям, остальное из-за особенностей таможенного законодательства считается сырьем, а его может купить только юрлицо. Но «сырье» в случае с самородками — конечно, название условное, потому что, как правило, его приобретают просто для того, чтобы любоваться таким большим куском застывшей древней смолы. Если все лоты не удастся реализовать очно, их тут же выставят на электронную площадку биржи «Санкт-Петербург», говорит начальник отдела аукционных продаж Екатерина Матухно. По ее словам, в прошлом году ни одного непроданного лота не осталось.

А вот ограничений по гражданству участников аукциона нет никаких. Сейчас идет их регистрация, среди заявившихся уже есть представители Кувейта. Арабский рынок для комбината сейчас один из приоритетных, зависеть только от Китая было бы неправильно, рассказывает директор комбината Михаил Зацепин: «Комбинат делает большую ставку на такие страны, как Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные арабские эмираты — и в этом направлении у нас уже достаточно хорошие позитивные сдвиги — традиционно, естественно, Китай». Он убежден, что дешеветь янтарь уже не будет, потому что ископаемое это исчерпаемо. «Вы только представьте на секунду: он пролежал в земле 50 млн лет, сколько он в себя собрал энергии земли, солнца», — с романтической ноткой в голосе говорит директор. И ругает журналистов за то, что явились без янтарных украшений. Но в шутку.

Текст — Оксана Ошевская, фото — Юлия Власова / Новый Калининград