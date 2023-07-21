«Сложно и страшно»: как Елена Дятлова испытала на себе велоинфраструктуру Калининграда

Пятницу глава администрации Калининграда Елена Дятлова неожиданно решила начать с велосипедной прогулки от мэрии до бывшего Балтрайона. Вместе с ней в путь отправились более опытные в велосипедном плане подчиненные и городские активисты. Зачем чиновникам понадобилась эта поездка и что они увидели по дороге, выяснял корреспондент «Нового Калининграда».

Справедливости ради, велопоездки по городу для калининградских чиновников — не какой-то новый формат. С начала года еженедельно по субботам (в 6:20 утра!) коллег на веловыезды собирает первый заместитель главы Игорь Шлыков. Что касается Елены Дятловой, однажды она уже тестировала улицы с помощью велосипеда, еще будучи министром развития инфраструктуры. Тогда она, к примеру, заявляла, что Литовский вал не приспособлен для велосипедистов и улицу «однозначно надо приводить в порядок».

С тех пор прошло четыре года, Литовский вал по-прежнему разбит, но на этот раз он и не попал в маршрут чиновников. Ехали по Ленинскому проспекту от здания администрации до Южного вокзала, потом по Железнодорожной, Киевской, Инженерной и Судостроительной. Цель — оценить, удачно ли внедряется велопешеходная разметка, из-за которой ранее успела возбудиться прокуратура, и стал ли Калининград более лояльным к пользователям велотранспорта.

Прогулка легкой не получилась. Елена Дятлова на финише даже призналась, что поездка по городу ее вымотала. «Несмотря на то, что мы прилагаем максимум усилий к тому, чтобы строить велосипедную инфраструктуру, он еще по-прежнему далек от дружелюбия, — заявила она. — Мне было сложно, очень часто приходилось тормозить, страшно было сбить прохожих на тротуаре. Еще бы хотелось, чтобы мы больше сделали понижений бордюров. Я не испытала чувства комфорта».

Некомфортных участков было несколько. Один из них начинается у спуска с эстакадного моста и продолжает до Южного вокзала. Местами тротуарное покрытие настолько потрескалось, от нанесения на него разметки дорожники отказались. Кроме того, велополосу дорожники поместили между тротуарным ограждением и деревьями, и передвигаться там можно только опытным велосипедистам — остальным лучше не рисковать.

Когда по пути на это недоразумение коллеги обратили внимание Игоря Шлыкова, он ответил, что в будущем планируется опустить бордюры вокруг деревьев и уложить приствольные решетки. Собственно, проехать по этой «выделенке» чиновники решились только ради эксперимента, а потом все-таки выбрались на пешеходную часть тротуара.

В районе перекрестка Ленинского проспекта с улицей Багратиона на узкий тротуар, расположенный под углом, можно заехать, только имея хорошие навыки управления велосипедом. Елена Дятлова решила не рисковать и просто поехала по дороге. А участок у автовокзала уже всем пришлось пересекать по проезжей части — там нет ни тротуара, ни велодорожки.

«Совершенно другая ситуация была, когда мы заехали на улицу Судостроительную (отметим, что отремонтировали ее за 345 млн рублей — прим. „Нового Калининграда“), — поделилась потом своими впечатлениями глава администрации. — Хорошо и комфортно движешься по выделенной полосе. Этот небольшой отрезок времени я действительно получала удовольствие от езды. На всем остальном маршруте у меня было сильное напряжение. Страх кого-то сбить».

Тем не менее плюсы на участках тротуаров с разметкой за пределами Судостроительной глава все-таки нашла — по ее словам, на новую разметку пешеходы стали реагировать, что в перспективе поможет избежать столкновений и конфликтов. Однако по пути на освобожденных от НТО тротуарах чиновницей были замечены неудобные рекламные конструкции и разложившие свои товары несанкционированные торговцы.

На финише Елена Дятлова сдала велосипед сотрудникам (обратно она возвращалась на авто) и заявила, что постоянно сможет ездить на двухколесном транспорте, только «когда инфраструктура станет по-настоящему дружелюбной». Правда, обозримую перспективу дружелюбия глава очертить не смогла.

«Надо делать правильные вещи, — пояснила она. — Когда они делаются, все потихонечку меняется. Я все равно считаю, что средства индивидуальной мобильности должны найти свое место в городе. Невозможно делать вид, что их не существует. Надо придумать свои правила и системно каждый день из реализовывать, что и делают мои коллеги. Быстро? Может быть, небыстро».

Текст, фото: Иван Марков / Новый Калининград