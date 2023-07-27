Потоп и черная плесень: в Советске семье с детьми пришлось съехать с квартиры после капремонта

Три года назад в центре Советска начали создавать исторический квартал. Во время работ по капремонту одного из домов подрядчик залил квартиру на мансарде здания, в которой проживала семья с двумя детьми. Впоследствии стены в комнатах стали покрываться чёрной плесенью. Всё это время жильцы платят за аренду другой квартиры и судятся с Фондом капремонта. Как живёт семья и что говорят об этой истории в организации — в материале «Нового Калининграда».



Здание, в котором залили квартиру, находится на улице Ломоносова № 12. Здесь же расположены два значимых исторических объекта: Дом Армина Мюллера-Шталя и Дом пастора. С улиц Ломоносова и Рабочей в Советске начали «комплексную ревитализацию среды». Квартира-мансарда, в которой жил Николай Тубинов с женой и двумя маленькими детьми, находится в здании, признанном объектом культурного наследия. Жильё досталось 34-летнему мужчине по наследству.

Когда семья въехала в квартиру, ремонта там ещё не было. Николай временно постелил на пол ОСБ и отделал стены гипсоплитой. Вскоре в доме начались работы по капремонту, их проводила компания «СК „Стандарт“». Эта фирма участвовала в разработке проекта благоустройства Макс-Ашманн-парка. Сейчас «СК „Стандарт“» занимается ремонтом кирхи королевы Луизы на территории Центрального парка Калининграда.

Жить в своей мансарде во время ремонта семья не смогла. «Нашу квартиру строители использовали как доступ к крыше. Мы сразу убрали все вещи в одну комнату, на всякий случай, и оказалось, что не зря. Они залили нас два раза. Первый раз они неправильно натянули тент, его весь собрало в кучу и вся вода, которая набралась, потекла ко мне. И ладно если бы они залили только меня, но они потопили весь дом до первого этажа. А подо мной бабушка живет тут ещё со времён войны, вот и представьте ситуацию. Текло всё, вёдра повсюду стояли, все вещи мокрые. Мы тогда быстро собрались и уехали с квартиры к родителям жены», — рассказывает Николай.

По его словам, сначала рабочие пообещали, что устранят нанесённый ущерб, но по окончании ремонта крыши подрядчик предложил решать вопрос через суд. После того, как Николай подал иск, компания выступила с инициативой о мировом соглашении. По нему семье выплатили 190 тысяч рублей.

От предложения «СК „Стандарт“» предоставить рабочих для ремонта семья отказалась, Николай сделал его сам. Но позже на свежих обоях стали появляться жёлтые пятна, в квартире, по словам жильцов, появился запах сырости. Как выяснилось, в двух комнатах стены под обоями во многих местах покрылись чёрной плесенью. Чтобы выяснить причину появления грибка, мужчина заказал экспертизу. Обследование проводила компания «Ростехинвентаризация — Федеральное БТИ». Специалисты пришли к выводу, что квартира непригодна для проживания без восстановительных работ.

Эксперт, проводивший обследование, установил, что в месте примыкания кровли и вентиляционного канала над квартирой не обустроен водосток. Кроме того, примыкания и узлы кровли дома № 12 и соседнего здания негерметичны. «Дождевая вода поступает по строительным конструкциям кровли дома № 14, заходящим внутрь наружной стены квартиры дома № 12, постоянно увлажняя конструкцию стены изнутри», — говорится в документе. В компании указали, что это «создаёт благоприятную среду для развития плесени на поверхности данной увлажнённой стены». Стоимость восстановительного ремонта квартиры-мансарды оценили в 153 130 рублей.

«Любую плесень в доме необходимо расценивать как потенциально опасную для здоровья и немедленно начинать борьбу. Для человека плесень опасна из-за токсических испарений, которые вырабатывают многие виды грибка и споры. В организм споры проникают через кожу, нос и рот. Грибок может стать причиной многих заболеваний, таких как бронхиальная астма, кожные высыпания, пневмония, синусит, расстройства желудочно-кишечного тракта, носовые кровотечения, головные боли», — отмечается в экспертизе.

Семье пришлось переехать в съёмное жилье, чтобы не подвергать опасности детей. После экспертизы Николай решил подать ещё один иск к Фонду капремонта, в котором попросил компенсировать ему расходы за аренду другой квартиры и устранить недочёты, допущенные при капремонте. В своем заявлении он потребовал в числе прочего установить водосток в месте примыкания кровли и вентиляционного канала над квартирой № 8 и выполнить герметизацию этого участка крыши.

Как указано в решении суда, представитель Фонда капремонта не признала исковые требования. Юрист указала со ссылкой на другое обследование, что квартира-мансарда «не подвергалась залитию атмосферными осадками», а повреждения образовались «из-за ненадлежащей системы отопления и вентиляции». Из-за возникших разногласий суд назначил свою экспертизу, согласно которой плесень развилась «из-за недостаточности вентиляции и отопления квартиры». Кроме того, в документе указано, что жильцы не просушили квартиру перед ремонтом. Фонд капремонта с этими выводами согласился.

Судебный эксперт пришла к выводу, что квартира для проживания пригодна, но требуется провести мероприятия «для приведения жилого помещения в нормативное состояние». «Эксперт Ольга Михайловна сказала на суде, что там (на крыше — прим. „Нового Калининграда“) лежит лист железа. Я спросил, как она это увидела, разбирали ли они сверху крышу. Она говорит: „Нет, зачем? Я внутрь залезла, надрезала плёнку и рукой потрогала. Но вся крыша ОСБ застелена, физически ты руку туда не засунешь», — описывает процесс второй экспертизы Николай.

У суда сомнений в качестве проведённой экспертизы не возникло. В результате Фонд капремонта обязали добавить ещё один слой утеплителя и уложить пароизоляционный слой чердачного перекрытия, установить оконный отлив, заменить водоотводящее устройство наружных стен и выплатить собственнику квартиры компенсацию в размере 35 114 рублей.





В областном Фонде капремонта в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию с квартирой в доме № 12 на улице Ломоносова в Советске сообщили, что при строительно-монтажных работах по вине подрядчика Николаю Тубинову как собственнику квартиры был причинён материальный ущерб. В организации отметили, что СК «Стандарт» выплатила ему компенсацию по мировому соглашению.

В ответе Фонда на запрос «Нового Калининграда» также говорится, что в 2022 году организация судилась с подрядчиком из-за недочётов при выполнении работ по капитальному ремонту в домах на улице Ломоносова и Рабочей в Советске. «На подрядчика возложена обязанность в месячный срок с момента вступления в законную силу решения суда выполнить работы по устранению дефектов. Решение вступило в законную силу 08.07.2023», — указали в организации. Согласно документу, опубликованному в картотеке областного арбитражного суда, в доме № 12 на ул. Ломоносова СК «Стандарт» обязали устранить подтёки низа балконов.

Жильцы квартиры-мансарды планируют подать апелляцию. Что делать с квартирой, если решение не изменят, Николай пока не решил: «Я как строитель знаю, что все эти действия, которые постановил суд по моему делу, проблему не решат. Почему они не могут просто загерметизировать крышу и установить воронку — я не понимаю. Если апелляция не поможет и проблема с плесенью не решится, наверное, придётся продавать квартиру, в которой я вырос».

Текст, фото: Ольга Кадомцева / Новый Калининград