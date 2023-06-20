Нелётное поле: как выглядит аэродром Девау, который хотят превратить в ландшафтный парк (фото)

В Калининграде исторический аэродром Девау планируют превратить в ландшафтный парк. Разработкой предварительной концепции занималось КБ «Стрелка». По замыслу авторов, на 100 гектарах появятся аэропарк, фиджитал-центр и интерактивный инженерный музей, площадка для воздушного шара, летний театр, экологический центр и множество других развлекательных и образовательных площадок. При этом в «Стрелке» хотят сохранить «авиационную романтику» места.



Правда, сохранять тут уже практически нечего. Сегодня Девау — это поле, остатки взлётной полосы и исторических построек. Основной вход со стороны ул. Пригородной закрыт и «озаборен», но попасть на территорию можно с любой другой точки. В районе «взлётки» тренируются парапланеристы, изредка можно встретить жителей окрестных домов с собаками. Другой жизни здесь нет.

Зато открывается отличный вид на растущие жилые комплексы вокруг. После того, как с Девау в 2019 году сняли статус аэродрома, застройщики получили возможность возводить многоэтажное жильё практически на границе будущего парка, чем они и воспользовались.

По тому, что осталось от одного из старейших аэропортов Европы, прогулялась фотокорреспондент «Нового Калининграда».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград