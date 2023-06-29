Только суд: в Калининграде временно закрыли новый детсад из-за обрушения потолочной штукатурки (фото)

В новом детском саду № 129, расположенном на улице Новгородской (микрорайон имени Александра Космодемьянского) с потолка обвалилась штукатурка. Обрушения в детской игровой оказались настолько серьезными, что воспитанников дошкольного учреждения, открывшегося только в конце прошлого года, уже распределили по другим садам. По этому поводу мэрия города планирует начать судебную тяжбу с подрядчиком, с которым у нее и так была масса проблем. О том, как это произошло, и есть ли реакция от строителей, в четверг, 29 июня, журналистам рассказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

По словам Елены Дятловой, в детском саду произошло «отслоение и обрушение отдельных участков штукатурного покрытия». По этому факту детсад № 129 (корпус на Новгородской был его филиалом) уже заказал экспертизу для определения причин происшествия. Обследовать планируют все помещения (как стены, так и потолки), чтобы выяснить, могут ли обвалы случиться и в других местах.

«Как только это произошло, было принято решение о том, что дети будут размещены в других детских садах и больше не будут находиться в данном детском саду, — заявила Дятлова. — Причину я вам сейчас назвать не могу, потому что визуальный осмотр не дает оснований делать выводы, почему это случилось».

После того, как экспертиза закончится, власти закажут смету на ремонт. Дело в том, что на претензию, направленную в адрес подрядной организации, никто не отреагировал. Дятлова заметила, что работы строительная компания «СпортСтрой» (в ноябре 2020 года она выиграла торги на строительство, согласившись выполнить работы за 251 109 512 рублей) «вряд ли выполнит».

«Письмо с обращением осталось без ответа, — заявила глава. — Мы выполним работы самостоятельно за счет бюджета города Калининграда. Денежные средства на все необходимые работы будут выделены из резервного фонда, после чего мы выставим подрядной организации финансовую претензию».

В претензию городские власти планируют включить сумму ранее оплаченных работ по форме КС-2, затраты на проведение экспертизы и затраты на приведение объекта в рабочее состояние.

Елена Дятлова напомнила, что у города с подрядчиком и до этого были серьезные проблемы, которые привели к расторжению контракта в начале осени прошлого года.

«В отношении этого подрядчика мы обратились в управление федеральной антимонопольной службы по поводу включения его в реестр недобросовестных. Он был туда включен, правда, после этого произошел пересмотр решения, и его исключили из реестра», — сообщила глава.

После неудачи с включением подрядчика в реестр, как уверяет Елена Дятлова, город продублировал заявку и выиграл суд первой инстанции. Это решение пока не вступило в силу, но в случае повторного обжалования городские власти намерены идти в апелляционный суд, чтобы компания не имела права выходить ни на один государственный или муниципальный объект в течение двух лет.

Когда журналисты поинтересовались, уверена ли глава в том, что работы были выполнены именно первым подрядчиком, с которым прошло расторжение контракта, он ответила утвердительно.

«Эти работы выполнялись первой подрядной организацией, — уверенно заявила она. — Ко второму подрядчику у нас не было вопросов, потому что у него были другие объемы работ, которые он исполнял».

Что касается детей, то, пока проводятся экспертиза и ремонт, их временно перевели в корпус на ул. Алданской.

«Мы для себя ставим задачу в два месяца постараться уложиться, чтобы к 1 сентября, когда закончатся отпуска у родителей, дети снова могли пойти в безопасные помещения детсада на Новгородской», — заключила Дятлова.

Напомним, что детсад на Новгородской был открыт вместе с еще одним проблемным дошкольным учреждением (детсадом на улице 3-го Белорусского фронта) в середине декабря прошлого года, хотя сдать его должны были еще к 1 ноября 2021 года.





Текст: Иван Марков / Новый Калининград, фото: пресс-служба правительства Калининградской области и мэрии Калининграда